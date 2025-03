Nové čínské AI nástroje přilévají olej do investičního ohně. Alibaba nabírá další zisky

Dvojice nových nástrojů umělé inteligence z Číny vyvolala na tamním akciovém trhu novou vlnu nákupů, která vynesla index technologických společností na několikaleté maximum. Alibaba ve čtvrtek představila svůj nejnovější open-source model QwQ-32B, který znamenal velký skok oproti předchozí verzi. A také Manus AI spustila tento týden AI bota a uvedla, že si její model vede lépe než DeepResearch od OpenAI, alespoň v některých ohledech.



Akcie Alibaby vzrostly v Hongkongu až o 8,2 %, což je nejvíce za téměř dva týdny, a pomohly navýšit index čínských technologických akcií o přibližně 5 %, čímž míří k nejsilnějšímu závěru od roku 2021. V pevninské Číně vzrostly akcie společnosti Focus Technology s AI produkty o denní limit 10 %. Související akcie, včetně výrobce softwaru Client Service International, také vzrostly.

Čínské technologické akcie nabraly růst po průlomu v AI od DeepSeek začátkem tohoto roku, který způsobil otřesy na globálních trzích. Tento týden dostal technologický sektor další impuls poté, co Čína na Národním lidovém kongresu uvedla, že podpoří rozsáhlé využití velkých AI modelů, a vývoj nové generace inteligentních terminálů i potřebného vybavení.





Zejména Alibaba zaznamenala prudký nárůst a letos přidala na tržní hodnotě přibližně 135 miliard dolarů. K jejímu opětovnému růstu pomohly rostoucí schopnosti v oblasti AI a známky podpory Pekingu. „U Alibaby je několik pozitivních faktorů, přičemž její open-source model je posledním katalyzátorem,“ řekl Vey-Sern Ling, výkonný ředitel Union Bancaire Privee. „Jejich hlavní podnikání se zlepšuje a jasně bude těžit z čínského tlaku na podporu spotřeby. Investoři nyní také uznávají hodnotu, kterou AI přinese jejich cloudovému podnikání.“



Po vzniku DeepSeek představilo několik dalších společností své modely a služby, které se údajně vyrovnají čínskému startupu nebo OpenAI, jehož ChatGPT spustil boom generativní AI. Seznam nových produktů zaujal jak investory, tak čínskou veřejnost. Ale i přes nedávný nárůst technologických akcií nejsou jejich valuace našponované. Index Hang Seng Tech se obchoduje přibližně na 19násobku budoucích zisků, ve srovnání s 45násobkem před čtyřmi lety.



„Vidíme další přehodnocení na trhu vzhledem k tomu, jak levné vypadají čínské technologické akcie ve srovnání s jejich americkými protějšky. Nadšení ukazuje i to, že i některá hardwarová technologická jména, která dříve nefungovala, nyní rostou,“ řekl Ken Wong, specialista na asijské akcie ve společnosti Eastspring Investments.



Nejnovější model Alibaby má konkurovat jak R1od DeepSeek, tak o1od OpenAI. Nový model je považován za efektivní, má 32 miliard parametrů, protože roste poptávka po AI, která vyžaduje minimální data a spotřebovává méně výpočetních zdrojů. Parametry jsou části modelu AI naučené z tréninkových dat a pomáhají upravit jeho chování, aby poskytoval přesnější předpovědi nebo generoval smysluplné výstupy.



Alibaba se zavázala během příštích tří let investovat více než 380 miliard jüanů (52 miliard dolarů) do AI infrastruktury, jako jsou datová centra, což vysílá signál o ambicích tohoto průkopníka e-commerce stát se lídrem v oblasti umělé inteligence. Tento cíl s sebou nese jeden z největších rozpočtů na AI infrastrukturu v Číně, což podtrhuje rostoucí ambice Alibaby v této oblasti. Přichází však v době, kdy investoři zvažují, zda velké technologické firmy nepřeceňují budoucí poptávku po AI službách nebo kapitál potřebný k jejich vytvoření.



Mezitím Manus AI uvedla, že její AI agent si vedl lépe než DeepResearch od OpenAI v některých metrikách benchmarku GAIA, navrženého pro hodnocení schopnosti AI modelu zvládat reálné scénáře.





Zdroj: Bloomberg; obrázek generován AI