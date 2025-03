EK schválila investice do surovinové nezávislosti za 23 miliard eur, i v Česku

Evropská komise (EK) schválila seznam investic do 47 strategických projektů ve 13 členských státech v celkové hodnotě 22,5 miliardy eur (560 miliard Kč), které mají zajistit a diverzifikovat přístup EU ke kritickým surovinám. EK to uvedla v dnešním oznámení. Mezi vybrané projekty patří i dvě iniciativy z České republiky. Jde o těžbu a zpracování lithia pro baterie společnosti Geomet v severočeském Cínovci a těžbu a zpracování manganu pro baterie společnosti Euro Manganese ve Chvaleticích v Pardubickém kraji.



Schválené projekty znamenají "klíčový krok k evropské surovinové nezávislosti", uvedl místopředseda EK Stéphane Séjourné. Podle něj pomohou snížit závislost EU na dovozu strategických materiálů ze třetích zemí. "Musíme zvýšit vlastní produkci, diverzifikovat vnější dodávky a vytvořit zásoby," dodal místopředseda komise.



Strategické projekty pokrývají hlavní fáze surovinového řetězce - těžbu, zpracování, recyklaci a vývoj náhradních materiálů. Podle EK se důraz klade zejména na lithium, nikl, kobalt, mangan a grafit, což jsou klíčové suroviny pro výrobu baterií.



Projekty mají pomoci splnit cíle stanovené v evropském aktu o kritických surovinách. Podle tohoto dokumentu EU do roku 2030 musí zajišťovat deset procent těžby svých surovin, 40 procent jejich zpracování a 25 procent recyklace těchto materiálů.



Součástí programu je i zrychlený proces vydávání povolení. Projekty těžby by měly být schválené do 27 měsíců, zpracovatelské a recyklační iniciativy potom do 15 měsíců. Dosavadní praxe často vedla ke zpoždění projektů až o deset let, což EK označila za neudržitelné.



Těžbu lithia připravuje společnost Geomet, v níž nadpoloviční většinu vlastní Severočeské doly, člen skupiny ČEZ. "Rozhodnutí EK vítáme, potvrzuje to, že lithiový projekt na Cínovci má důležitý význam pro Česko i celou EU," uvedl místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.



Při těžbě a zpracování kovu by podle něj mělo vzniknout 1800 pracovních míst. O tom, zda se projekt uskuteční, chce ČEZ rozhodnout v letošním roce. V současnosti odborníci zpracovávají studii proveditelnosti.



Vedle Česka se schválené projekty nachází v Belgii, Francii, Itálii, Německu, Španělsku, Estonsku, Řecku, Švédsku, Finsku, Portugalsku, Polsku a Rumunsku.