Průměrná mzda v ČR v 2. čtvrtletí vzrostla na 49.402 Kč, reálně o 5,3 procenta

Průměrná hrubá mzda v Česku stoupla v letošním druhém čtvrtletí meziročně o 7,8 procenta na 49.402 korun. Ve srovnání s loňským druhým kvartálem přibylo zaměstnancům ve výplatě v průměru 3583 korun. Při zohlednění inflace, která činila 2,4 procenta, mzda reálně vzrostla o 5,3 procenta. Údaje dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
"Meziroční mzdový růst tak zvýšil tempo, naposledy takto mzdová úroveň stoupla v 1. čtvrtletí 2024, poté byly hodnoty slabší, v 1. čtvrtletí letošního roku byl růst jen o 6,6 procenta," uvedli statistici. Doplnili, že i reálný růst dosáhl nejlepšího výsledku od loňského prvního čtvrtletí, tehdy mzda reálně vzrostla o 5,6 procenta.
Obecně platí, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou. Medián mezd, tedy hodnota, proti které má polovina zaměstnanců mzdu vyšší a polovina nižší, vzrostl meziročně o 7,2 procenta na 41.115 korun.
Reálná mzda v Česku meziročně stoupá od začátku loňského roku, předtím kvůli vysoké inflaci více než dva roky klesala. Bez započtení růstu cen roste průměrná mzda v Česku vytrvale od začátku roku 2014.
Ve druhém čtvrtletí zaznamenalo nejvyšší meziroční růst průměrné mzdy odvětví profesní, vědecké a technické činnosti, kde mzdy stouply o 12,7 procenta, a stavebnictví, kde růst činil 11 procent. Naopak nejméně rostly mzdy v těžbě a dobývání a ostatních činnostech, a to o zhruba pět procent.
Nejvyšší mzdy měli ve druhém čtvrtletí zaměstnanci ve dvou tradičních odvětvích - v informačních a komunikačních činnostech, kde se průměrná mzda dostala na téměř 87.500 korun, a v peněžnictví a pojišťovnictví se zhruba 84.700 korunami. Třetí příčku držela s odstupem výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu se mzdou kolem 69.600 korun a za ní se dostaly profesní, vědecké a technické činnosti s 63.200 korunami.
Naopak nejnižší mzdy zůstaly v ubytování, stravování a pohostinství, kde nepřesáhla ani třicetitisícovou hranici, dosáhla 29.270 korun. Druhá nejnižší byla u administrativních a podpůrných činností s průměrnou mzdou kolem 35.300 korun.