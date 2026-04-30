Americké akciové indexy se obchodují na nových maximech

Americký akciový index S&P 500 dnes 30.4. 2026 posiluje o 1,4 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq
také posiluje, a to o 1,6 %.
Německý index DAX
posiluje o 2,3 %. Hlavní měnový
pár EUR/USD dnes posiluje o 0,5 % na úroveň 1,1737. Zlato
dnes posiluje o 1,6 % a obchoduje se na úrovni 4615 USD
za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o -0,028 p. b. na úroveň 4,402 %.
Akcie Googlu po výsledcích posilují o více než 10 % a výrazně podporují růst hlavních indexů. Pozitivní reakce investorů přichází navzdory slabším výkonům technologických konkurentů. Meta a naopak klesají, ale silný růst Googlu táhne trh vzhůru.