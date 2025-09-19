Hledat v komentářích

Detail - články
Šéf KHNP rezignoval. Byl pod tlakem kvůli kritizované smlouvě s Westinghouse

Šéf KHNP rezignoval. Byl pod tlakem kvůli kritizované smlouvě s Westinghouse

19.09.2025 8:57
Autor: ČTK

Prezident korejské společnosti KHNP, která vyhrála tendr na stavbu dvou bloků v jaderné elektrárně Dukovany, Ču Ho-wang rezignoval. Informoval o tom jihokorejský server The Chosun Daily. Pražská kancelář korejské společnosti ČTK sdělila, že tříleté funkční období Ču Ho-wanga oficiálně skončilo v srpnu a střídání ve vedení je standardním postupem ve společnosti. Dodala, že projekt v Dukovanech bude pokračovat bez narušení a Čua do jmenování nového šéfa KHNP nahradí jeho zástupce. Rovněž podle mluvčího českého ministerstva průmyslu by změna ve vedení neměla stavbu ovlivnit.

Prezident společnosti Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) Ču Ho-wang čelil podle tisku rostoucímu tlaku vládní Demokratické strany (DS), aby odstoupil kvůli obviněním z podepsání nevýhodné smlouvy s americkou jadernou společností Westinghouse, která otevřela cestu k zakázce v Česku.

Jeho rezignaci oznámenou ve středu musí ještě doporučit ministr obchodu, průmyslu a energetiky a schválit prezident I Če-mjong, protože KHNP je veřejná instituce. Očekává se, že bude vyřízena nejpozději do konce tohoto týdne, uvádí server The Chosun Daily.

"Podal jsem rezignaci a čekám na oznámení o jejím vyřízení," oznámil podle korejského tisku Ču Ho-wang, který byl ve funkci od srpna 2022.

Jaderná elektrárna Dukovany má nyní čtyři bloky, které byly uváděné do provozu v letech 1985 až 1987. Zakázku na stavbu dalších dvou bloků získala KHNP. Cena za vybudování dvou reaktorů v Dukovanech přesahuje v současných cenách 400 miliard .

"EPC kontrakt je podepsaný a nic nenasvědčuje tomu, že by řádné skočení mandátu mělo mít jakýkoliv dopad na projekt," sdělil ČTK k rezignaci mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Marek Vošahlík. Použil přitom zkratku pro smlouvu o energetických službách (Energy Performance Contracting).


