Skupina mmcité zvýšila ve druhém kvartálu tržby i zisk

Skupina mmcité hlásí za letošní druhé čtvrtletí růst tržeb i zisku. Společnost zabývající se návrhem a výrobou městského mobiliáře – od venkovních laviček a kašen až po odpadkové koše a stojany na kola – zaznamenala tržby ve výši 315 milionů korun, což je meziročně o 13 procent více. Ještě výrazněji oproti loňsku stoupl provozní zisk, a to o 87 procent na 28 milionů korun při EBITDA marži 8,7 procenta. Čistý zisk skupiny činil 13 milionů korun.
Za růstem tržeb stojí podle mmcité oživení poptávky ve vícero regionech, především pak v Česku a na Slovensku. Firma to vnímá jako pozitivní efekt blížících se komunálních voleb v roce 2026. K vyššímu provoznímu zisku pak vedle tržeb pomohl také náběh úsporných opatření a optimalizací.
„Marže skupiny je nicméně negativně ovlivněna novými cly zavedenými na dovoz do USA, kdy odhadovaný dopad do EBITDA je na úrovni 10–15 milionů korun. Společnost proto připravuje postupný náběh výroby v USA do konce roku 2025,“ uvedla společnost v tiskové zprávě.
Výrobní kapacita je podle podniku přeplněna až do února 2026. I proto kapacity v celém výrobním řetězci navýšila.
Mmcité zároveň potvrdila svůj celoroční výhled, v němž počítá s konsolidovanými tržbami 1,25 miliardy korun při EBITDA 78 milionů korun a EBITDA marži 6,2 procenta. Mezi hlavními faktory růstu řadí oživení na klíčových trzích, dokončenou restrukturalizaci akvizice Kovostal a zvýšenou rentabilitu výroby díky strukturálním úsporám.
Firma Kovostal přispěla ke zlepšení EBITDA 10 miliony korun, přičemž v prvním pololetí jí vzrostly tržby meziročně o 124 procent.
Mmcité dodala, že aktuálně finalizuje studii ke stavbě nového výrobního závodu a analyzuje možnosti jejího provedení a financování.
Akcie mmcité se obchodují na trhu Start Market pražské burzy. Od začátku letošního roku oslabily o více než 45 procent.
Zdroj foto: mmcité