ECB úrokové sazby opět nezměnila, poukázala na rostoucí rizika

Evropská centrální banka (ECB) podle očekávání opět nechala úrokové sazby beze změny, klíčová depozitní sazba tak zůstává na dvou procentech. ECB to uvedla v dnešní tiskové zprávě. Zároveň poukázala na vzestup inflačních rizik a také na rizika pro hospodářský růst. Finanční trhy nyní čekají na tiskovou konferenci prezidentky ECB Christine Lagardeové, která začne ve 14:45 SELČ.
"Válka na Blízkém východě vedla k prudkému zvyšování cen energií, což způsobuje růst inflace a tlumí důvěru v ekonomice. Důsledky války pro střednědobou inflaci a hospodářskou aktivitu budou záviset na intenzitě a trvání šoku u cen energií a na rozsahu jeho nepřímých a sekundárních efektů," uvedla centrální banka. Dodala, že má nadále předpoklady k tomu, aby nynější nejistotu zvládla.
Statistický úřad Eurostat dnes zveřejnil rychlý odhad inflace, podle kterého meziroční růst spotřebitelských cen v eurozóně v dubnu zrychlil na tři procenta z březnových 2,6 procenta. Na vině jsou především prudce rostoucí ceny ropy a plynu v důsledku konfliktu na Blízkém východě.
ECB předloni v červnu zahájila snižování úrokových sazeb, aby v eurozóně podpořila hospodářský růst. Depozitní sazba od té doby klesla na polovinu, naposledy k její redukci ECB přikročila začátkem loňského června. Od té doby drží úroky beze změny.