Cla zpět na scéně. Trump oznámil 25 procent na dovoz aut z EU

01.05.2026 18:59
Autor: ČTK

Americký prezident Donald Trump hodlá příští týden zvýšit cla na dovoz automobilů z Evropské unie do Spojených států na 25 procent. Informoval o tom dnes na své sociální síti Truth Social. Důvodem je podle něj to, že EU neplní sjednanou obchodní dohodu.

Trump a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se loni v létě v rámcové obchodní dohodě domluvili na 15procentním stropu u cel na většinu dovozů z EU do USA. Tento strop by se měl vztahovat rovněž na automobily a automobilové součástky, píše agentura DPA.

"S potěšením oznamuji, že vzhledem ke skutečnosti, že Evropská unie nedodržuje sjednanou obchodní dohodu, zvýším příští týden cla uvalená na osobní a nákladní automobily z Evropské unie," uvedl Trump. "Clo se zvýší na 25 procent," dodal.

Vztahy mezi USA a řadou evropských zemí jsou v poslední době velmi napjaté. Tento týden se americký prezident dostal do sporu s německým kancléřem Friedrichem Merzem, který kritizoval postup USA v konfliktu s Íránem. Německo patří mezi významné výrobce automobilů.

 


Aktuální komentáře
01.05.2026
22:01Akcie na maximech, ropa oslabila díky naději na dohodu USA s Íránem  
18:59Cla zpět na scéně. Trump oznámil 25 procent na dovoz aut z EU
17:33K novým akciovým rekordům výrazně pomáhá i nízká cena za riziko
16:15Bill Ackman k akciím: Existuje mnoho důvodů k optimismu
14:47Perly týdne: OpenAI měla být součástí Tesly a Powell zůstává ve vedení Fedu
14:38Uzavřený Hormuz si vybírá svou daň. Exxon a Chevron evidují prudký pokles zisku
12:16Soláry a svátky. Ceny elektřiny v Evropě klesly na rekordně nízké úrovně
10:55Ziskový výlet mimo historická měřítka
9:35Slimmon: Rally je příliš našponovaná, s nákupy počkejte na pokles  
9:30Direct Financing s.r.o.: Vnitřní informace - Oznámení o rozhodnutí o zisku Společnosti
30.04.2026
22:52Apple doručil lepší než očekávané výsledky. Růst táhly iPhony a služby, pomohla i Čína
22:00Americké akciové indexy se obchodují na nových maximech  
22:00AMISTA investiční společnost, a.s.: STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. - Výroční zpráva za rok 2025
22:00AMISTA investiční společnost, a.s.: Maloja Investment SICAV a.s. - Výroční zpráva za rok 2025
22:00AMISTA investiční společnost, a.s.: FOCUS SICAV, a.s. - Výroční zpráva za rok 2025
22:00AMISTA investiční společnost, a.s.: ASOLERO SICAV a.s.: Výroční zpráva za rok 2025
22:00AMISTA investiční společnost, a.s.: INFOND investiční fond s prom. zákl. kapitálem, a.s. - Výroční zpráva za rok 2025
21:003M FUND MSI SICAV a.s: Výroční zpráva za rok 2025
20:00ČEZ OZ uzavřený investiční fond a. s. - Výroční zpráva 2025
19:00Direct Financing s.r.o.: Výroční zpráva za rok 2025

