Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Ziskový výlet mimo historická měřítka

01.05.2026 10:55
Autor: Jiří Soustružník

Americký akciový trh si navzdory všemu domácímu i zahraničnímu politickému dění vede (opět) dobře. Výrazně mu v tom pomáhá vývoj ziskovosti obchodovaných společností. V podstatě se dá říci, že ziskový boom přichází v tu pravou chvíli, aby zachránil trh před řadou méně příznivých jevů. Přesněji řečeno, očekávaný boom.

Následující obrázek ukazuje vývoj zisků očekávaných pro letošní rok a porovnává jej s tím, jak se chovala očekávání pro rok 2025. A jaké vidíme jejich obvyklé chování. To je příběh sám o sobě – vidíme, že očekávání jsou obvykle příliš optimistická. Během dvou let a dvou měsíců, tedy od jejich zrodu ke zveřejnění skutečných výsledků, obvykle klesají o cca 10 %. Což není zase takový detail. Už loňský rok ale tento mustr popřel a ten letošní tak zatím činí docela extrémně:

Nabídnout bych dnes chtěl ještě jeden související graf s očekáváními pro všechny vyspělé země. Pro letošní i příští rok (americký trh zde ale hraje dominantní roli). I zde vidíme celkem jasnou historickou tendenci k počátečnímu přestřelování v očekáváních a následné korekci. Predikce pro rok letošní jdou hodně proti tomuto mustru a pro rok 2027 to platí ještě více:

Vzdálenost křivek v grafu nám ukazuje, jak moc by podle očekávání měly zisky meziročně růst. Takže je z obrázku zřejmé i to, že růsty by měly nabrat na obrátkách – porovnejme třeba vzdálenosti mezi křivkami 2027/26 a 2025/24. Podle dat Yardeni Research se nyní konkrétně čeká pětiletý průměrný roční růst zisků společností v indexu SPX 500 na 19,5% (slovy devatenáct a půl procenta). Což by bylo samozřejmě vysoko nad růstem celé ekonomiky i v případě, že by se její potenciál výrazně zvedal díky novým technologiím. A historický standard růstu zisků je také „jen“ kolem 6 – 7 %. Čeká se tedy cca trojnásobek. A nejen jako cyklická vlna, ale spíše strukturální jev. Příčina je zřejmá, dokola diskutovaná a výsledkem je (zatím na úrovni očekávání) výlet hodně mimo historické zvyklosti.

Připomenu, že další vývoj na akciích je o překvapeních, ne o tom, co se čeká nyní. To už v cenách odraženo je. Přesněji řečeno, ceny a valuace by nyní měly být na základě současných očekávání nastaveny tak, že trh bude posilovat o očekávanou návratnost. Pokud by tak rizikové prémie byly někde kolem 3 % (v USA), se současnými výnosy dluhopisů by to dávalo 7+ % požadovanou návratnost. Pokud by trh měl generovat více, musela by očekávání vývoje zisků jít ještě výš.

Ještě poznámka k sektorům: Ona dlouhodobá růstová očekávání jsou podle Yardeni Research nyní ve srovnání s celým trhem výš u IT sektoru. Zde dosahují více než 30 %. A to je vše, všechny ostatní sektory jsou pod oněmi 19 – 20 %. Nejvíce zboží běžné spotřeby a utility (8 a 9 %). Celému trhu se naopak blíží materiály a průmysl (18 a 16 %). Vidíme tedy, jak tržní průměr táhne nahoru mohutně IT sektor. Jednak tím, jak vysoko zde očekávání jsou a také tím, jak velký podíl na celkové kapitalizaci trhu IT firmy mají.


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
01.05.2026
12:16Soláry a svátky. Ceny elektřiny v Evropě klesly na rekordně nízké úrovně
10:55Ziskový výlet mimo historická měřítka
9:35Slimmon: Rally je příliš našponovaná, s nákupy počkejte na pokles  
9:30Direct Financing s.r.o.: Vnitřní informace - Oznámení o rozhodnutí o zisku Společnosti
30.04.2026
22:52Apple doručil lepší než očekávané výsledky. Růst táhly iPhony a služby, pomohla i Čína
22:00Americké akciové indexy se obchodují na nových maximech  
21:003M FUND MSI SICAV a.s: Výroční zpráva za rok 2025
20:00ČEZ OZ uzavřený investiční fond a. s. - Výroční zpráva 2025
19:00Direct Financing s.r.o.: Výroční zpráva za rok 2025
17:15J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Výroční zpráva za rok 2025
17:15J&T ARCH CONVERTIBLE SICAV, a.s.: Výroční zpráva za rok 2025
16:46ENERGO-PRO Green Finance s.r.o. – Výroční zpráva 2025
16:37Traders Talk: Google překvapil, Meta dál pálí miliardy a CSG padá na nová minima
16:33EPH Financing CZ, a.s.: Výroční zpráva za rok 2025
15:52JTPEG Financing CZ I, a.s.: Výroční zprava za rok 2025
15:32SAB Finance a.s.: Výroční finanční zpráva 2025
15:25Auctor Finance CZ, s.r.o.: Roční finanční zpráva emitenta za rok 2025
15:25Braňo Soták: Ďábel se skrývá v cloudu. Alphabet ho má, Meta nikoliv  
15:20Americká ekonomika začala letošek zrychlením, za odhady ale zaostala
15:07ECB úrokové sazby opět nezměnila, poukázala na rostoucí rizika

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
16:00USA - Index ISM v průmyslu
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět