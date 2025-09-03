Hledat v komentářích

Akcie se snaží oklepat, zatímco zlato si drží růstový trend

03.09.2025 11:16
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Po včerejším negativním dni na Wall Street dochází k obratu a evropské akciové trhy se až na výjimky nacházejí v zeleném. V čele najdeme pařížský index CAC40, který stoupá o více než procento. AEX je +0,8 pct a DAX spolu s FTSE100 si připisují kolem půlprocenta. Podobně jsou na tom také americké futures.

Na akciích jde o klasickou korekci po krátkodobém poklesu, které navíc pomohla zpráva týkající se Googlu. Ten podle rozhodnutí soudu nebude muset odštěpit svůj prohlížeč Chrome, což akcii poslalo vzhůru a vylepšilo sentiment. Jinak ale podstatnou vzpruhu pro akcie nevidíme.

Na trhu nadále sledujeme preferenci zlata, které pokračuje v růstovém trendu a posouvá se už na 3540 USD za unci. Tentokrát to není doprovázeno plošnými prodeji dluhopisů, přičemž ty americké sice ztrácejí, ale evropským se daří drobně korigovat předešlé ztráty. Negativní vliv v podobě fiskální politiky, ale také útoků na nezávislost Fedu, však v delším výhledu bude zlatu pomáhat a dluhopisům škodit, a to především u delších splatností.

Eurodolar se snaží mírně zvedat na 1,1655 a stejný směr vidíme i na mírně posilující libře. Ropa lehce ustupuje a Brent se obchoduje u 69 dolarů. Koruna nenavázala na včerejší oslabení a naopak si připisuje drobné zisky na 24,47 za euro.

Odpoledne vyjdou v zámoří data o počtu otevřených pracovních pozic za červenec. Přestože trh práce celkově ochabnul, čeká se jejich nárůst. Zásadnější pro obchodování by ale měla být až páteční zaměstnanost za srpen.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:13 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.4563 -0.1070 24.5039 24.4534
CZK/USD 20.9835 -0.2116 21.0820 20.9815
HUF/EUR 394.3240 -0.3164 395.8697 394.0334
PLN/EUR 4.2585 -0.0865 4.2661 4.2572
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.3110 0.1049 8.3148 8.2782
JPY/EUR 173.2540 0.3182 173.2750 172.6749
JPY/USD 148.6600 0.2005 149.1400 148.3130
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8694 -0.0029 0.8711 0.8689
CHF/EUR 0.9373 0.0961 0.9378 0.9362
NOK/EUR 11.6636 -0.1520 11.6871 11.6558
SEK/EUR 11.0046 -0.0507 11.0141 10.9892
USD/EUR 1.1654 0.1031 1.1660 1.1608
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5324 -0.1206 1.5377 1.5316
CAD/USD 1.3799 0.1306 1.3808 1.3781
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne


Čtěte více:

Komerční banka, a.s.: Výpis z obchodního rejstříku
03.09.2025 8:50
Komerční banka, a.s.: Výpis z obchodního rejstříku
Komerční banka, a.s. IČ: 45317054 Společnost Komerční banka, a.s. zve...
Rozbřesk: Polská centrální banka zřejmě sníží sazby o 25 bazických bodů
03.09.2025 8:54
Rozbřesk: Polská centrální banka zřejmě sníží sazby o 25 bazických bodů
Polská centrální banka (NBP) je na cestě k dalšímu snížení úrokových s...
Průměrná mzda v ČR v 2. čtvrtletí vzrostla na 49.402 Kč, reálně o 5,3 procenta
03.09.2025 9:44
Průměrná mzda v ČR v 2. čtvrtletí vzrostla na 49.402 Kč, reálně o 5,3 procenta
Průměrná hrubá mzda v Česku stoupla v letošním druhém čtvrtletí mezir...
Skupina mmcité zvýšila ve druhém kvartálu tržby i zisk
03.09.2025 9:45
Skupina mmcité zvýšila ve druhém kvartálu tržby i zisk
Skupina mmcité hlásí za letošní druhé čtvrtletí růst tržeb i zisku. Sp...
Verdikt soudu je pro Alphabet pozitivní, akcie v pre-marketu přidávají přes pět procent
03.09.2025 10:42
Verdikt soudu je pro Alphabet pozitivní, akcie v pre-marketu přidávají přes pět procent
Akcie Alphabetu (Investiční tipy) posilují ve středečním pre-marketu o...


