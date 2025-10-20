Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Klíčové výsledky týdne: Netflix sází na obsah, Tesla čelí tlaku, GM mění strategii

Klíčové výsledky týdne: Netflix sází na obsah, Tesla čelí tlaku, GM mění strategii

20.10.2025 16:05
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Výsledková sezóna za třetí čtvrtletí začala silně. 84 % firem z indexu S&P 500 zatím překonalo očekávání. Tento týden se pozornost investorů zaměří na technologické a automobilové giganty.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Luxus opět v kurzu? LVMH letos poprvé vykázal růst, akcie přidávají 13 procent
15.10.2025 11:02
Luxus opět v kurzu? LVMH letos poprvé vykázal růst, akcie přidávají 13 procent
Akcie francouzského luxusního konglomerátu LVMH vykazují ve středu dop...
Braňo Soták: Objednávky ASML nezklamaly, opatrný optimismus ohrožuje nevyřešený čínský problém
15.10.2025 12:09
Braňo Soták: Objednávky ASML nezklamaly, opatrný optimismus ohrožuje nevyřešený čínský problém
Negativní print po 2Q25, pod kterým se podepsal především sankční reži...
Bank of America těží z oživení M&A a růstu úrokových výnosů. Akcie přidávají 4,5 procenta v premarketu
15.10.2025 13:38
Bank of America těží z oživení M&A a růstu úrokových výnosů. Akcie přidávají 4,5 procenta v premarketu
Bank of America zveřejnila své finanční výsledky za třetí čtvrtletí, k...
Traders Talk: Obchodní válka, výsledková sezóna a rekordní zlato
15.10.2025 17:21
Traders Talk: Obchodní válka, výsledková sezóna a rekordní zlato
Navzdory obnovené obchodní válce mezi USA a Čínou zůstávají akciové tr...
Čipový gigant TSMC zvýšil čistý zisk o 39 procent a znovu vylepšil celoroční výhled tržeb
16.10.2025 9:49
Čipový gigant TSMC zvýšil čistý zisk o 39 procent a znovu vylepšil celoroční výhled tržeb
Největší výrobce čipů na světě Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
20.10.2025
17:22Na trhu se neodměňuje za dosažené, ale za nedosažené. A odměnou je pokles valuací
17:05PODCAST Týdenní výhled: Inflace, bankovní nervozita a výsledky Tesly i Netflixu  
16:05Klíčové výsledky týdne: Netflix sází na obsah, Tesla čelí tlaku, GM mění strategii  
13:02Ponorková divize Thyssenkruppu se oddělila a vyplula na burzu, akcie prudce vzrostly
12:01Vstup do nového týdne je pozitivní, Francii ale kazí den horší rating  
11:58Investice do DIP nabírají na tempu. Letos podle AKAT překoná 200 tisíc smluv
11:46BNP Paribas (-10 procent) může čelit až miliardovým nárokům kvůli její roli v genocidě v Súdánu
11:44Cloud od Amazonu měl výpadek. Nefungovala řada webů a aplikací
10:33Kering snižuje zadlužení, kosmetickou divizi prodá L´Oréalu za 4 miliardy eur
10:13Bilionová AI bublina? Investoři se neshodnou na budoucnosti této technologie
10:05Růst čínské ekonomiky byl ve třetím čtvrtletí nejpomalejší za rok
8:48Výkup ČEZ jako strategická priorita, snížený rating Francie a prodej kosmetiky Keringu do L'Orealu  
8:44Rozbřesk: O zalezlých švábech, výpadcích amerických dat a nižším ratingu Francie
6:09Kdy vstoupí OpenAI jako největší neobchodovaná firma na akciový trh?
19.10.2025
15:36Růst poptávky po energiích v čele s datacentry zajistí, že fosilní paliva budou ještě dlouho dominovat, předpovídá McKinsey
8:57Víkendář: AI, technofeudalismus a už ne tak dobrá rada pro studium
18.10.2025
14:51Datacentra žízní po vodě. To je problém pro třetinu Evropy
8:52Víkendář: Pokaždé si lidé říkali, že pracovní místa budou zničena novými technologiemi…
17.10.2025
22:02Wall Street rostla poté, co Trump mírnil svůj postoj vůči Číně  
17:36Ztráta zodpovědnosti je na dluhopisech vidět. Jak je na tom Čína?

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
4:00Čína - HDP, y/y
4:00Čína - Maloobchodní tržby, y/y
4:00Čína - Průmyslová výroba, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět