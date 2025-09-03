Akcie se snaží oklepat, zatímco zlato si drží růstový trend

Po včerejším negativním dni na Wall Street dochází k obratu a evropské akciové trhy se až na výjimky nacházejí v zeleném. V čele najdeme pařížský index CAC40, který stoupá o více než procento. AEX je +0,8 pct a DAX spolu s FTSE100 si připisují kolem půlprocenta. Podobně jsou na tom také americké futures.
Na akciích jde o klasickou korekci po krátkodobém poklesu, které navíc pomohla zpráva týkající se Googlu. Ten podle rozhodnutí soudu nebude muset odštěpit svůj prohlížeč Chrome, což akcii poslalo vzhůru a vylepšilo sentiment. Jinak ale podstatnou vzpruhu pro akcie nevidíme.
Na trhu nadále sledujeme preferenci zlata, které pokračuje v růstovém trendu a posouvá se už na 3540 USD za unci. Tentokrát to není doprovázeno plošnými prodeji dluhopisů, přičemž ty americké sice ztrácejí, ale evropským se daří drobně korigovat předešlé ztráty. Negativní vliv v podobě fiskální politiky, ale také útoků na nezávislost Fedu, však v delším výhledu bude zlatu pomáhat a dluhopisům škodit, a to především u delších splatností.
Eurodolar se snaží mírně zvedat na 1,1655 a stejný směr vidíme i na mírně posilující libře. Ropa lehce ustupuje a Brent se obchoduje u 69 dolarů. Koruna nenavázala na včerejší oslabení a naopak si připisuje drobné zisky na 24,47 za euro.
Odpoledne vyjdou v zámoří data o počtu otevřených pracovních pozic za červenec. Přestože trh práce celkově ochabnul, čeká se jejich nárůst. Zásadnější pro obchodování by ale měla být až páteční zaměstnanost za srpen.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:13 SEČ:
|CZK/EUR
|24.4563
|-0.1070
|24.5039
|24.4534
|CZK/USD
|20.9835
|-0.2116
|21.0820
|20.9815
|HUF/EUR
|394.3240
|-0.3164
|395.8697
|394.0334
|PLN/EUR
|4.2585
|-0.0865
|4.2661
|4.2572
|CNY/EUR
|8.3110
|0.1049
|8.3148
|8.2782
|JPY/EUR
|173.2540
|0.3182
|173.2750
|172.6749
|JPY/USD
|148.6600
|0.2005
|149.1400
|148.3130
|GBP/EUR
|0.8694
|-0.0029
|0.8711
|0.8689
|CHF/EUR
|0.9373
|0.0961
|0.9378
|0.9362
|NOK/EUR
|11.6636
|-0.1520
|11.6871
|11.6558
|SEK/EUR
|11.0046
|-0.0507
|11.0141
|10.9892
| USD/EUR
|1.1654
|0.1031
|1.1660
|1.1608
|AUD/USD
|1.5324
|-0.1206
|1.5377
|1.5316
|CAD/USD
|1.3799
|0.1306
|1.3808
|1.3781