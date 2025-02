Čínské akcie díky umělé inteligenci zpevňují, Alibaba je na čtyřměsíčním maximu

Akcie v pevninské Číně i v Hongkongu pokračují v růstu, k němuž jim pomáhá zájem o umělou inteligenci (AI). Index CSI 300, který zahrnuje největší firmy na burzách v Šanghaji a Šen-čenu, si dnes připsal téměř procento. Index Shanghai Composite pak vzrostl o 0,85 procenta a hongkongský index Hang Seng posílil o 2,64 procenta, ukazují burzovní statistiky.



Výrazně v poslední době rostou čínské technologické tituly, částečně i díky tomu, že se do závodu o vývoj nástrojů s prvky umělé inteligence zapojil tamní start-up DeepSeek. Akcie firem souvisejících s AI dnes vzrostly o dvě procenta a od začátku měsíce přidaly 13 procent, uvedla agentura Reuters.



Akcie firmy Alibaba dnes na burze v Hongkongu zpevnily o více než osm procent a dostaly se na čtyřměsíční maximum. Přispěla k tomu zpráva, že americká společnost s touto čínskou technologickou firmou jedná o implementaci funkcí AI do telefonů iPhone pro čínský trh.





Index Hang Seng Tech, který zahrnuje 30 největších technologických skupin kótovaných na burze v Hongkongu, má od letošního minima z 13. ledna k dobru asi 25 procent, uvedl server listu Financial Times (FT). Čínské technologické tituly se tak dostaly do takzvaného býčího trhu, což je termín používaný pro situaci, kdy akcie delší dobu silně rostou a nálada investorů je optimistická.





"Pouze čínské internetové společnosti jsou globálně konkurenceschopné a srovnatelné s americkou úžasnou sedmičkou,“ řekl FT Bush Chu z hongkongské investiční společnosti Abrdn. Do takzvané úžasné sedmičky amerických technologických akcií patří , , , Alphabet, , Meta Platforms a .



"Zlepšení nálady vedlo k tomu, že se některé finanční toky vracejí do Číny. V posledních týdnech díky tomu začínáme pozorovat lepší výnosnost a růst akcií v Číně," dodal Chu.



Zdarma přístupný chatbot R1 od čínského start-upu DeepSeek byl podle médií vyvinut za mnohem nižších nákladů než konkurenční americké systémy a jeho provoz je údajně výrazně méně energeticky náročný. To vedlo k pochybnostem ohledně budoucnosti dominantního postavení Spojených států v odvětví AI a prvotnímu výprodeji amerických technologických akcií v čele s výrobcem polovodičů pro umělou inteligenci .

Zdroj: čtk, patria