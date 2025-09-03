Komerční banka, a.s.: Výpis z obchodního rejstříku

Středa 03.09.2025
Hledej
ZKUSIT DEMO
|
OTEVŘÍT ÚČET
|
WEBTRADER
|
Uživatel:
Heslo:
Nová registrace
Přihlásit
Hlavní stránka
Patria Plus
O službě
Data Export
Ceník služeb
Benefity
Investor Plus
O službě
Ceník služeb
Benefity
Akademie investování
Úvod do investování
Analýzy investice
Investiční strategie
Investiční tipy
Wiki
Money management
Zpravodajství
Přehled zpráv
Akciové
Vše
ČR
CEE
Svět
Doporučení
Výsledky ČR
Výsledky CEE
Výsledky svět
IPO, M&A
Investiční tipy
Ekonomické
Vše
HDP
Inflace
Průmysl
PPI
Mzdy
Maloobchod
Nezaměstnanost
Zahraniční obchod
Stavebnictví
St. rozpočet
Měny
Vše
Měny
Sazby
Dluhopisy
Komodity
Sloupky
Vše
Jiří Soustružník
Project Syndicate
ČSOB Asset Management
Ekonomický radar ČSOB
Reality
Jan Bureš
Rozhovory
Video
Monitoring
Diskuse
Diskuse
Obecná diskuze
Blog
Akcie & Fondy
Přehled
Indexy a Futures
Akcie online
ČR
Polsko
Maďarsko
Slovensko
Rumunsko
Záp. Evropa
USA
Svět
Akcie historie
Detail akcie
Online
Historie
Zprávy
O společnosti
Hospodaření
Doporučení
Graf
Sektor
Diskuse
Interaktivní graf
Výzkum
Doporučení
Analýzy
Databanky
Fondy
O IPO
IPO pro firmy
IPO pro investory
Penze
Měny & Sazby
Přehled
Měny
Online
Detail
Historie
Sazby
Online
Detail
Historie
Dluhopisy
Náš výběr
Státní ČR
HZL ČR
Firemní ČR
Státní Svět
Firemní Svět
Výzkum
Doporučení
Analýzy
Databanky
Nástroje
Home
Měny
Krátké sazby
Dlouhé sazby
Diskuse
Komodity & Deriváty
Komodity
ETF
Oblíbené
Vyhledávání
Popis
ETC
Oblíbené
Vyhledávání
Popis
Certifikáty
Oblíbené
Vyhledávání
Popis
Detail
Warranty
Oblíbené
Vyhledávání
Popis
Detail
Pákové certifikáty
Oblíbené
Vyhledávání
Popis
Detail
Ekonomika
Home
Makropřehled
Ukazatel
HDP
Nezaměstnanost
Inflace
Mzdy
Průmyslová výroba
Obchodní bilance
Maloobchodní tržby
Ceny průmyslových výrobců
Stavební výroba
Analýzy
Databanky
Právo
Vše
Firmy
Daně
Zákony
Rozhodnutí
Trhy & finance
Moje Patria
Můj profil
Moje stránka
Moje stránka
Nastavení
Moje oblíbené
Akcie
Měny a sazby
Fondy
ETF
ETC
Certifikáty
Warranty
Pákové Certifikáty
Moje portfolio
Stav
Transakce
Analýza
Moje e-maily
Moje sms
|
Přehled zpráv
|
Akciové
|
Ekonomické
|
Měny
|
Komodity
|
Sloupky
|
Rozhovory
|
Video
|
Monitoring
|
Diskuse
|
Blog
PX
2 260,95
0,08%
DAX
23 668,80
0,77%
CZK/€
24,428
-0,16%
CZK/$
20,981
-0,17%
AU
3 545,06
0,36%
BRT
69,07
1,34%
Hledat v komentářích
hledat
Pokročilé hledání
Investiční doporučení
Random Thoughts #8: Trh trestá ASML příliš tvrdě, vodou na mlýn jsou plány TSMC
Investiční výhled pro 2H25 - Zvykáme si na chaos: Shrnutí
Analytický radar: Proč už se trhy nebojí Trumpa a kam s penězi v druhém pololetí
Akcie čeká nejlepší období roku, ochlazení může přijít v srpnu, myslí si Goldman Sachs
Zuckerberg chce být lídrem ve vývoji obecné umělé inteligence. Spustil Meta Superintelligence Labs
více...
