Ambiciózní Roche chce patřit mezi tři největší hráče na trhu s léky na obezitu

Trhu s léky na obezitu vévodí zejména dvě firmy: americká a dánská Novo Nordisk. To se ovšem může časem změnit, protože řada konkurentů nespí a už připravuje své vlastní verze těchto „zázračných přípravků“ v rámci snahy ukrojit si na tomto lukrativním trhu svůj vlastní podíl. Jednou z takových společností je švýcarská , jejíž generální ředitelka Teresa Grahamová sebevědomě hlásá, že chce být jedním ze tří největších hráčů na trhu.
se blíží vydání svého prvního vlastního léku na obezitu – injekční přípravek CT-388 vstupuje do studie fáze III, která je tou poslední před tím, než společnost může požádat o schválení u regulátorů, informuje server CNBC.
„Chci, abyste věděli, že to s tímto cílem (být v top 3 na světě) myslím vážně,“ řekla Grahamová investorům a analytikům na pondělním Pharma Day, kterou společnost pořádala v Londýně. „Víme, jak proniknout na nové trhy,“ dodala s tím, že usiluje o uvedení své sady léků na hubnutí na trh do roku 2030.
Součástí této sady je také bedlivě sledovaný lék petrelintid, který vyvíjí společně s dánskou biotechnologickou společností Zealand Pharma v rámci partnerství o hodnotě 5,3 miliardy dolarů. "Myslím, že jsme na dobré cestě," řekl Manu Chakravarthy, viceprezident a globální vedoucí vývoje kardiovaskulárních, ledvinových a metabolických produktů k časovému cíli pro petrelintid.
Petrelintid je nová forma léčby proti obezitě známá jako analog amylinu. Jedná se o doplněk vůči GLP-1, kterou obsahuje připravovaný CT-388 a perorální kandidát CT-996 podávaný jednou denně. Oba tyto léky získala při svém vstupu na trh s obezitou v roce 2023, když koupila americkou biotechnologickou společnost Carmot Therapeutics.
Yihan Li, farmaceutická analytička v , uvedla, že cíl stát se jedním ze tří největších hráčů je "potenciálně dosažitelný" díky širokému portfoliu aktiv v oblasti obezity. Zároveň však dodala, že příští rok bude "velkým rokem", protože budou známé výsledky pozdních studií.
„Ještě důležitější je, že trh s obezitou je v současnosti pouze duopolem. Bude tedy otázkou, jak velká bude mezera mezi a Novo/Lilly," odpověděla Li CNBC s tím, že ještě před se na trhu pravděpodobně objeví jiné léky od konkurence.
Závod o nejlepší pilulku
Největší rivalové a Novo Nordisk se mezitím předhánějí v tom, kdo uvede na trh účinnější pilulku proti obezitě, jež by mohla díky snadnějšímu podání odemknout přístup k novým pacientům. Obě společnosti navíc, stejně jako , ve svém výzkumu experimentují s analogem amylinu.
Podle Grahamové by se noví hráči na trhu mohli na základě zkušeností u Novo Nordisku a v lecčems poučit. Jako příklad uvedla, že léky "nové generace" by měly řešit potřeby týkající se lepší snášenlivosti, udržování hmotnosti po vysazení, či ztráty svalové hmoty. „Naše diferenciace se opírá o tyto možností. Můžeme zcela pokrýt šíři těchto nenaplněných potřeb,“ dodala.
