Čínský prezident se sešel se zástupci byznysu včetně zakladatele Alibaby

Čínský prezident Si Ťin-pching se dnes sešel se šéfy velkých technologických firem. Byl mezi nimi i spoluzakladatel internetového prodejce Alibaba Jack Ma, který se před lety dostal do nemilosti čínského vedení. Čínský prezident se podobných akcí neúčastní často. Podle některých pozorovatelů tak Peking chce v čase narůstajícího obchodního napětí se Spojenými státy vyjádřit podporu firmám, které se potýkají se zpomalováním ekonomiky. Informují o tom agentury Nová Čína a Reuters.



Si si zástupce byznysu ve Velkém sále lidu v Pekingu poslechl a pak pronesl projev. Akce se podle videa televize CCTV mimo jiné zúčastnili zakladatel společnosti Huawei Žen Čeng-fej, generální ředitel společnosti Xiaomi Lej Ťün, šéf automobilky BYD Wang Čchuan-fu, Wang Sing-sing z robotické společnosti Unitree a generální ředitel výrobce baterií CATL Robin Zeng. Podle zdroje Reuters na akci přišel i zakladatel internetového gigantu Tencent Pony Ma.



Někteří pozorovatelé považují setkání v Pekingu za projev důvěry a signál podpory soukromým společnostem v této po Spojených státech druhé největší světové ekonomice. Čínské hospodářství dlouhodobě trpí slabou spotřebou způsobenou vážnou realitní krizí. Kromě toho hrozí, že firmám ztíží podnikání obchodní spory s USA.



Si v projevu podle agentury Nová Čína mimo jiné slíbil, že bude chránit legitimní práva a zájmy podnikatelů. Potíže a výzvy, kterým nyní čelí soukromé firmy, jsou dočasné, nikoliv dlouhodobé, a lze je překonat, uvedl. Zároveň vyzval šéfy velkých společností, aby "ukázali svůj talent" a věřili v sílu čínského modelu a trhu.



Čínský prezident v minulosti využíval podobných setkání například k oznámení úlev pro soukromý sektor. Přijetí ve Velkém sále lidu se zúčastnili i vysoce postavení členové komunistické strany, jako je premiér Li Čchiang a Wang Chu-ning, který je rovněž členem užšího vedení strany.



"Je to tiché potvrzení toho, že čínská vláda potřebuje firmy ze soukromého sektoru pro své technologické soupeření s USA," uvedl analytik Christopher Beddor ze společnosti Gavekal Dragonomics v Hongkongu. "Vláda nemá jinou možnost než je podporovat, pokud chce konkurovat USA," dodal.



Investoři zkoumají fotografie a záběry ze schůzky a podle toho obchodují, píše agentura Reuters. Akcie technologické společnosti se propadly a jejich tržní hodnota klesla o 2,4 miliardy dolarů (57 miliard Kč) poté, co se zástupci podniku na žádném snímku a záběru neobjevili.