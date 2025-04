BlackRock: Evropské akcie si udrží letošní nadvýkon díky rozsáhlým investicím a relativnímu diskontu

Evropské akcie letos drtí své americké protějšky a může tomu být i nadále, domnívá se hlavní investiční ředitelka z . Jsou stále relativně levné a měly by dostat vzpruhu z plánovaných fiskálních výdajů.







Evropské akcie mohou nadále překonávat ty americké díky velkým výdajovým plánům, které tomuto regionu pomáhají urychlit ekonomický růst, uvedla Helen Jewell, hlavní investiční ředitelka pro akcie v EMEA ve společnosti . „Opravdu to vypadá, že se Evropa spojila,“ řekla Jewell v rozhovoru pro Bloomberg TV. „I když to může trvat déle, než bychom si přáli, stále existuje skutečný růst HDP, který je spojen s tím, co bylo oznámeno.“



Porovnala německé mnohamiliardové plány na infrastrukturu a obranu s projevem bývalého šéfa Evropské centrální banky Maria Draghiho z roku 2012 na záchranu eura, který se stal zkratkou pro rozhodnost politiky, a uvedla, že tento „Draghiho moment je opravdu důležitý“.



Evropské akcie jsou stále relativně levné, uvedla, s tím, že se aktuálně obchodují s 30% slevou ve srovnání s americkými akciemi. Jewell se líbí evropské průmyslové a energetické producenty kvůli jejich atraktivním oceněním, stejně jako banky a společnosti s menší mezinárodní expozicí. A evropský index Stoxx 600 překonal index S&P 500 v prvním čtvrtletí o téměř 15 procentních bodů přepočteno na dolar, což je rekordní výkon.



Zdroj: Bloomberg