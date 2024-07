Akcie Adidas rostou o 5 % po zvýšení výhledu na rok 2024

Akcie společnosti ve středu vzrostly o 4 % poté, co společnost oznámila, že po lepších než očekávaných předběžných výsledcích za druhé čtvrtletí zvýší svůj výhled zisku za celý rok 2024.



Německá společnost vyrábějící sportovní oblečení v úterý pozdě večer uvedla, že nyní očekává, že její provozní zisk za celý rok 2024 dosáhne přibližně 1 miliardy eur (1,09 miliardy USD), což je více než dříve očekávaných 700 milionů eur. uvedl, že jeho tržby ve druhém čtvrtletí vzrostly o 11 % ve srovnání s předchozím rokem.



Bez započtení prodeje v obou letech problémové řady Yeezy vzrostly měnově neutrální tržby ve čtvrtletí o 16 %, uvedl . v lednu oznámil, že většinu neprodaných zásob Yeezy neodepisuje a místo toho zbývající boty prodá. Adidas spolupracoval s rapperem Ye, dříve známým jako Kanye West, na řadě Yeezy, ale po sérii antisemitských výroků s ním přerušil spolupráci.



„V rámci svého výhledu společnost předpokládá, že prodej zbývajících zásob Yeezy během zbytku roku proběhne v průměru za pořizovací cenu. To by vedlo k dodatečným tržbám ve výši přibližně 150 milionů eur a k žádnému dalšímu příspěvku k zisku ve zbytku roku,“ uvedla v úterý společnost .



Provozní zisk se ve druhém čtvrtletí roku zvýšil na 346 milionů eur, což je mnohem více než 176 milionů eur zaznamenaných ve stejném období o rok dříve, uvedl v úterý.



Společnost letos již jednou zvýšila svůj výhled na rok 2024 po zveřejnění výsledků za první čtvrtletí, které rovněž překonaly očekávání. Značka sportovního oblečení v dubnu uvedla, že její provozní zisk za první tři měsíce roku dosáhl 336 milionů eur, zatímco ve stejném čtvrtletí o rok dříve to bylo 60 milionů eur.



Zdroj: CNBC