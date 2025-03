Americké indexy uzavřely týden růstem

Hlavní americké indexy dokázaly v závěru týdne korigovat pokles, a i přes horší data spotřebitelské důvěry dokázaly posílit. Cena zlata dosáhla historického maxima a překonala hodnotu 3000 USD za troyskou unci. Prudce dnes rostly také výnosy státních dluhopisů Německa poté, co vládní představitelé schválili rekordní balíček na obranu.

I přes dnešní růst index S&P 500 uzavřel týden ve ztrátě, a tak se jedná o čtvrtý týden v řadě, kdy index oslabil. Jde o nejdelší sérii poklesů od listopadu loňského roku. Zaznamenali jsme dnes i slabší zobchodovaný objem, který byl o 10 % nižší než měsíční průměr. Růst byl hnán zejména volatilními akciemi, jako je a .



Zajímavé také je, že zabralo pouze 16 obchodních dní, aby se americké akcie dostaly do korekce. Dle dat agentury Bloomberg trvalo v posledních 24 případech, kdy akcie propadly alespoň o 10 % od svých maxim, ale nevstoupili do medvědího trhu (propad alespoň o 20 %), trvalo průměrně 8 měsíců, aby se akcie vrátily na svá maxima. To by tedy znamenalo, že bychom na návrat akcií na maxima čekali až do poloviny října. Průměrný propad ve sledovaných případech činil 14 %.

Zajímavé zprávy se dnes objevily u společnosti . Vedoucí vývoje virtuální asistentky Siri Robby Walker dnes komentoval, že jeho tým čelí zpoždění při nasazení nových funkcí. Walker ocenil nasazení týmu při vývoji funkcí, které umožní Siri náhled do dat uživatelů a lepší odpovědi na uživatelské požadavky, nicméně dodal, že nasazení funkcí nejspíše zvládne až v příštím roce. Tyto zpoždění jsou tak součástí komplexního problému Applu, který zaostává za konkurencí při vývoji funkcí s využitím umělé inteligence. Akcie, možná i díky růstu indexu, ale dokázaly posílit a investoři tak nereagovaly na zprávy negativně. Akcie dnes přidaly 1,82 %.

Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500 +1,99 %, NASDAQ 100 +2,49 % a Dow Jones +1,65 %.