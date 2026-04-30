Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  

Americké akciové indexy se obchodují na nových maximech

30.04.2026 22:00
Autor: Matěj Vlček, Patria Finance

Americký akciový index S&P 500 dnes 30.4. 2026 posiluje o 1,4 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq také posiluje, a to o 1,6 %.

Německý index DAX posiluje o 2,3 %. Hlavní měnový pár EUR/USD dnes posiluje o 0,5 % na úroveň 1,1737. Zlato dnes posiluje o 1,6 % a obchoduje se na úrovni 4615 USD za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o -0,028 p. b. na úroveň 4,402 %.

Akcie Googlu po výsledcích posilují o více než 10 % a výrazně podporují růst hlavních indexů. Pozitivní reakce investorů přichází navzdory slabším výkonům technologických konkurentů. Meta a Microsoft naopak klesají, ale silný růst Googlu táhne trh vzhůru.


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Kalendář událostí
ČasUdálost
3:30Čína - PMI v průmyslu
9:00CZ - HDP, q/q
10:00DE - HDP, q/q
11:00EMU - Inflace, předběžný odhad, y/y
13:00UK - Jednání BoE, základní sazba
14:15EMU - Jednání ECB, depozitní sazba
14:30USA - HDP, q/q a
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:30USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m
15:45USA - Index aktivity ISM Chicago
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět