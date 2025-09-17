Comeback čínského techu: společnosti těží z důvěry v AI

Rally na čínských technologických akciích ve středu zrychlila. Index Hang Seng sledující největší technologické firmy kótované v Hongkongu vzrostl až o 3,9 procenta a dosáhl nejvyšší úrovně od listopadu 2021. Za růstem v posledních týdnech stojí důvěra investorů ve společnosti, respektive jejich schopnost monetizovat masivní výdaje do AI.
Středeční růst táhla především společnost , jejíž akcie posílily až o 19 procent. Stalo se tak díky zprávě, že Arete Research Services zlepšila svůj rating amerických depozitních certifikátů na „koupit“ z „prodat“, a to na základě pozitivního výhledu jejích příjmů z AI čipů a cloud computingu.
Samotný index Hang Seng roste už sedm týdnů v řadě a od začátku roku je v plusu o 41 procent. Přispělo k tomu jednak zmírnění napětí mezi Čínou a USA a jednak naděje investorů, že velké investice technologických společností do umělé inteligence se vyplatí.
„Čínští technologičtí lídři viditelně znovu zrychlují výdaje na umělou inteligenci a zavádění produktů – modelů, robotických taxíků, vlastních čipů – a zároveň dokazují, že umí AI zpeněžit rychleji, než mnozí očekávali,“ řekl Charu Chanana, hlavní investiční stratég společnosti Saxo Markets.
Zároveň dodal, že ocenění čínských společností zaostává za těmi americkými, což si získává pozornost investorů. Hang Seng Tech se momentálně obchoduje za zhruba 20,5násobek budoucích zisků, což je pod pětiletým průměrem 23,3násobku a pod 27násobkem amerického technologického indexu Nasdaq 100 , vyplývá z dat Bloombergu.
Pokud bude oživení na akciovém trhu dál pokračovat, mohlo by to urychlit návrat kapitálu na čínské trhy po letech kolísání způsobených regulačními zásahy a ekonomickými problémy po pandemii covidu-19.
Například už zvýšila svůj cíl pro akcie Alibaby s odvoláním na lepší vyhlídky pro její cloudové podnikání. Začátkem tohoto týdne pak učinila stejně u výrobce baterií CATL.
Velké výdaje po vzoru USA
Čínští technologičtí giganti soupeří jak mezi sebou navzájem, tak i s americkými firmami o dobytí trhu s umělou inteligencí. I proto jejich výdaje do této oblasti, stejně jako v případě americké konkurence, závratně rostou. Celkové kapitálové výdaje velkých čínských internetových firem, jako jsou Alibaba, Tencent, a JD.com, by měly letos dosáhnout 32 miliard dolarů, což je více než dvojnásobek oproti 13 miliardám dolarů v roce 2023, uvádí zpráva agentury Bloomberg Intelligence.
Tyto výdaje vytvořily velkou finanční vlnu na akciových a dluhopisových trzích. Alibaba minulý týden získala 3,2 miliardy dolarů z nabídky konvertibilních dluhopisů, zatímco Tencent vydal dluhopisy dim sum za devět miliard juanů (1,27 mld. USD), což byl její první prodej dluhopisů za čtyři roky.
Ač jsou letošní zmíněné výdaje velkého čínského techu ve výši 32 miliard dolarů ve srovnání s předchozími roky vysoké, tak oproti výdajům amerických gigantů se jedná spíše „o drobné“. Podle nejnovějších údajů by letošní výdaje Amazonu, , Alphabetu a Mety měly dohromady činit 364 miliard dolarů.
Zdroj: Bloomberg