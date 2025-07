Na čem vydělávají aerolinky? Samotné létání příliš netáhne, zato kreditky ano

Přibližně 18,5 milionů cestujících přepravily aerolinky ve Spojených státech první červencoví víkend u příležitosti oslav Dne nezávislosti. Při průměrné loňské ceně letenek 383 dolarů, tak aerolinky během víkendu utržily zhruba 7 miliard. Na poslední řádek výkazu zisk a ztráty se ale probojuje pouze zlomek této částky.

Analýza výkazů amerických aerolinek a dat Kanceláře pro dopravní statistiku ukazuje, že mezi lety 2021 a 2024 vydělaly velké americké aerolinky Delta, American AirLines, United a Southwest v průměru 5,51 dolaru na jednoho pasažéra, což je 3,5krát méně než v letech 2016 až 2019. Pro srovnání evropský za plynulý fiskální rok utržil 8,70 dolaru na pasažéra.

Prudký propad ziskovosti zažily aerolinky zejména v covidovém roce 2021. Sestupný trend zisků je ale poměrně patrný i bez covidových let. Například v případě American Air Lines byl zisk na pasažéra v roce 2015 zhruba 64 dolarů, v loňském roce činil zisk 4,9 dolaru.

Během prvního kvartálu letošního roku se díky celním bouřím a menšímu počtu cestujících zisk na pasažéra čtyř velkých amerických aerolinek propadl na pouhých 0,55 dolaru. Nutno dodat, že první čtvrtletí jsou pro aerolinky historicky nejméně výnosná.

„Sektor aerolinií se ve smyslu ziskovosti podobá horské dráze,“ říká Bill McGee z organizace American Economic Liberties Project. Podle něj ale nejde házet všechny aerolinie do jednoho pytle. „Na některých trasách s vysokou konkurencí mohou být ve ztrátě, na jiných naopak vydělávat velké peníze,“ uvádí McGee.

Do hospodaření aerolinek promlouvá celá řada vnějších faktorů od regulací, nákladů na výstavby terminálů až po cenu paliva a mzdy. Speciálním příkladem je například společnost JetBlue, která musela v posledním čtvrtletí loňského roku zaplatit 530 milionů jako odstupné za ukončení neúspěšné fúze s aerolinkami Spirit.

Tlak na marže a zisky je pak jedním z důvodů, proč se některé nízkonákladové aerolinky rozhodly odklonit od původního modelu a místo striktního šetření začaly nabízet prémiové služby za dodatečné poplatky. Znovu se v nabídkách začaly objevovat prémiové kategorie sedadel nebo přístupy do letištích salónků.

Jen za příplatky za odbavená zavadla pak americké aerolinky v loňském roce inkasovaly téměř 7,3 miliardy dolarů. To je zhruba o čtvrtinu více než v roce 2019. V současné době se jedná o jednu z nejrychleji rostoucích kategorií příjmů v leteckém odvětví.

Nejvýnosnějším byznysem aerolinií jsou ale kreditní karty. Banky od leteckých společností nakupují věrnostní míle, které pak rozdávají klientům jako odměnu za používání karty. Kromě toho aerolinky získávají podíl z každé transakce provedené kartou a část z poplatků za její vedení. Díky kombinaci těchto příjmů může být zisková marže z kreditních karet až kolem 50 procent.

Například Delta Air Lines vygenerovaly díky spolupráci s pouze v letošním prvním kvartále zisk dvě miliardy dolarů, což je o 13 procent více než za stejné období loňského roku.

Alternativní zdroje příjmů jsou podle McGeeho jedním z klíčových důvodů, proč jsou ceny letenek stále poměrně nízké. Nicméně expert dodává, že dříve cena letenky obsahovala řadu služeb, které jsou nyní dostupné pouze za příplatek.

Aktuální trend, kdy se letecké společnosti odklání od lowcostových modelů a poměrné nízká konkurence na trhu mohou v budoucnu cestující výrazně pocítit. „Jediné, co drží ceny letenek dole v USA jsou malé aerolinie,“ říká McGee a dodává, že pokud by zbankrotovaly nebo se stali předmětem akvizice ze strany silnější konkurence, ceny letenek by se ze dne na den zdvojnásobily.

