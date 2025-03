Hotovost už není ve Švýcarsku hlavní platební metodou, uvedla centrální banka

Hotovost přestala být ve Švýcarsku nejpoužívanější platební metodou. Zhruba 35 procent spotřebitelských transakcí v obchodech loni bylo vypořádáno prostřednictvím debetních karet, v hotovosti to bylo 30 procent. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky dnes zveřejnila švýcarská centrální banka (SNB). Pro srovnání - v roce 2017 bylo v hotovosti zaplaceno 70 procent transakcí a debetními kartami 21 procent.



Dalších 18 procent transakcí loni bylo vypořádáno prostřednictvím mobilních platebních aplikací. Kreditní karty byly použity pro vypořádání 14 procent transakcí.



Hotovost je ve Švýcarsku emotivní záležitostí. Každý obyvatel tam v průměru v bankovkách a mincích drží částku odpovídající 10.481 USD (241.520 Kč). To je druhá nejvyšší částka ze všech ekonomik, ukázaly údaje Banky pro mezinárodní platby (BIS). V posledních letech se však stále zřetelněji projevují známky poklesu používání hotovosti.



Centrální banka loni v říjnu uvedla, že provozovatelé veřejné dopravy mají v plánu omezit transakce v bankovkách nebo mincích. Platební aplikace jsou pak nyní v podnicích přijímány mnohem více než karty. Oblíbená je zejména domácí aplikace Twint, uvedla agentura Bloomberg.



Bez ohledu na zvyšující se oblibu bezhotovostních plateb švýcarská vláda loni uvedla, že podpoří iniciativu usilující o zakotvení existence hotovosti v ústavě. Pokud tedy organizátoři kampaně z pravicové skupiny svůj návrh nestáhnou, bude se o něm v nadcházejících letech hlasovat.



Švýcarská centrální banka tvrdí, že nemá vyhraněný postoj k platebním prostředkům, které chtějí občané používat. Centrální banka, vláda a soukromý sektor však vytvořily expertní skupinu, která má sledovat a řešit případné problémy v zásobování hotovostí. Současný šéf centrální banky Martin Schlegel také občanům připomněl, že dostupnost bankovek a mincí je dána i tím, jak široce se používají, tedy pokud si obyvatelstvo přeje zachovat současnou dostupnost hotovosti, musí hotovost také nadále používat.