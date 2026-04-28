General Motors zvýšil zisk a zlepšil výhled, pomáhá silná poptávka v USA

Největší americká automobilka (GM) v prvním čtvrtletí meziročně zvýšila provozní zisk téměř o 22 procent na 4,25 miliardy dolarů (zhruba 88,5 miliardy Kč). Firma zároveň zlepšila celoroční výhled. Automobilka těží z přetrvávající solidní poptávky na domácím trhu. Očekává přitom, že obdrží 500 milionů dolarů (přes deset miliard Kč) jako kompenzaci za cla zavedená americkým prezidentem Donaldem Trumpem, která v únoru zrušil americký nejvyšší soud, uvedla agentura Reuters.
Tržby společnosti v prvním čtvrtletí klesly o necelé procento na 43,6 miliardy dolarů. Spotřebitelé ve Spojených státech pokračovali v nákupech automobilů navzdory ekonomické nejistotě související se cly, zvýšenými cenami pohonných hmot a nestabilním trhem práce.
"Je zřejmé, že se pohybujeme ve velmi dynamickém prostředí, což pro toto odvětví není neobvyklé," uvedla šéfka Mary Barraová v dopise adresovaném akcionářům. Automobilka si podle ní udržela vedoucí pozici na trhu ve Spojených státech i v Kanadě.
Firma nyní předpokládá, že za celý letošní rok vykáže provozní zisk 13,5 až 15,5 miliardy dolarů. V předchozí prognóze celoroční provozní zisk odhadovala na 13 až 15 miliard dolarů.
Automobilka ke zlepšení celoročního výhledu přikročila navzdory rostoucím cenám komodit. Firma nyní předpokládá, že vzestup cen surovin, počítačových čipů a logistických služeb jí letos sníží zisk o 1,5 až dvě miliardy dolarů.