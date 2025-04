Stratégy kvůli riziku obchodní války opouští optimismus ohledně evropských akcií

Měsíc poté, co se stratégové snažili dohnat růst trhu tím, že navyšovali výhled na evropské akcie, se vystrašeni volatilitou a obchodním napětím zase vrací ke snižování svých cílů. Přibližně třetina ze 17 stratégů v dubnovém průzkumu Bloombergu snížila své cíle pro konec roku. A i když v průměru stále očekávají, že index Stoxx Europe 600 zakončí rok na 546 bodech, což znamená potenciální růst o 6,4 % od středečního závěru, jsou vzhledem ke zvratům v americké politice opatrní.



Evropské akcie se letos drží relativně dobře. Benchmarkový index vzrostl o 2 % oproti 9% poklesu na indexu S&P 500. Nicméně americká cla jsou nejvyšší za století, což pravděpodobně negativně ovlivní růst.



„Naše modely cel naznačují, že většina dopadu na Evropu je v čistém exportu, a ne ve spotřebě nebo jiných kategoriích,“ řekl stratég Group Gerry Fowler. Očekává, že index Stoxx 600 zakončí rok na 550 bodech, což je pokles z 580 bodů odhadovaných před měsícem, a předpokládá, že dojde „k nějakému zmírnění čínských cel“. Očekávané odolné zisky přitom zabrání ještě hlubšímu poklesu, dodal Fowler s tím, že také fiskální stimuly by měly podpořit cyklické zrychlení v letech 2026-2027.





Evropský trh navzdory nejistotě ohledně cel skutečně těží z expanzivní fiskální politiky vedené Německem a mnohem nižších úrokových sazeb, než jaké jsou v USA. Evropská centrální banka by měla do konce roku snížit svou základní sazbu až třikrát, čímž se přiblíží k 1,5 % a oproti Fedu bude nižší o dva procentní body. „Obchodní podmínky by mohly kvůli vysoké makroekonomické/politické nejistotě zůstat nestabilní,“ napsali stratégové vedení Beatou Manthey. „Nicméně, pokud budou obchodní jednání úspěšně pokračovat, vidíme prostor pro 5-10% růst evropských akcií do konce roku.“



Stratégové vedení Emmanuelem Cauem osekali své cíle nejvíce - svůj cíl pro index Stoxx 600 snížili na 490 bodů z 580 před měsícem. Přesto trvají na tom, že rozsah možných dopadů je široký - v případě recese by mohl index potenciálně klesnout až na 390 bodů, anebo se naopak odrazit směrem k 530 bodům, pokud obchodní válka rychle deeskaluje. Relativně vzato je Evropa v lepší pozici díky podpůrné měnové a fiskální politice, dodali. „Konec amerického výjimečného postavení by mohl být pro Evropu šancí,“ uzavřeli.





S nedávným nárůstem volatility se vrátila na trh také opatrnost. Stratég TFS Derivatives Stephane Ekolo, který měl nejnižší cíl v minulém průzkumu, svůj výhled dále snížil. Nyní očekává 9% pokles za letošní rok a indexem Stoxx 600 podle něj klesne na 470 bodů. „Investoři stále nedostatečně oceňují zpomalení ekonomického růstu a oslabující podnikatelské prostředí, které je před námi,“ řekl Ekolo. „Na trh dopadnou zhoršující se PMI, slabé zisky a negativní revize zisků na akcii a navýší riziko poklesu.“





Investoři jsou sice stále optimističtí, ale nadšení z Evropy ochlazuje, ukazuje nejnovější průzkum správců fondů . Čistých 19 % respondentů očekává na evropských akciích krátkodobé zisky, což je pokles z 30 % za minulý měsíc, zatímco čistých 56 % očekává jejich růst v příštích 12 měsících, což je pokles z 67 %. Celkově čistých 22 % říká, že jsou na evropské akcie nadvážení, což je pokles z 39 % minulý měsíc. Naopak čistých 36 % jich říká, že jsou podvážení na americké akcie, což je nejvyšší hodnota za téměř dva roky.

„V krátkodobém horizontu může volatilita přetrvávat a firemní výhledy mohou zůstat nejasné,“ uvedl stratég Roland Kaloyan, který očekává malý růst z aktuálních úrovní. „Obchodní jednání stále probíhají, centrální banky si zachovávají politickou sílu a trhy ještě nezapočítaly očekávané daňové škrty v USA, stejně jako potenciální podpůrná opatření ze zemí s fiskálním prostorem ke zmírnění dopadu cel.“



Zdroj: Bloomberg