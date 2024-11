Ford v Evropě kvůli slabému zájmu o elektromobily zruší 4000 pracovních míst

Americká automobilka v Evropě zruší kolem 4000 pracovních míst, což odpovídá asi 14 procentům její pracovní síly v regionu. Zdůvodnila to značnými ztrátami v posledních letech. Ty podle ní zapříčinila slabá poptávka po elektromobilech, nedostatečná vládní podpora přechodu na elektrická vozidla a rostoucí konkurence. Automobilka to dnes uvedla v tiskové zprávě.



Většina škrtů se dotkne továren v Německu a v Británii. v Evropě zaměstnává kolem 29.000 lidí, celosvětově má zhruba 174.000 zaměstnanců.



Ford je po Nissanu, Stellantisu a dalším výrobcem automobilů, který snižuje náklady. Automobilový průmysl se potýká s rostoucí konkurencí čínských rivalů v Evropě, klesající poptávkou v Číně a s problémy s přechodem na elektromobily, které jsou pro většinu zákazníků stále příliš drahé.



Opatření budou podle agentury Reuters velkou ranou zejména pro Německo, které má v Evropě největší ekonomiku a které je největším výrobcem automobilů. se chystá v zemi propustit 2900 lidí. Největší německá automobilka přitom už dříve varovala, že bude nucena uzavřít továrny, snížit mzdy a zrušit tisíce pracovních míst, aby zlepšila konkurenceschopnost.



Prohlubující se politická krize v Německu zvyšuje nejistotu firem, které se potýkají s rostoucím obchodním napětím ve vztahu k Číně a s vítězstvím Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách. uvedl, že propouštění v Evropě by chtěl završit koncem roku 2027.



Evropští výrobci automobilů "čelí významným konkurenčním a ekonomickým překážkám a zároveň se potýkají s nesouladem mezi předpisy o emisích oxidu uhličitého (CO2) a poptávkou spotřebitelů po elektrifikovaných vozidlech,“ uvedl .



Prodej Fordu v Evropě do letošního září meziročně klesl o 17,9 procenta. To je výrazně více než 6,1 procenta, což je pokles v celém automobilovém odvětví.



Ford zároveň vyzval zejména německou vládu, aby poskytla více pobídek a zajistila lepší nabíjecí infrastrukturu, která by spotřebitelům pomohla přejít na elektromobily. Berlín ukončil dotace na elektromobily v prosinci loňského roku.



Prodej elektromobilů v Německu se za prvních devět měsíců letošního roku snížil o 28,6 procenta. "V Evropě a v Německu nám chybí jednoznačný a jasný politický program na podporu e-mobility, jako jsou veřejné investice do nabíjecí infrastruktury, smysluplné pobídky ... a větší flexibilita při plnění cílů v oblasti CO2,“ napsal podle Reuters v dopise německé vládě finanční ředitel společnosti John Lawler.