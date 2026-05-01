Cla zpět na scéně. Trump oznámil 25 procent na dovoz aut z EU

Americký prezident Donald Trump hodlá příští týden zvýšit cla na dovoz automobilů z Evropské unie do Spojených států na 25 procent. Informoval o tom dnes na své sociální síti Truth Social. Důvodem je podle něj to, že EU neplní sjednanou obchodní dohodu.
Trump a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se loni v létě v rámcové obchodní dohodě domluvili na 15procentním stropu u cel na většinu dovozů z EU do USA. Tento strop by se měl vztahovat rovněž na automobily a automobilové součástky, píše agentura DPA.
"S potěšením oznamuji, že vzhledem ke skutečnosti, že Evropská unie nedodržuje sjednanou obchodní dohodu, zvýším příští týden cla uvalená na osobní a nákladní automobily z Evropské unie," uvedl Trump. "Clo se zvýší na 25 procent," dodal.
Vztahy mezi USA a řadou evropských zemí jsou v poslední době velmi napjaté. Tento týden se americký prezident dostal do sporu s německým kancléřem Friedrichem Merzem, který kritizoval postup USA v konfliktu s Íránem. Německo patří mezi významné výrobce automobilů.