Výsledky společností - ČR
Skupina mmcité zvýšila ve druhém kvartálu tržby i zisk
Evropské akcie otevřou v plusu, Google nemusí prodávat Chrome, Kofola koriguje výhled
Zbrojařská a strojírenská CSG v pololetí zvýšila tržby o 78 procent
Vrtošivé počasí přibrzdilo Kofolu. Pokles tržeb i EBITDA se promítá do opatrnějšího ročního výhledu
Raketový růst akcií Alibaby zvýšil její tržní hodnotu o více než 50 miliard dolarů
více...
Výsledky společností - Svět
Evropské akcie otevřou v plusu, Google nemusí prodávat Chrome, Kofola koriguje výhled
Raketový růst akcií Alibaby zvýšil její tržní hodnotu o více než 50 miliard dolarů
Na cenovou válku mezi výrobci elektromobilů v Číně doplácí i sama BYD
Perly týdne: AI obavy, atraktivní finanční sektor
Čtvrtletní zisk čínské automobilky BYD poprvé za tři a půl roku klesl
více...
IPO, M&A
Švédský fintech Klarna cílí při svém IPO na více než miliardu dolarů
Colt CZ kupuje Synthesii Nitrocellulose za 22 miliard korun, miliardář Pražák se stane třetím největším akcionářem
Další miliardář v českém fotbale? Michal Strnad krouží kolem Viktorie Plzeň
CSG údajně zvažuje vstup na burzu. Hlavním trhem Amsterdam, duální listing v Praze?
Baker Hudges kupuje za bezmála 300 miliard korun Chart Industries a posílí v LNG, datacentrech nebo dekarbonizaci
více...
Týdenní přehledy
Bridgewater Associates: Trhy čekají dost vysoký skok v produktivitě
Perly týdne: Zákon na snížení inflace zvyšuje inflaci, Tesla dostala čínský impuls
Velký objev z nejcennějšího období tvorby Toyen se poprvé představuje na trhu
více...
E-mailem
|
Zpět
|
Tisk
|
Diskutuj
Detail - články
Komerční banka, a.s.: Výpis z obchodního rejstříku
03.09.2025 8:50
Autor:
Redakce
, Patria.cz
Komerční banka, a.s.
IČ: 45317054
Společnost Komerční banka, a.s. zveřejnila aktuální Výpis z obchodního rejstříku, více informací zde.
Tento zápis bude dnes rovněž zveřejněn na internetových stránkách Komerční banky, a.s. na odkazu níže:
https://www.kb.cz/cs/o-bance/povinne-uverejnovane-informace/povinne-uverejnovane-informace-novinky/vypis-z-obchodniho-rejstriku-2-9-2025
(komerční sdělení)c
Tagy:
Povinně uveřejňované informace
Reklama
Přidat názor
|
Pavouk
Od nejnovějších
Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (
Přihlásit
). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se
zde
.
Aktuální komentáře
03.09.2025
13:31
Právníci Cookové kritizují Trumpova „zkopírovaná" obvinění o hypotéčním podvodu
13:08
NUPEH CZ s.r.o: Informace o předčasném splacení dluhopisu a změně kontroly k 21.8.2025
13:06
RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
12:16
Jan Bureš: Rychlý růst mezd napříč ekonomikou nedovolí ČNB dál snižovat sazby
11:35
PwC:Trh elektromobilů v Evropě v pololetí rostl o čtvrtinu na rekord 1,2 milionu
11:16
Akcie se snaží oklepat, zatímco zlato si drží růstový trend
10:42
Verdikt soudu je pro Alphabet pozitivní, akcie v pre-marketu přidávají přes pět procent
9:45
Skupina mmcité zvýšila ve druhém kvartálu tržby i zisk
9:44
Průměrná mzda v ČR v 2. čtvrtletí vzrostla na 49.402 Kč, reálně o 5,3 procenta
8:54
Rozbřesk: Polská centrální banka zřejmě sníží sazby o 25 bazických bodů
8:50
Komerční banka, a.s.: Výpis z obchodního rejstříku
8:46
Google nemusí prodávat Chrome ani Android, rozhodl soud v USA
8:41
Evropské akcie otevřou v plusu, Google nemusí prodávat Chrome, Kofola koriguje výhled
8:06
Zbrojařská a strojírenská CSG v pololetí zvýšila tržby o 78 procent
6:02
Americká vláda potenciálně podporuje přechod od dolarového globálního systému k víceměnovému
02.09.2025
22:00
Pokles na akciích v USA
20:47
Vrtošivé počasí přibrzdilo Kofolu. Pokles tržeb i EBITDA se promítá do opatrnějšího ročního výhledu
17:21
Pozor na neoprávněnou investiční sebedůvěru
16:34
ISM nedosáhlo na odhady, ale aspoň naznačilo změny v americkém průmyslu správným směrem
16:02
Návrat po sedmi letech. Deutsche Bank je znovu v indexu Stoxx 50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>>
Reklama
Související komentáře
NUPEH CZ s.r.o: Informace o předčasném splacení dluhopisu a změně kontroly k 21.8.2025
RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
Komerční banka, a.s.: Pololetní finanční zpráva za 1. pololetí 2025
Nejčtenější zprávy dne
Americká vláda potenciálně podporuje přechod od dolarového globálního systému k víceměnovému
(702x)
Zlato letí vzhůru. Co stojí za rekordní cenou přes 3 500 dolarů?
