Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
ECB úrokové sazby opět nezměnila, poukázala na rostoucí rizika

30.04.2026 15:07
Autor: ČTK

Evropská centrální banka (ECB) podle očekávání opět nechala úrokové sazby beze změny, klíčová depozitní sazba tak zůstává na dvou procentech. ECB to uvedla v dnešní tiskové zprávě. Zároveň poukázala na vzestup inflačních rizik a také na rizika pro hospodářský růst. Finanční trhy nyní čekají na tiskovou konferenci prezidentky ECB Christine Lagardeové, která začne ve 14:45 SELČ.

"Válka na Blízkém východě vedla k prudkému zvyšování cen energií, což způsobuje růst inflace a tlumí důvěru v ekonomice. Důsledky války pro střednědobou inflaci a hospodářskou aktivitu budou záviset na intenzitě a trvání šoku u cen energií a na rozsahu jeho nepřímých a sekundárních efektů," uvedla centrální banka. Dodala, že má nadále předpoklady k tomu, aby nynější nejistotu zvládla.

Statistický úřad Eurostat dnes zveřejnil rychlý odhad inflace, podle kterého meziroční růst spotřebitelských cen v eurozóně v dubnu zrychlil na tři procenta z březnových 2,6 procenta. Na vině jsou především prudce rostoucí ceny ropy a plynu v důsledku konfliktu na Blízkém východě.

ECB předloni v červnu zahájila snižování úrokových sazeb, aby v eurozóně podpořila hospodářský růst. Depozitní sazba od té doby klesla na polovinu, naposledy k její redukci ECB přikročila začátkem loňského června. Od té doby drží úroky beze změny.

 


Váš názor
  • Přidat názor
    Dnss už se neobchoduje
    30.04.2026 17:44

    Dnes se krade.Nedaří se velkým hráčům?Dohodou srazí cenu na skoro nulu,pak udělají vyměnu akcie v kurzu 1 ku 200 nebo 1 ku 50 a máte z 2000 ks pár cucků za nic.A loupež je dokončena.Spořit na důchod?HAHAHAHAHAHAHAA co na takové zlodějny ECB a ČNB jako dohledy?NIC.Neokradli přece je,tak je to nezajímá
    viking
Kalendář událostí
ČasUdálost
3:30Čína - PMI v průmyslu
9:00CZ - HDP, q/q
10:00DE - HDP, q/q
11:00EMU - Inflace, předběžný odhad, y/y
13:00UK - Jednání BoE, základní sazba
14:15EMU - Jednání ECB, depozitní sazba
14:30USA - HDP, q/q a
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:30USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m
15:45USA - Index aktivity ISM Chicago
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět