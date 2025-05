JP Morgan rozvojovým trhům věří. Černým koněm by mohla být Brazílie

Banka změnila názor na rozvojové trhy. Uklidnění geopolitické situace z minulého týdne a vyhlídka na nižší a stabilní celní sazby by mohly tlačit akcie nahoru. Dařit by se mělo Číně, vyplatit by se ale měla také sázka na Brazílii a Indii.

Podle analytika Mislava Matejky vedlo banku k tomuto kroku hned několik důvodů. Hlavními ale byly zklidnění geopolitické situace a atraktivní valuace. Akcie se pohybují kolem forward P/E 12.

„Obchodního válka mezi USA a Čínou představovala signifikantní riziko,“ řekl Matejka a dodal, že zprávy z minulého týdne, kdy k uklidnění situace došlo budou pozitivní zejména pro Čínu.

Přesto ale nemají rozvojové trhy vyhráno. „Nárůst cel v dlouhodobém kontextu je stále obrovský a nadále se obáváme dopadů v USA a i jinde,“ uvedl analytik. Snížení cel je prozatím pouze dočasné a pořád existuje možnost, že se vrátí zpět na vysoké dubnové úrovně.

I přes turbulentní začátek roku a celní bitvy se akciím z rozvojových trhů poměrně daří. Ještě více je pak nakoplo uvolnění politického napětí. Na pozitivní zprávy z minulého týdne reagovalo ETF iShares MSCI Emerging Markets růstem o tři procenta. Od počátku roku pak vzrostlo o více než 10 procent a pohodlně tak překonává index S&P 500. Největší pozice v rozvojovém ETF tvoří akcie firem TSMC, Alibaba, Samsung nebo HDCF Bank.

Nicméně v delším horizontu se akcie rozvojových trhů trápí. Na pětiletém horizontu vyrostly pouze o 24 procent. Index S&P 500, podobně jako technologický Nasdaq , za stejné období svoji hodnotu zdvojnásobil.

Za nelichotivou výkonnost na delším časovém horizontu vděčí rozvojové trhy Číně. Země, která je ve zmíněném ETF zastoupena z více než čtvrtiny, měla ekonomické problémy pramenící zejména z pandemie Covidu-19.

Podle Matejky by pak černým koněm rozvojových trhů mohla být Brazílie a Indie. Brazilský index IBOVESPA přidal od začátku roku již 16 procent. Indický BSE 100 za stejné období přidal necelá 4 procenta.

Nicméně na delším časovém horizontu jasně vítězí akcie obchodované v Bombai, BSE 100 vzrostl za posledních 5 let o 185 procent. Brazilské akcie z indexu IBOVESPA se zhodnotily pouze o 80 procent.

Zdroj: CNBC