Akcie Alibaba vyskočily v předobchodní fázi o 11 % poté, co cloudová jednotka a růst e-commerce zvýšily čtvrtletní zisk

Akcie společnosti Alibaba ve čtvrtek v předobchodní fázi vzrostly o 11 % poté, co čínský titán vykázal v prosincovém čtvrtletí výrazný nárůst zisku díky posílení své jednotky Cloud Intelligence a segmentu e-commerce.





Společnost Alibaba uvedla, že čistý zisk ve čtvrtletí končícím 31. prosince dosáhl 48,945 miliardy jüanů (6,72 miliardy USD), ve srovnání s prognózou LSEG ve výši 40,6 miliardy jüanů a s 14,433 miliardy jüanů vykázanými ve stejném období loňského roku.



Tržby dosáhly 280,154 miliardy jüanů, zatímco analytici očekávali 279,34 miliardy jüanů.



Akcie společnosti na newyorské i hongkongské burze od začátku roku vzrostly přibližně o 50 %.



„Výsledky za toto čtvrtletí prokázaly výrazný pokrok v našich strategiích “uživatelé na prvním místě" díky umělé inteligenci a opětovném zrychlení růstu našich hlavních činností,“ uvedl generální ředitel společnosti Alibaba Eddie Wu v prohlášení doprovázejícím výsledky.



"Růst našich příjmů z cloudu se opět zvýšil na dvoucifernou hodnotu 13 %, přičemž příjmy z produktů souvisejících s umělou inteligencí dosáhly již šesté čtvrtletí po sobě trojciferného růstu. Do budoucna bude růst příjmů skupiny Cloud Intelligence Group tažený umělou inteligencí nadále zrychlovat."



Akcie společnosti kótované na americkém trhu vzrostly v 7:53 SEČ v předobchodní fázi, krátce po zveřejnění výsledků, o 10,87 %.

Technologie v centru pozornosti

Divize Cloud Intelligence společnosti Alibaba zaznamenala za tři měsíce do konce prosince meziroční nárůst tržeb o 13 % na 31,742 miliardy jüanů.



Technologické aktivity maloobchodního giganta jsou pozorně sledovány investory po oznámení partnerství čínské společnosti se společností na zavedení funkcí umělé inteligence pro iPhony prodávané v čínštině.



Pozornost trhu se na čínský technologický vývoj zostřila po revolučním uvedení nového modelu AI místního startupu DeepSeek koncem ledna, o němž společnost tvrdí, že je efektivnější a cenově dostupnější než přední americké protějšky v odvětví. Společnost Alibaba, která poprvé pronikla do oblasti umělé inteligence spuštěním vlastního produktu ve stylu ChatGPT Tongyi Qianwen (Qwen) v roce 2023, začátkem letošního roku podle agentury Reuters uvedla na trh novou verzi své technologie Qwen 2.5, která podle ní překonává model DeepSeek.



"Éra umělé inteligence představuje jasnou a masivní poptávku po infrastruktuře. Budeme agresivně investovat do infrastruktury AI," uvedl Wu podle přepisu ve čtvrtečním hovoru k výsledkům hospodaření. „Naše plánované investice do cloudové infrastruktury a infrastruktury AI v příštích třech letech přesáhnou to, co jsme vynaložili za posledních deset let.“

Výřečný zakladatel společnosti Alibaba Jack Ma, který se od roku 2020 do značné míry držel stranou pozornosti veřejnosti, byl mezi podnikateli, kteří se v pondělí zúčastnili vzácného setkání za zavřenými dveřmi pod vedením čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, během něhož pekingský vůdce vyzval soukromé podniky, aby „ukázaly svůj talent“ a posílily svou důvěru v „novou éru“ své činnosti.



Tržby

Tržby klíčových obchodních jednotek společnosti Alibaba, Taobao a Tmall Group, v prosincovém čtvrtletí meziročně vzrostly o 5 % na 136,091 miliardy jüanů, zatímco skupina International Digital Commerce Group, která zastřešuje podniky zabývající se elektronickým obchodováním, jako jsou Lazard a AliExpress, v daném období přidala 32 % na 37,756 miliardy jüanů díky „silnému výkonu přeshraničních podniků“.



Nad náladou spotřebitelů v druhé největší ekonomice světa se vznášejí otazníky. Nejnovější údaje naznačují, že čínské maloobchodní tržby v prosinci meziročně vyskočily o více než očekávaných 3,7 %, protože Peking se rozhodl bojovat proti vleklému propadu na trhu s nemovitostmi řadou stimulačních opatření - včetně snížení úrokových sazeb a pětiletého fiskálního balíčku v hodnotě 10 bilionů jüanů. Někteří analytici varovali před pokračující slabostí spotřebitelských výdajů, ale spotřebitelská inflace přesto v lednu zrychlila a byla nejrychlejší za posledních pět měsíců.

Zdroj: CNBC, Patria