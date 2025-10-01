Hledat v komentářích

USA čelí shutdownu, zlato láme rekordy a Pfizer si vyjednal výjimku z cel. Futures jsou smíšené

01.10.2025 8:42
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Spojené státy zahájily první shutdown za téměř sedm let, což ochromilo veřejné služby a postihlo stovky tisíc zaměstnanců. Cena zlata na to vystřelila na historické maximum 3 875 USD za unci a trh očekává zpoždění klíčových ekonomických dat. Mezitím spotřebitelská důvěra klesla na pětiměsíční minimum a trh práce vykazuje známky ochlazení. Pfizer si vyjednal výjimku z Trumpových cel výměnou za snížení cen léků. V Evropě se lídři scházejí kvůli rostoucí hrozbě dronových útoků, zatímco meteorologická data zažívají rekordní poptávku kvůli rozmachu AI modelů v energetice a pojišťovnictví.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,0 %, FTSE 100 -0,0 % a DAX -0,1 %.

Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini -0,5 %, S&P 500 mini -0,5 % a Nasdaq 100 mini -0,6 %.

ČEZ podal žádost o posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) pro plynové elektrárny v Počeradech o výkonu 250 MW a 750 MW.

Místní makléř snížil doporučení u Erste Bank na držet (z předchozího akumulovat) a cílovou cenu zvýšil na 88,57 EUR (z předchozích 54,21 EUR).

Americká vláda zahájila první shutdwon za téměř sedm let, čímž narušila práci stovek tisíců Američanů a ochromila řadu veřejných služeb. Demokraté a republikáni zatím neprojevili žádné známky ochoty vyřešit patovou situaci při dohodě o financování.

Cena zlata vzrostla až na 3 875,53 USD za unci, což znamená pátý den růstu v řadě. K tomu došlo poté, co se nepodařilo schválit dočasný zákon o financování a Bílý dům nařídil agenturám „realizovat plány na řízené uzavření“ — první po sedmi letech. Pozastavení činnosti federálních úřadů může dále oslabit dolar. Zveřejnění klíčových údajů o stavu americké ekonomiky, včetně pátečních údajů o zaměstnanosti mimo zemědělství, může být zpožděno.

Spotřebitelská důvěra v září klesla na pětiměsíční minimum kvůli rostoucím obavám z pracovních příležitostí a celkového stavu ekonomiky. Index důvěry Conference Board se podle údajů zveřejněných v úterý snížil o 3,6 bodu na 94,2. Medián odhadů v průzkumu Bloomberg mezi ekonomy přitom očekával hodnotu 96.

Již druhý měsíc po sobě je počet nezaměstnaných mírně vyšší než počet volných pracovních míst. Naposledy k tomu došlo na začátku roku 2021, kdy se ekonomika začínala zotavovat z pandemie. Počet volných pracovních míst se v srpnu téměř nezměnil, zatímco nábor zůstal utlumený, což naznačuje postupně slábnoucí poptávku po pracovní síle. Podle údajů Úřadu pro statistiku práce klesla míra náboru minulý měsíc na 3,2 %, což je nejnižší hodnota od června 2024, zatímco počet propouštění zůstal na nízké úrovni téměř beze změny.

V USA mezitím šéfka Fedu v Dallasu Lorie Logan uvedla, že tvůrci politik by měli být opatrní s dalším snižováním sazeb, dokud inflace zůstává nad cílem a trh práce je relativně vyrovnaný.

Pfizer si zajistil tříleté přechodné období oproštění od Trumpových plánovaných cel na farmaceutika v rámci dohody, která sníží ceny některých léků této společnosti v USA, uvedl generální ředitel Albert Bourla. Pfizer bude prodávat některé léky s průměrnou slevou 50 % prostřednictvím webu TrumpRx, iniciativy zaměřené na to, aby Američané mohli platit za léky nižší ceny vyjednané vládou. Jde tak o další příklad transakční povahy výjimek z celních opatření. Trump obchodní politiku využívá jednostranně a potenciálně nelegálně k uplatňování moci nad různými průmyslovými odvětvími. Jeho strategie „recipročních“ cel byla přitom prozatím označena federálním soudem za nezákonnou.

Lídři EU se dnes sejdou v Kodani, aby projednali řadu obranných projektů. Nárůst narušení evropského vzdušného prostoru drony přiměl západní spojence k urychlenému posilování obrany. Kontinent však čelí mnoha výzvám, které ztěžují rychlou reakci. Aby Evropa mohla vést války s drony, potřebuje financování ve stylu technologických firem, píše Parmy Olson z Bloomberg Opinion.

Zástupkyně guvernéra Bank of England Sarah Breeden varovala před ponecháním úrokových sazeb příliš vysoko po příliš dlouhou dobu, protože by to mohlo ohrozit ekonomiku.

Největší evropská meteorologická služba hlásí rekordní poptávku po svých datech, protože obchodníci s energií, pojišťovny, lodní společnosti a technologické firmy se snaží zlepšit přesnost svých AI modelů. Tato data se stále častěji používají k trénování AI modelů, které mají předpovídat vývoj atmosféry a oceánů na základě vzorců v obrovském archivu evropské meteorologické služby. Archiv zahrnuje největší elektronický záznam meteorologických pozorování na světě — zaznamenaných pozemními senzory, balóny, bójemi, letadly a satelity — a také vlastní aktuální předpovědi centra.

 
 

