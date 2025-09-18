Roche kupuje za 3,5 miliardy dolarů firmu 89bio, cílí na léčbu obezity a nadváhy

Švýcarská nadnárodní zdravotnická společnost Roche kupuje za 3,5 miliardy dolarů (72 miliard Kč) americkou biotechnologickou firmy 89bio. Firma to uvedla ve čtvrteční tiskové zprávě. Od investice si slibuje, že získá inovativní přípravky pro léčbu jaterních a kardiometabolických onemocnění. Mimo jiné jde o léky, které pomáhají při nadváze a obezitě.
Firma 89bio vyvíjí lék pegozafermin, který patří do skupiny známé jako analogy FGF21. Lék vstoupil do pokročilých fází vývoje léčby ztukovatění jater, odborně nazývaného steatohepatitida spojená s metabolickou dysfunkcí.
Společnost Roche byla založena v roce 1896 v Basileji jako jeden z prvních průmyslových výrobců značkových léčivých přípravků. Dnes jde podle obratu o třetí největší farmaceutickou společnost na světě. Loni vygenerovala obrat 66,42 miliardy USD.
Americká 89bio je biofarmaceutická společnost se sídlem v San Francisku. Zabývá se vývojem léčebných prostředků pro pacienty s jaterními a kardiometabolickými chorobami, pro které zatím neexistuje optimální léčba.