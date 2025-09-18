Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Roche kupuje za 3,5 miliardy dolarů firmu 89bio, cílí na léčbu obezity a nadváhy

Roche kupuje za 3,5 miliardy dolarů firmu 89bio, cílí na léčbu obezity a nadváhy

18.09.2025 13:59
Autor: ČTK

Švýcarská nadnárodní zdravotnická společnost Roche kupuje za 3,5 miliardy dolarů (72 miliard Kč) americkou biotechnologickou firmy 89bio. Firma to uvedla ve čtvrteční tiskové zprávě. Od investice si slibuje, že získá inovativní přípravky pro léčbu jaterních a kardiometabolických onemocnění. Mimo jiné jde o léky, které pomáhají při nadváze a obezitě.

Firma 89bio vyvíjí lék pegozafermin, který patří do skupiny známé jako analogy FGF21. Lék vstoupil do pokročilých fází vývoje léčby ztukovatění jater, odborně nazývaného steatohepatitida spojená s metabolickou dysfunkcí.

Společnost Roche byla založena v roce 1896 v Basileji jako jeden z prvních průmyslových výrobců značkových léčivých přípravků. Dnes jde podle obratu o třetí největší farmaceutickou společnost na světě. Loni vygenerovala obrat 66,42 miliardy USD.

Americká 89bio je biofarmaceutická společnost se sídlem v San Francisku. Zabývá se vývojem léčebných prostředků pro pacienty s jaterními a kardiometabolickými chorobami, pro které zatím neexistuje optimální léčba.


Čtěte více:

Švédská Verisure plánuje největší evropské IPO za poslední roky, vybrat chce přes 3 miliardy eur
17.09.2025 13:23
Švédská Verisure plánuje největší evropské IPO za poslední roky, vybrat chce přes 3 miliardy eur
Výrobce bezpečnostních systémů Verisure oznámil, že plánuje získat při...
WTO: AI by mohla výrazně podpořit obchod, přináší však také rizika
17.09.2025 13:57
WTO: AI by mohla výrazně podpořit obchod, přináší však také rizika
Umělá inteligence (AI) by mohla do roku 2040 zvýšit hodnotu mezinárodn...
Alibaba těží z domácího růstu AI sektoru, zatímco čínský regulátor omezuje Nvidii
17.09.2025 16:35
Alibaba těží z domácího růstu AI sektoru, zatímco čínský regulátor omezuje Nvidii
Akcie Alibaby ve středu posílily poté, co čínská státní média informov...
Závod mezi Novo Nordiskem a Eli Lilly o nejúčinnější pilulku proti obezitě nabírá na intenzitě
18.09.2025 11:42
Závod mezi Novo Nordiskem a Eli Lilly o nejúčinnější pilulku proti obezitě nabírá na intenzitě
Boj mezi dvěma farmaceutickými velikány na trhu s léky proti cukrovce ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
18.09.2025
13:59Roche kupuje za 3,5 miliardy dolarů firmu 89bio, cílí na léčbu obezity a nadváhy
13:58Britská centrální banka ponechala základní úrok na 4,00 procenta
13:33Nvidia investuje pět miliard dolarů do Intelu. Společně budou vyvíjet čipy pro PC a datová centra
11:42Závod mezi Novo Nordiskem a Eli Lilly o nejúčinnější pilulku proti obezitě nabírá na intenzitě
10:56Rohlik Group zvýšil hrubý zisk o 38 procent, provozní ztráta klesla na 1,54 mld. Kč
10:07Reakce na Fed byla negativní, ale trhy zřejmě ztráty rychle setřesou  
9:03Rozbřesk: Asertivní Fed bránící svoji nezávislost USD prospěl, viceguvernér ČNB Frait nevidí důvod snižovat sazby
8:35Trhy po snížení sazeb Fedu zamíří výše. Jaké výsledky ukázala COLT CZ Group?  
8:16Jakub Blaha ke COLT CZ Group po 2Q25: Slabší výkon palných zbraní kompenzován silnou muniční divizí a strategickou expanzí do energetických výbušnin  
7:45COLT CZ Group zvýšila zisk o polovinu a potvrzuje výhled. "Zásadní kroky posouvají skupinu na novou úroveň," říká Jan Drahota
17.09.2025
22:01Fed snížil sazby, trhy ale reagovaly vlažně  
22:00Komentář Jana Čermáka: Fed doručil jestřábí redukci sazeb
20:15Fed snížil sazby. Letos ještě dvakrát? Výnos dluhopisů klesá, eurodolar nad 1,1900, Wall Street v klidu
17:19Vysílá zlato klasický signál strachu?
17:19Co se očekává od výsledků Coltu?  
16:35Alibaba těží z domácího růstu AI sektoru, zatímco čínský regulátor omezuje Nvidii
15:00Traders Talk: Fed, zlato i čínské akcie. Kde hledat příležitosti?
13:57WTO: AI by mohla výrazně podpořit obchod, přináší však také rizika
13:23Švédská Verisure plánuje největší evropské IPO za poslední roky, vybrat chce přes 3 miliardy eur
11:22Stopka pro Nvidii. Čína zakázala svým společnostem nakupovat její čipy

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
13:00UK - Jednání BoE, základní sazba
14:30USA - Index filadelfského Fedu
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět