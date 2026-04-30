Apple doručil lepší než očekávané výsledky. Růst táhly iPhony a služby, pomohla i Čína

30.04.2026 22:52
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

 

Stejně jako ostatní členové skupiny Magnificent Seven překonal i Apple svými hospodářskými výsledky očekávání Wall Street. Výrobce iPhonů těžil především ze silné poptávky po svých telefonech, ale překvapil také poměrně silným růstem v segmentu služeb. K výraznému nárůstu pak došlo v regionu Velké Číny.

Zisk na akcii Applu dosáhl ve druhém fiskálním čtvrtletí 2,01 dolaru (+22 % y/y) při konsenzu o pět centů nižším. Tržby vzrostly oproti loňskému období o 17 procent na 111,2 miliardy dolarů, zatímco analytici odhadovali 109,6 mld. USD.

Dosluhující generální ředitel Applu Tim Cook uvedl jako důvod překonání odhadů „mimořádnou“ poptávku po řadě iPhonů 17.

Prodeje iPhonů vynesly 56,99 mld. USD, což bylo víceméně v souladu s odhadem trhu. Jedná se o druhé čtvrtletí v řadě, kdy tato divize zaznamenala meziročně více než 20procentní růst (tentokrát +21,7 %), všímá si server Yahoo Finance. To potvrzuje odolnost prémiové poptávky i v méně příznivém prostředí pro celý technologický sektor.

Druhou největší oblastí podnikání Applu jsou služby. Ty v uplynulém kvartálu vygenerovaly na tržbách 30,97 mld. USD (+16,3 % y/y), zatímco analytici počítali s částkou přibližně o půl miliardy nižší. Ve srovnání s loňským druhým čtvrtletím, kdy služby přinesly 26,6 mld. USD, jde o výrazný posun a další potvrzení dlouhodobé strategie firmy posilovat opakující se příjmy.

Solidní výkon předvedla také divize Mac s tržbami 8,39 mld. USD. Zájem pomáhá zvyšovat mimo jiné model Mac mini, který si v poslední době oblíbili vývojáři pracující s aplikacemi umělé inteligence, a to i pro provoz AI agentů, jako je OpenClaw. V březnu Apple navíc uvedl na trh nový cenově dostupnější MacBook Neo s cenou od 599 dolarů.

A pozitivně překvapily i výsledky v regionu Velké Číny, kde tržby stouply meziročně o 28 procent na 20,49 mld. USD při očekávání 18,91 mld. USD.

Čtvrtletní zpráva je první od oznámení, že dlouholetý šéf společnosti Tim Cook v září odstoupí a ve funkci jej nahradí dosavadní šéf hardwaru John Ternus.

Akcie Applu v bezprostřední reakci vykazovaly v aftermarketu nepatrný pokles.


Čtěte více:

Microsoft překonal odhady, trh však čekal větší růst od cloudu Azure
30.04.2026 11:23
Microsoft překonal odhady, trh však čekal větší růst od cloudu Azure
Výsledky Microsoftu ve třetím fiskálním čtvrtletí rozptýlily hlavní ob...
Cloud Amazonu zrychluje nejvíce za 15 kvartálů, slabší výhled na provozní zisk však tlumí nadšení
30.04.2026 14:38
Cloud Amazonu zrychluje nejvíce za 15 kvartálů, slabší výhled na provozní zisk však tlumí nadšení
Amazon (Investiční tipy) vstoupil do výsledkové sezony silnějšími čísl...
Braňo Soták: Ďábel se skrývá v cloudu. Alphabet ho má, Meta nikoliv
30.04.2026 15:25
Braňo Soták: Ďábel se skrývá v cloudu. Alphabet ho má, Meta nikoliv
Nechci se opakovat, ale budu muset. Tržní sentiment na americkém Big T...


30.04.2026
22:52Apple doručil lepší než očekávané výsledky. Růst táhly iPhony a služby, pomohla i Čína
22:00Americké akciové indexy se obchodují na nových maximech  
16:46ENERGO-PRO Green Finance s.r.o. – Výroční zpráva 2025
16:37Traders Talk: Google překvapil, Meta dál pálí miliardy a CSG padá na nová minima
16:33EPH Financing CZ, a.s.: Výroční zpráva za rok 2025
15:52JTPEG Financing CZ I, a.s.: Výroční zprava za rok 2025
15:32SAB Finance a.s.: Výroční finanční zpráva 2025
15:25Braňo Soták: Ďábel se skrývá v cloudu. Alphabet ho má, Meta nikoliv  
15:25Auctor Finance CZ, s.r.o.: Roční finanční zpráva emitenta za rok 2025
15:20Americká ekonomika začala letošek zrychlením, za odhady ale zaostala
15:07ECB úrokové sazby opět nezměnila, poukázala na rostoucí rizika
14:38Cloud Amazonu zrychluje nejvíce za 15 kvartálů, slabší výhled na provozní zisk však tlumí nadšení  
13:34Mounjaro a Zepbound jako zlatý důl: Eli Lilly překonává odhady a navyšuje výhled
13:15JTSEC CZ Financing 2, a.s.: Výroční zprava za rok 2025
13:11JTSEC CZ Financing 1, a.s.: Výroční zprava za rok 2025
13:09J&T ENERGY FINANCING CZK VI, a.s.: Výroční zpráva za rok 2025
13:04J&T ENERGY FINANCING CZK V, a.s.: Výroční zpráva za rok 2025
12:56Obrat Stellantisu pod lupou investorů: Silná čísla, slabá důvěra
12:22ČEZ koupil projekční firmu Energoprojekt Praha. Akvizice má pomoci řízení jaderných zakázek
11:23Microsoft překonal odhady, trh však čekal větší růst od cloudu Azure  

Kalendář událostí
ČasUdálost
3:30Čína - PMI v průmyslu
9:00CZ - HDP, q/q
10:00DE - HDP, q/q
11:00EMU - Inflace, předběžný odhad, y/y
13:00UK - Jednání BoE, základní sazba
14:15EMU - Jednání ECB, depozitní sazba
14:30USA - HDP, q/q a
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:30USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m
15:45USA - Index aktivity ISM Chicago
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět