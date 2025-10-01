Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
FX Strategie: Uzavírka americké vlády rizikem pro dolar

FX Strategie: Uzavírka americké vlády rizikem pro dolar

01.10.2025 5:59
Autor: Finanční trhy ČSOB, ČSOB

Zveřejnění dat z amerického trhu práce mělo být hlavní makro-událostí začátku října – ale dojde vůbec k němu? Hrozí totiž, že uzavírka americké federální vlády z titulu chybějícího financování způsobí, že americký statistický úřad nebude schopen čísla publikovat.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Co se bude dít, pokud v USA nastane vládní shutdown
30.09.2025 12:45
Co se bude dít, pokud v USA nastane vládní shutdown
Nedostatečný pokrok v jednání mezi demokraty a republikány zvyšuje pra...
V Porsche či BMW zjistili, že luxusní elektromobily netáhnou. A tak couvají
30.09.2025 14:42
V Porsche či BMW zjistili, že luxusní elektromobily netáhnou. A tak couvají
Porsche, BMW či Mercedes. Výrobci luxusních automobilů čelí nemalému p...
Míra inflace v Německu v září vzrostla na 2,4 procenta, uvedli statistici
30.09.2025 15:23
Míra inflace v Německu v září vzrostla na 2,4 procenta, uvedli statistici
Růst spotřebitelských cen v Německu v září zrychlil, míra inflace vzr...
Skupina OPEC+ podle zdrojů zvažuje od listopadu výrazné zvýšení těžby ropy
30.09.2025 16:37
Skupina OPEC+ podle zdrojů zvažuje od listopadu výrazné zvýšení těžby ropy
Skupina OPEC+ na svém nedělním zasedání zřejmě zváží výrazně vyšší zvý...
Internetová bublina vs. rok 2025 – zlato a cena za riziko
30.09.2025 16:51
Internetová bublina vs. rok 2025 – zlato a cena za riziko
Z evidentních důvodů se již nějaký čas srovnává současný stav akciovéh...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
01.10.2025
12:05Novo Nordisk sází na Alzheimerovu léčbu. Riziko je vysoké, potenciál ještě vyšší
12:02AMISTA investiční společnost, a.s.: IFIS investiční fond a.s. - Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025
11:59AMISTA investiční společnost, a.s.: COMES invest, invest. fond s proměn. zákl. kapitálem, a.s. - Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025
11:56AMISTA investiční společnost, a.s.: FOCUS SICAV, a.s. - Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025
11:54AMISTA investiční společnost, a.s.: Maloja Investment SICAV a.s. - Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025
11:47AMISTA investiční společnost, a.s.: INFOND investiční fond s prom. zákl. kapitálem, a.s. - Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025
11:45AMISTA investiční společnost, a.s.: ASOLERO SICAV a.s.: Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025
11:41AMISTA investiční společnost, a.s.: OUTULNY investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.: Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025
11:12Americká vláda omezuje výdaje a tamní akcie začínají být nervózní  
10:23Blýská se v Nike na lepší časy? Výsledky za první kvartál fiskálního roku 2026 ukazují zlepšení
10:19Český průmysl v září zpomalil, ale důvěra roste. PMI klesl na 49,2 bodu
9:37Jaromír Šindel: Mírnější oživení disponibilního příjmu stačilo na silnější spotřebu i vyšší úspory, ale ne na dražší nemovitosti
9:21AMISTA investiční společnost, a.s.: STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. - Pololetní finanční zpráva od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025
9:21PROPERITY FUND SICAV, a.s.: Pololetní finanční zpráva k 30.06.2025
9:03Shutdown v USA: Pat v Kongresu, hrozba recese a nejistota na trzích
8:58SALUTEM FUND SICAV, a.s.: Pololetní finanční zpráva za rok 2025
8:48Rozbřesk: Uzavírka americké vlády odstartována - koho potrápí a kdy skončí?
8:42USA čelí shutdownu, zlato láme rekordy a Pfizer si vyjednal výjimku z cel. Futures jsou smíšené  
5:59FX Strategie: Uzavírka americké vlády rizikem pro dolar  
30.09.2025
16:51Internetová bublina vs. rok 2025 – zlato a cena za riziko

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
1:50JP - Index podnikatelské aktivity Tankan
9:00HU - PMI v průmyslu
9:30CZ - PMI v průmyslu
9:55DE - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
11:00EMU - Inflace, předběžný odhad, y/y
14:15USA - Změna zaměstnanosti (ADP)
16:00USA - Index ISM v průmyslu
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět