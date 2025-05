Dukovany na čekané, optimismus ohledně příměří USA-Čína a smíšené evropské futures

Místopředseda EK Stéphane Séjourné žádá Česko o odklad smlouvy s KHNP. a zvýšily cílové ceny pro . Optimismus ohledně obchodních jednání USA-Čína vede k růstu indexů Nasdaq a S&P 500. Obchodníci také snižují své sázky na uvolňování měnové politiky Fedu. čelí žalobám o náhradu škody ve výši 12 miliard eur od webů pro porovnávání cen. plánuje využít AI k prodloužení výdrže baterie iPhonu. Plány SoftBank investovat 100 miliard dolarů do AI infrastruktury v USA se zpomalily kvůli ekonomickým rizikům. Evropské futures jsou smíšené.



Futures na evropské akciové indexy: DAX +0,3 %, FTSE 100 -0,5 % a Euro Stoxx 50 +0,2 %.



Evropská komise žádá Česko o odložení podpisu smlouvy o stavbě dvou nových jaderných bloků v elektrárně Dukovany. Prověřuje, zda korejské společnosti KHNP nebyly poskytnuty zahraniční subvence, které mohou narušit vnitřní trh Evropské unie. Vyplývá to z dopisu, který českému ministru průmyslu a obchodu Lukáši Vlčkovi poslal místopředseda EK Stéphane Séjourné a do kterého měla ČTK možnost nahlédnout. Ministerstvo průmyslu a obchodu od Evropské komise nicméně uvedlo, že nedostalo žádný oficiální dopis k odkladu podpisu smlouvy na výstavbu nových jaderných bloků v elektrárně Dukovany s vítězem tendru KHNP. V pondělí 5. května pouze obdrželo zdvořilostní dopis od francouzského eurokomisaře Stéphana Séjourného.



Morgan Stanley opakuje doporučení pro na stupni „overweight“ a zvyšuje cílovou cenu na 83 EUR z 81 EUR. Také opakuje doporučení „overweight“ a zvyšuje cílovou cenu na 86 EUR ze 78 EUR.



Roste optimismus ohledně obchodních jednání USA-Čína. Trump uvedl, že by tento týden mohl hovořit s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. A přestože se jedná o dočasné příměří, nezabrání to trhům v uvolnění, jako by obchodní válka skončila. Index Nasdaq vzrostl o více než 4 % a index S&P 500 o více než 3 %. zvýšila svůj 12měsíční cíl pro index S&P 500 na růst o 11 %, zatímco uvedla, že je ohledně čínských akcií optimistická.



Obchodníci také snížili své sázky na uvolňování měnové politiky Fedu v letošním roce a počítají pouze se dvěma sníženími. Swapy naceňují do prosince uvolnění pouze o 55 bazických bodů, oproti téměř 75 bazickým bodům minulý týden. Obchodníci stále očekávají první snížení o čtvrt procentního bodu v září.



Společnost čelí žalobám o náhradu škody ve výši nejméně 12 miliard eur od desítek webů pro porovnávání cen z celé EU, které tvrdí, že jim ukradly zákazníky, uvádí agentura Bloomberg News. Občanskoprávní žaloby souvisejí s rozhodnutím Evropské komise z roku 2017 udělit společnosti pokutu ve výši 2,4 miliardy eur za nelegální zneužívání jejího dominantního postavení ve vyhledávání k získání výhody pro vlastní nákupní službu – což také spustilo vlnu „následných“ případů.



Apple plánuje využít AI k řešení časté frustrace zákazníků - výdrže baterie iPhonu. Společnost plánuje pro systém iOS 19 vydat aktualizaci softwaru pro iPhone, která vyjde v září a která bude obsahovat režim správy baterie s využitím umělé inteligence. Toto vylepšení bude analyzovat, jak uživatel své zařízení používá, a provádět úpravy pro úsporu energie.



Plány SoftBank investovat 100 miliard dolarů do AI infrastruktury v USA se zpomalily a ekonomická rizika plynoucí z Trumpových cel brzdí jednání o financování. Zakladatel SoftBank Masayoshi Son a spoluzakladatel OpenAI Sam Altman představili projekt „Hvězdná brána“ v lednu se slibem, že „okamžitě“ začnou s investicemi ve výši100 miliard dolarů a že tuto částku postupně zvýší na zhruba 500 miliard dolarů. Více než tři měsíce poté však SoftBank dosud nevypracovala šablonu financování projektu ani nezačala podrobná jednání s bankami, investory do soukromého kapitálu a správci aktiv.