Objednávky za bilion dolarů a mnohem víc. Co všechno Huang na každoroční konferenci Nvidie odhalil?

zahájila v pondělí v San Jose v Kalifornii svou každoroční konferenci , na níž její generální ředitel Jensen Huang pravidelně představuje produktové novinky společnosti. Huangův projev trval přes dvě hodiny a za tu dobu stihl odhalit ledacos. Nabízíme shrnutí toho nejzajímavějšího.
Hned v úvodu Huang sebevědomě prohlásil, že nově očekává, že objem objednávek na její AI čipy Blackwell a Vera Rubin do roku 2027 dosáhne jednoho bilionu dolarů. To je dvojnásobek toho, co společnosti očekávala od těchto dvou čipových generací ještě v loňském roce.
„Ve skutečnosti nám budou čipy chybět. Jsem si jistý, že poptávka po výpočetní technice bude mnohem vyšší,“ dodal Huang s tím, že poptávka roste jak ze strany velkých firem, tak i ze strany startupů.
plánuje uvedení Vera Rubin na trh ještě v letošním roce. Systém, který se skládá z 1,3 milionu komponent, poskytne podle společnosti desetkrát vyšší výkon na watt než jeho předchůdce Grace Blackwell. To je významný pokrok v době, kdy je spotřeba energie jedním z nejkritičtějších problémů, kterým budování AI infrastruktury čelí, upozorňuje server CNBC.
Groq 3 na scéně
Snad největším highlightem projevu bylo představení Groq 3 Language Processing Unit, neboli LPU – prvního čipu společnosti pocházejícího ze startupu Groq, v němž získala v prosinci za 20 miliard dolarů většinový podíl. Groq 3 by měl vstoupit na trh v letošním třetím čtvrtletí.
Za startupem Groq stojí tvůrci tensorové procesorové jednotky (TPU) Googlu, které v posledních letech získaly na popularitě a do budoucna se mohou profilovat jako konkurent pro grafické procesory (GPU) Nvidie. LPU Groq 3 je navržen tak, aby tuto technologii posunul dál — jedno jeho jádro je optimalizováno pro zrychlování GPU.
Huang na konferenci představil celý rack určený pro uložení těchto nových akcelerátorů. Rack Groq 3 LPX pojme 256 LPU a je navržen tak, aby pracoval vedle systémů Vera Rubin v rackovém měřítku, které se už letos dostanou k zákazníkům. Huang uvedl, že Groq 3 LPX může zvýšit výkon Rubinu v tokenech za watt až 35krát.
„Spojili jsme dva procesory extrémně rozdílného typu: jeden pro vysokou propustnost, druhý pro nízkou latenci. Ale to nemění nic na tom, že potřebujeme hodně paměti. A proto prostě přidáme spoustu čipů Groq, což množství paměti rozšíří,“ dodal 63letý CEO nejhodnotnější veřejně obchodované společnosti na světě.
Datacentra ve vesmíru
AI čipy Nvidie míří také do vesmíru. Společnost představila svůj vesmírný modul Vera Rubin, který je navržen pro orbitální datová centra, geoprostorovou inteligenci a autonomní operace ve vesmíru.
Čipy Nvidie už se do vesmíru podívaly. Startup Starcloud vypustil v listopadu na satelit procesor H100, jenž se stal prvním, který ve vesmíru spustil AI model založený na a natrénoval NanoGPT přímo ve vesmíru.
Vera Rubin však přináší výrazné zlepšení výkonu oproti H100 – podle Nvidie poskytne až 25krát více AI výpočetního výkonu pro „inference ve vesmíru“.
NemoClaw pro AI agenty
se posouvá dál do oblasti AI softwaru uvedením svého balíku NemoClaw pro agentní platformu OpenClaw. Tato služba poskytuje firmám využívajícím OpenClaw nástroje pro ochranu soukromí a bezpečnosti, které podle Nvidie dělají samovyvíjející se autonomní agenty „důvěryhodnějšími, lépe škálovatelnými a dostupnějšími pro celý svět“.
OpenClaw, který debutoval jako Clawd v listopadu 2025 a později byl přejmenován na Moltbot a nakonec v lednu na OpenClaw, získal popularitu díky své schopnosti spouštět AI agenty s různými modely přímo na uživatelských počítačích prostřednictvím aplikací jako WhatsApp, Discord, Slack apod.
Systém dokáže provádět širokou škálu úkolů na počítači uživatele jeho jménem, přičemž využívá jeho existující data. Tím, že může ovládat laptop nebo desktop a má přístup k osobním datům, však vyvolává určité obavy týkající se soukromí a bezpečnosti, upozorňuje server Yahoo Finance.
Dohoda s Uberem
na konferenci také oznámila, že Uber začne v příštím roce nasazovat flotilu autonomních vozidel v Los Angeles a San Francisku, které poběží na samořídicí platformě Drive Hyperion.
Huang k tomu podotkl, že automobilky Nissan, BYD, Geely, Isuzu a Hyundai vyrábějí autonomní vozidla úrovně 4 v rámci programu Drive Hyperion.
Co se týče samotné dohody s Uberem, tak obě společnosti už loni v říjnu oznámily záměr nasadit 100 tisíc vozidel běžících na Drive Hyperion. Nyní ale představila konkrétní časový plán i lokality, kde vozidla skutečně vyjedou do ulic. Cílem je do roku 2028 vyjet za hranice Los Angeles a San Franciska a dosáhnout 28 měst na čtyřech kontinentech.
také prozradila, že kromě Uberu využívají její autonomní systémy i společnosti Lyft, Bolt a Grab.
Zdroj foto: