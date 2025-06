SHRNUTÍ: Nejvyšší správní soud zrušil předběžné opatření a smlouva k Dukovanům je obratem podepsána

Česká společnost EDU II a korejská KHNP dnes odpoledne podepsaly finální smlouvy k výstavbě dvou jaderných bloků v Dukovanech. Stalo se tak jen hodiny poté, co Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil na základě kasačních stížností společností Elektrárna Dukovany II (EDU II) a KHNP předběžné opatření, které zakazovalo podepsat smlouvu na stavbu nových bloků v Dukovanech. Korejská KHNP loni uspěla v jaderném tendru, vláda její nabídku upřednostnila před společnostmi EDF a Westinghouse. První blok v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při současných cenách činí 407 miliard korun.



Dnes uzavřený rámcový kontrakt byl podle Závodského podepsán elektronicky. Za českou stranu ho podepsali zástupci EDU II v čele se Závodským a za KHNP generální ředitel Ču Ho-wang. Rámcový kontrakt podle Závodského zastřešuje dvě smlouvy. První je na výstavbu elektrárny, druhá pak na dodávku jaderného paliva. Konkrétně půjde o šest palivových souborů, přičemž každý z nich by měl vydržet zhruba na rok a půl provozu. Dohromady tak téměř deset let.



"Cena dodávek paliva je daná. Bude to přibližně na úrovni 15 až 20 miliard korun v tuto chvíli," řekl Závodský. První dodávka paliva by měla podle něj dorazit v roce 2035 před spuštěním prvního bloku.



Smlouva k výstavbě bloků v Dukovanech obsahuje také dohodnutou opci na výstavbu dalších dvou bloků v Temelíně. Tu může firma v případě rozhodnutí o stavbě využít v následujících letech. Přesný termín trvání opce český podnik nespecifikoval.

Společnost Elektrárna Dukovany II (EDU II), která má na starosti jaderný tendr v ČR, začala okamžitě po podpisu finálních smluv k Dukovanům plánovat společně s korejskou firmou KHNP další kroky k výstavbě jaderných bloků. Na léto je například naplánován geologický průzkum lokality, připravovat se také začne povolovací a licenční dokumentace. K samotnému kontraktu s KHNP Závodský řekl, že je podle něj velmi kvalitní. "Znovu už takový nikdo mít nebude. Jsem přesvědčený, že je to vyvážený kontrakt, za který se ta elektrárna dá postavit," řekl. V létě se tak podle něj uskuteční například geologický průzkum místa v Dukovanech, kde by měly nové reaktory stát. Průzkum byl podle něj na léto naplánován už předem a mohl se uskutečnit pouze v tomto ročním období. "Jsem tak rád, že to budeme moci stihnout už nyní a nebudeme to muset odkládat třeba o rok," podotkl Závodský. Firmy také začaly připravovat dokumentace k jednotlivých licenčním a povolovacím procesům. Stěžejní v této oblasti bude podle Závodského dokumentace k povolení stavby, kterou EDU II předloží Státnímu úřadu jaderné bezpečnosti. "Chtěli bychom ji mít hotovou do konce roku 2026. S úřadem už dlouhodobě komunikujeme," dodal. EDU II dále podle Závodského jedná také se zástupci regionu.

Samotné usnesení o vydání předběžného opatření se vrací na Krajský soud v Brně, který jej musí znovu posoudit a zohlednit přitom právní názor vyššího soudu. NSS upozornil mimo jiné na to, že před vydáním předběžného opatření musí soud posoudit, nakolik je pravděpodobné, že bude žaloba úspěšná, tedy důvodná. "Desátý senát Nejvyššího správního soudu konstatoval, že se žaloba předběžně jeví jako nedůvodná," uvedl NSS.

Konstatoval také, že soud musí v takovém případě posoudit, nakolik veřejný zájem převažuje nad zájmy společnosti, která se snaží podpisu smlouvy zabránit. "NSS nesouhlasil s názorem krajského soudu, který pokládal za srovnatelný veřejný zájem na včasném uzavření smlouvy se zájmem na zabránění újmy hrozící žalobkyni (EDF) i se zájmem na možnosti plného přezkumu postupu zadavatele a ÚOHS," doplnil soud v tiskové zprávě.



Krajský soud v Brně už se znovu možností vydat předběžné opatření zabývat nebude. "Tím, že bylo předběžné opatření zrušeno, není možnost, jak předběžné opatření vydat. Přistoupí tak k vyřízení samotné věci," řekla ČTK Charvátová.



Podpis finální dohody s KHNP vláda plánovala na 7. května. Krajský soud v Brně o den dříve předběžným opatřením tento podpis zablokoval. Společnost EDU II, která má jaderný tendr na starosti, i vítěz tendru KHNP napadli předběžné opatření kasační stížností u NSS. EDU II podala také návrh na zrušení předběžného opatření ke Krajskému soudu v Brně. Samotnou žalobu EDF soud projedná 25. června. Současná nabídka KHNP platila do konce června. Viceprezident projektového oddělení jaderné elektrárny v Česku z KHNP Harry Chang řekl ČT, že prodloužení nabídky na stavbu jaderných bloků nebylo jisté.



O výstavbě dvou jaderných reaktorů rozhodla vláda loni v červenci. Dala přednost nabídce korejské KHNP před nabídkou francouzské EDF. Dalšího uchazeče - Westinghouse - vyřadila ze soutěže už dříve. Antimonopolní úřad námitky EDF zamítl, rozhodnutí potvrdil na konci dubna i jeho předseda Petr Mlsna. Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při současných cenách činí 407 miliard korun.

Rozhodnutí NSS k Dukovanům vítají politici vládní koalice i opozice. Jako dobrou zprávu označil předseda vládních lidovců a ministr zemědělství Marek Výborný rozhodnutí Nejvyššího správního soudu umožňující uzavření smlouvy na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Verdikt podle něj otevírá prostor pro další kroky kabinetu. Zdůraznil potřebu dostupné energie za příznivé ceny a zopakoval, že nabídka korejské firmy KHNP je velmi výhodná. Smlouvu doporučil podepsat co nejdříve zástupce opozičního SPD Radim Fiala. Novinářům ve Sněmovně řekl, že zablokování by stálo spoustu peněz a času. "Cílem vlády je ani o den nebrzdit celý proces dostavby. Budeme postupovat tak, jak nám rozhodnutí soudů případně právní systém dovolí," řekl Výborný novinářům ve Sněmovně.

"Dostavba Dukovan je ve veřejném zájmu - tedy v zájmu nás všech. Jako poslankyně z Vysočiny samozřejmé vnímám i regionální přínos," uvedla na sociální síti X místopředsedkyně ODS, jednička kandidátky Spolu na Vysočině do Poslanecké sněmovny Eva Decroix, která je zároveň kandidátka občanských demokratů na ministryni spravedlnosti.