Evropské akcie stoupají i přes zdražující ropu a lehce nervózní techy

Akcie v Evropě lehce stoupají, přičemž zisky na hlavních indexech jsou v řádu pár desetin procenta. Pohled na další trhy ale naznačuje, že nejspíš směřujeme k nárůstu nervozity hned z několika stran. Americké akciové futures jsou dopoledne už mírně červené.
Potenciálním zdrojem nervozity je rostoucí cena ropy. Ta se dnes dostává nad 111 USD a nereaguje ani na oznámení, že USA velmi brzy posoudí íránský návrh na mírovou dohodu. Dražší ropa se propisuje do vyšších dluhopisových výnosů, které stoupají výrazněji na kratších splatnostech. Německý 2Y výnos je +5 bps. Nejistotu trhu sledujeme rovněž na dolaru, který proti euru sílí k 1,1700. Zlato naopak pod tlakem dolaru a výnosů klesá pod 4630 USD.
Nepříjemná zpráva přišla také od OpenAI, která podle WSJ nenaplnila své cíle co do počtu klientů a tržeb. Že firma pálí kapitál ve velkém a zatím se jí nedaří obrovské investice monetizovat, není až taková novinka. Protahování problému je ale nepříjemné, a to zvlášť krátce předtím, než velké techy zveřejní své upravené, a nejspíš stále gigantické investiční plány. Hrozí, že je trh bude přijímat s pochybnostmi o výnosnosti.
Japonská centrální banka dnes nechala úrokové sazby podle očekávání beze změny, ale doprovodný komentář naznačil, že s dalším zvyšováním nejspíš nebude spěchat. Odpoledne mohou zaujmout data o spotřebitelské důvěře v zámoří. Vychází také spousta firemních čísel, na programu jsou třeba , nebo Booking.
Koruna dnes mírně slábne k euru na 24,37. Podle komentáře Jana Fraita není ČNB nyní pod tlakem reagovat, což možná utlumilo některé naděje na zvedání sazeb. Také podle nás je ovšem měnová politika nastavena zhruba odpovídajícím způsobem a její utahování není akutní, takže komentář nehodnotíme jako překvapivý.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:57 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3686
|0.0521
|24.3801
|24.3480
|CZK/USD
|20.8400
|0.2984
|20.8575
|20.7675
|HUF/EUR
|365.1895
|0.2714
|366.2323
|363.9860
|PLN/EUR
|4.2464
|0.0023
|4.2538
|4.2446
|CNY/EUR
|7.9944
|-0.0467
|8.0037
|7.9869
|JPY/EUR
|186.5675
|-0.1520
|186.9457
|186.1276
|JPY/USD
|159.5635
|0.0916
|159.6855
|158.9600
|GBP/EUR
|0.8667
|0.0987
|0.8672
|0.8653
|CHF/EUR
|0.9236
|0.3643
|0.9239
|0.9203
|NOK/EUR
|10.8708
|-0.2272
|10.9100
|10.8630
|SEK/EUR
|10.8275
|0.1334
|10.8381
|10.7996
| USD/EUR
|1.1693
|-0.2491
|1.1727
|1.1686
|AUD/USD
|1.3935
|0.1365
|1.3961
|1.3897
|CAD/USD
|1.3654
|0.1952
|1.3659
|1.3613