(680x)
Pokles na akciích v USA
(616x)
Prodeje Tesly v Evropě klesají osm měsíců v řadě. Poráží ji už čínská BYD
(495x)
Pozor na neoprávněnou investiční sebedůvěru
(484x)
Nejčtenější zprávy týdne
Colt CZ kupuje Synthesii Nitrocellulose za 22 miliard korun, miliardář Pražák se stane třetím největším akcionářem
(3427x)
Tesla ztrácí půdu pod nohama: Čínská BYD raketově roste a přebírá vedení na evropském trhu
(3349x)
Čína za volantem: Její elektromobily přepisují globální automobilový trh
(2710x)
Místo ekologických projektů vojenské. První obranný dluhopis cílí na investiční horečku
(2428x)
USA mění fungování svého finančního systému. Dopady mohou být globální
(2380x)
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Místo ekologických projektů vojenské. První obranný dluhopis cílí na investiční horečku
(7)
Generální ředitel Nestlé byl nečekaně propuštěn, tajil vztah s podřízenou
(7)
Prodeje Tesly v Evropě klesají osm měsíců v řadě. Poráží ji už čínská BYD
(6)
Něco tu nesedí?
(6)
VÁLKA NA UKRAJINĚ - SLEDUJEME ONLINE
(4)
Kalendář událostí
Čas
Událost
PL - Jednání NBP, základní sazba
16:00
USA - Nově otevřená prac. místa
16:00
USA - Průmyslové objednávky, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět
O Patria.cz
|
Reklama
|
Mapa Stránek
|
Skupina Patria
|
Kariéra v Patrii
|
Podmínky užívání stránek
|
Ochrana osobních údajů
|
Pravidla diskuse
|
Investiční disclaimer
|
Náměty
|
FAQ
|
Skupina ČSOB
RSS / XML
|
Cookies
|
E-mail newsletter
|
SMS zpravodajství
|
Data export
|
Mobilní verze
|
R
=
Real-Time data
|
=
placený obsah
Zpravodajství:
Akciové zprávy
Ekonomické zprávy
Zprávy o měnách a sazbách
Zprávy o komoditách
Zprávy o HDP
ČNB
Grexit
Brexit
Volby v USA
Video zpravodajství
Investiční komentáře
Akcie:
Akcie ČEZ
Akcie NWR
Akcie Komerční banka
Akcie Erste Bank
Akcie O2
Akcie Kofola
Akcie Apple
Akcie Facebook
Akcie BMW
Akcie GE
Akcie Moneta
Komodity:
Ropa BRENT
Ropa WTI
Zemní plyn
Zlato
Stříbro
Měď
Cukr
Bavlna
Kakao
Škola investora:
Akademie investování
Investiční strategie
Investiční doporučení
Akciový slovník
Semináře
Měnová kalkulačka
Světové ekonomiky:
Ekonomika ČR
Ekonomika USA
Ekonomika Čína
Ekonomika Japonsko
Ekonomika Německo
Ekonomika Velká Británie
Ekonomika Rusko
Ekonomika Řecko
Ekonomika Francie
Tvorba aplikace:
Patria Online, a.s.
© 1997 - 2025
close modal
Uživatelské jméno
Heslo
Příhlásit se
Nepamatuji si heslo
Nemám registraci
Potřebujte poradit?
Zavolejte nám
+420 221 424 240
nebo napište na
info@patria.cz