Bill Ackman k akciím: Existuje mnoho důvodů k optimismu

Známý americký investor Bill Ackman zůstává optimistou i po silném růstu na akciových trzích v posledních týdnech. Současnou úroveň trhů stále považuje za atraktivní, řekl v rozhovoru pro server Yahoo Finance.
Ackman v rozhovoru uvedl, že současnou dobu považuje pro Američany za výjimečnou, a to především z hlediska „neuvěřitelných technologických změn“.
„Umělá inteligence s sebou samozřejmě nese určitá rizika, ale já se dívám na všechny případy využití ve zdravotnictví, automatizaci a produktivitě. Vytvoří to v podstatě příležitost pro každého občana stát se podnikatelem, moci vytvářet věci, psát software. Myslím, že to povede ke zrychlení hospodářského růstu,“ má jasno brzy 60letý miliardář.
„Máme tu i další akcelerátory: všechny ty kapitálové výdaje spojené s budováním umělé inteligence, daňový zákon, který silně motivuje investice a máme prezidenta, který je nejvíce proobchodním prezidentem, jakého jsme kdy měli. … Takže si myslím, že existuje mnoho důvodů k optimismu ohledně (naší) země,“ dodal.
Na konci března Ackman na sociální síti X vyzval investory, aby ignorovali pesimistické scénáře spojené s válkou s Íránem i negativní tón části médií. Konflikt tehdy označil za extrémně nevyvážený a vyjádřil přesvědčení, že jeho ukončení by mohlo přinést globální ekonomice výraznou „mírovou dividendu“.
Právě 30. března se index S&P 500 dostal na své krátkodobé minimum, od kterého následně začal posilovat. Ackman navíc sází na to, že příznivé tržní prostředí vydrží i v dohledné budoucnosti.
Mezitím ve středu proběhlo duální IPO jeho společnosti: správci aktiv Pershing Square a uzavřeného fondu Pershing Square USA přineslo celkem zhruba pět miliard dolarů, což byla spodní hranice původně plánovaného rozpětí 5-10 mld. USD. Institucionální investoři se na úpisu podíleli z přibližně 85 procent.
Debut fondu Pershing Square USA na newyorské burze však investory zklamal. Akcie v první den obchodování propadly z emisní ceny 50 dolarů zhruba o 18 procent a uzavřely na 40,90 USD. Akcie samotného správce aktiv Pershing Square zakončily první den na 24,20 USD, tedy jedno procento nad zahajovací cenou.
Součástí nabídky byl i bonus v podobě jedné akcie Pershing Square zdarma na každých pět akcií Pershing Square USA. Oba tituly se obchodují samostatně pod vlastními tickery. Významnou část emise tvořila rovněž soukromá nabídka, v jejímž rámci fond získal zhruba 2,8 miliardy dolarů od rodinných kanceláří a penzijních fondů.