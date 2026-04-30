Apple doručil lepší než očekávané výsledky. Růst táhly iPhony a služby, pomohla i Čína

Stejně jako ostatní členové skupiny Magnificent Seven překonal i Apple svými hospodářskými výsledky očekávání Wall Street. Výrobce iPhonů těžil především ze silné poptávky po svých telefonech, ale překvapil také poměrně silným růstem v segmentu služeb. K výraznému nárůstu pak došlo v regionu Velké Číny.
Zisk na akcii Applu dosáhl ve druhém fiskálním čtvrtletí 2,01 dolaru (+22 % y/y) při konsenzu o pět centů nižším. Tržby vzrostly oproti loňskému období o 17 procent na 111,2 miliardy dolarů, zatímco analytici odhadovali 109,6 mld. USD.
Dosluhující generální ředitel Applu Tim Cook uvedl jako důvod překonání odhadů „mimořádnou“ poptávku po řadě iPhonů 17.
Prodeje iPhonů vynesly 56,99 mld. USD, což bylo víceméně v souladu s odhadem trhu. Jedná se o druhé čtvrtletí v řadě, kdy tato divize zaznamenala meziročně více než 20procentní růst (tentokrát +21,7 %), všímá si server Yahoo Finance. To potvrzuje odolnost prémiové poptávky i v méně příznivém prostředí pro celý technologický sektor.
Druhou největší oblastí podnikání Applu jsou služby. Ty v uplynulém kvartálu vygenerovaly na tržbách 30,97 mld. USD (+16,3 % y/y), zatímco analytici počítali s částkou přibližně o půl miliardy nižší. Ve srovnání s loňským druhým čtvrtletím, kdy služby přinesly 26,6 mld. USD, jde o výrazný posun a další potvrzení dlouhodobé strategie firmy posilovat opakující se příjmy.
Solidní výkon předvedla také divize Mac s tržbami 8,39 mld. USD. Zájem pomáhá zvyšovat mimo jiné model Mac mini, který si v poslední době oblíbili vývojáři pracující s aplikacemi umělé inteligence, a to i pro provoz AI agentů, jako je OpenClaw. V březnu Apple navíc uvedl na trh nový cenově dostupnější MacBook Neo s cenou od 599 dolarů.
A pozitivně překvapily i výsledky v regionu Velké Číny, kde tržby stouply meziročně o 28 procent na 20,49 mld. USD při očekávání 18,91 mld. USD.
Čtvrtletní zpráva je první od oznámení, že dlouholetý šéf společnosti Tim Cook v září odstoupí a ve funkci jej nahradí dosavadní šéf hardwaru John Ternus.
Akcie Applu v bezprostřední reakci vykazovaly v aftermarketu nepatrný pokles.