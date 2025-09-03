Rozbřesk: Polská centrální banka zřejmě sníží sazby o 25 bazických bodů

Polská centrální banka (NBP) je na cestě k dalšímu snížení úrokových sazeb. Podle našeho názoru i tržního konsensu by NBP měla dnes odpoledne rozhodnout o redukci hlavní úrokové sazby z pěti procent na úroveň 4,75 procenta.
Prostor pro uvolnění měnové politiky vytvořil pokles celkové inflace, jež podle bleskového odhadu statistického úřadu spadla na úroveň 2,8 % (meziročně), což již není daleko od cíle 2,5 % (s tolerančním pásmem +/- procentní bod). Navzdory propadu celkové inflace pod 3 %, stejně jako drtivá většina nepočítáme s tím, že by se dnes Výbor pro měnovou politiku rozhodl pro agresivnější uvolnění měnové politiky. Proti radikálnějšímu snížení úroků hovoří jednak relativně komentáře opatrné polských centrálních bankéřů a jednak makroekonomická situace.
Předně, aktuální vývoj jádrové inflace není ani zdaleka tak optimistický, jako je tomu v případě hlavního čísla, za druhé se zdá, že ekonomická aktivita v Polsku začíná akcelerovat, a to zejména díky domácí poptávce, respektive spotřebě domácností. Připomeňme, že příspěvek spotřeby domácností k růstu ve 2. čtvrtletí (3,4 % meziročně) činil tři procentní body. Měsíční data týkající se spotřeby z třetího čtvrtletí (maloobchodní tržby a spotřebitelská důvěra) přitom indikují, že tento pozitivní trend v domácí poptávce by měl vydržet a úrokové sazby NBP zde nereprezentují pro spotřebitele problém.
Poněkud jiná je situace u soukromých investic, které vykazují slabší růstová čísla, avšak tato položka HDP stále naráží na vysokou srovnávací základnu z přelomu roku 2023 a 2024.
Pokud NBP sníží úrokové sazby, tak logicky vyvstane otázka, jak bude postupovat centrální banka dále. Nejbližší kroky by měla naznačit tisková konference prezidenta NBP Glapinského, která je tradičně naplánována na čtvrtek odpoledne. Ze střednědobého pohledu se však trh musí nutně zaobírat otázkou, kde NBP vidí rovnovážnou úroveň oficiální úrokové sazby pro polskou ekonomiku. Vzhledem k tomu, že cyklus snižování sazeb v Polsku není u konce, tak serióznější debata polské centrální bankéře na toto téma teprve čeká. Dodejme, že trh v tuto chvíli vidí dno základní sazby NBP v tomto cyklu na úrovni 4 % a my s ním v zásadě souhlasíme.
*** TRHY ***
Koruna
Česká koruna se vrátila do blízkosti 24,50 EUR/CZK a zatím rezignovala na další pokusy o zisky. Pohyb není ani tolik důsledkem domácích událostí, jako spíše nálady na globálních trzích, kde se v posledních dvaceti čtyřech hodinách opět začalo dařit dolaru. Dnes čekáme lehké zrychlení dynamiky mezd, které by koruně teoreticky mohlo lehce pomoci.
Eurodolar
Americký dolar se dostal minimálně krátkodobě na výsluní a posílil do blízkosti 1,16 EUR/USD. Je to pravděpodobně primárně důsledek “fiskálních tlaků” mimo Spojené státy – zejména rostoucí napětí na francouzském a britském dluhopisovém trhu přitahuje pozornost zpátky k americkému dolaru. Ten tak na chvíli nevnímá tak akutně veškeré problémy, které ho svazovaly v posledních týdnech – zejména otázku budoucí nezávislosti Fedu. V druhé polovině týdne bude měnový pár vyčkávat na páteční payrolls.