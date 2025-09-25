Hledat v komentářích

Detail - články
Ambiciózní Roche chce patřit mezi tři největší hráče na trhu s léky na obezitu

Ambiciózní Roche chce patřit mezi tři největší hráče na trhu s léky na obezitu

25.09.2025 12:50
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Trhu s léky na obezitu vévodí zejména dvě firmy: americká Eli Lilly a dánská Novo Nordisk. To se ovšem může časem změnit, protože řada konkurentů nespí a už připravuje své vlastní verze těchto „zázračných přípravků“ v rámci snahy ukrojit si na tomto lukrativním trhu svůj vlastní podíl. Jednou z takových společností je švýcarská Roche, jejíž generální ředitelka Teresa Grahamová sebevědomě hlásá, že chce být jedním ze tří největších hráčů na trhu.

Roche se blíží vydání svého prvního vlastního léku na obezitu – injekční přípravek CT-388 vstupuje do studie fáze III, která je tou poslední před tím, než společnost může požádat o schválení u regulátorů, informuje server CNBC.

„Chci, abyste věděli, že to s tímto cílem (být v top 3 na světě) myslím vážně,“ řekla Grahamová investorům a analytikům na pondělním Pharma Day, kterou společnost pořádala v Londýně. „Víme, jak proniknout na nové trhy,“ dodala s tím, že Roche usiluje o uvedení své sady léků na hubnutí na trh do roku 2030.

Součástí této sady je také bedlivě sledovaný lék petrelintid, který Roche vyvíjí společně s dánskou biotechnologickou společností Zealand Pharma v rámci partnerství o hodnotě 5,3 miliardy dolarů. "Myslím, že jsme na dobré cestě," řekl Manu Chakravarthy, viceprezident a globální vedoucí vývoje kardiovaskulárních, ledvinových a metabolických produktů k časovému cíli pro petrelintid.

Petrelintid je nová forma léčby proti obezitě známá jako analog amylinu. Jedná se o doplněk vůči GLP-1, kterou obsahuje připravovaný CT-388 a perorální kandidát CT-996 podávaný jednou denně. Oba tyto léky Roche získala při svém vstupu na trh s obezitou v roce 2023, když koupila americkou biotechnologickou společnost Carmot Therapeutics.

Yihan Li, farmaceutická analytička v Barclays, uvedla, že cíl Roche stát se jedním ze tří největších hráčů je "potenciálně dosažitelný" díky širokému portfoliu aktiv v oblasti obezity. Zároveň však dodala, že příští rok bude "velkým rokem", protože budou známé výsledky pozdních studií.

„Ještě důležitější je, že trh s obezitou je v současnosti pouze duopolem. Bude tedy otázkou, jak velká bude mezera mezi Roche a Novo/Lilly," odpověděla Li CNBC s tím, že ještě před Roche se na trhu pravděpodobně objeví jiné léky od konkurence.

Závod o nejlepší pilulku

Největší rivalové Eli Lilly a Novo Nordisk se mezitím předhánějí v tom, kdo uvede na trh účinnější pilulku proti obezitě, jež by mohla díky snadnějšímu podání odemknout přístup k novým pacientům. Obě společnosti navíc, stejně jako Roche, ve svém výzkumu experimentují s analogem amylinu.

Podle Grahamové by se noví hráči na trhu mohli na základě zkušeností u Novo Nordisku a Eli Lilly v lecčems poučit. Jako příklad uvedla, že léky "nové generace" by měly řešit potřeby týkající se lepší snášenlivosti, udržování hmotnosti po vysazení, či ztráty svalové hmoty. „Naše diferenciace se opírá o tyto možností. Můžeme zcela pokrýt šíři těchto nenaplněných potřeb,“ dodala.

Zdroj foto: Roche


