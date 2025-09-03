Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Komerční banka, a.s.: Výpis z obchodního rejstříku

Komerční banka, a.s.: Výpis z obchodního rejstříku

03.09.2025 8:50
Autor: Redakce, Patria.cz

Komerční banka, a.s.
IČ: 45317054

Společnost Komerční banka, a.s. zveřejnila aktuální Výpis z obchodního rejstříku, více informací zde.

Tento zápis bude dnes rovněž zveřejněn na internetových stránkách Komerční banky, a.s. na odkazu níže:

https://www.kb.cz/cs/o-bance/povinne-uverejnovane-informace/povinne-uverejnovane-informace-novinky/vypis-z-obchodniho-rejstriku-2-9-2025


(komerční sdělení)c
 


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
03.09.2025
13:31Právníci Cookové kritizují Trumpova „zkopírovaná" obvinění o hypotéčním podvodu
13:08NUPEH CZ s.r.o: Informace o předčasném splacení dluhopisu a změně kontroly k 21.8.2025
13:06RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
12:16Jan Bureš: Rychlý růst mezd napříč ekonomikou nedovolí ČNB dál snižovat sazby  
11:35PwC:Trh elektromobilů v Evropě v pololetí rostl o čtvrtinu na rekord 1,2 milionu
11:16Akcie se snaží oklepat, zatímco zlato si drží růstový trend  
10:42Verdikt soudu je pro Alphabet pozitivní, akcie v pre-marketu přidávají přes pět procent  
9:45Skupina mmcité zvýšila ve druhém kvartálu tržby i zisk
9:44Průměrná mzda v ČR v 2. čtvrtletí vzrostla na 49.402 Kč, reálně o 5,3 procenta
8:54Rozbřesk: Polská centrální banka zřejmě sníží sazby o 25 bazických bodů
8:50Komerční banka, a.s.: Výpis z obchodního rejstříku
8:46Google nemusí prodávat Chrome ani Android, rozhodl soud v USA
8:41Evropské akcie otevřou v plusu, Google nemusí prodávat Chrome, Kofola koriguje výhled  
8:06Zbrojařská a strojírenská CSG v pololetí zvýšila tržby o 78 procent
6:02Americká vláda potenciálně podporuje přechod od dolarového globálního systému k víceměnovému
02.09.2025
22:00Pokles na akciích v USA  
20:47Vrtošivé počasí přibrzdilo Kofolu. Pokles tržeb i EBITDA se promítá do opatrnějšího ročního výhledu
17:21Pozor na neoprávněnou investiční sebedůvěru
16:34ISM nedosáhlo na odhady, ale aspoň naznačilo změny v americkém průmyslu správným směrem  
16:02Návrat po sedmi letech. Deutsche Bank je znovu v indexu Stoxx 50

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
PL - Jednání NBP, základní sazba
16:00USA - Nově otevřená prac. místa
16:00USA - Průmyslové objednávky, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět