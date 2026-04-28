Evropské akcie stoupají i přes zdražující ropu a lehce nervózní techy

28.04.2026 11:58
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Akcie v Evropě lehce stoupají, přičemž zisky na hlavních indexech jsou v řádu pár desetin procenta. Pohled na další trhy ale naznačuje, že nejspíš směřujeme k nárůstu nervozity hned z několika stran. Americké akciové futures jsou dopoledne už mírně červené.

Potenciálním zdrojem nervozity je rostoucí cena ropy. Ta se dnes dostává nad 111 USD a nereaguje ani na oznámení, že USA velmi brzy posoudí íránský návrh na mírovou dohodu. Dražší ropa se propisuje do vyšších dluhopisových výnosů, které stoupají výrazněji na kratších splatnostech. Německý 2Y výnos je +5 bps. Nejistotu trhu sledujeme rovněž na dolaru, který proti euru sílí k 1,1700. Zlato naopak pod tlakem dolaru a výnosů klesá pod 4630 USD.

Nepříjemná zpráva přišla také od OpenAI, která podle WSJ nenaplnila své cíle co do počtu klientů a tržeb. Že firma pálí kapitál ve velkém a zatím se jí nedaří obrovské investice monetizovat, není až taková novinka. Protahování problému je ale nepříjemné, a to zvlášť krátce předtím, než velké techy zveřejní své upravené, a nejspíš stále gigantické investiční plány. Hrozí, že je trh bude přijímat s pochybnostmi o výnosnosti.

Japonská centrální banka dnes nechala úrokové sazby podle očekávání beze změny, ale doprovodný komentář naznačil, že s dalším zvyšováním nejspíš nebude spěchat. Odpoledne mohou zaujmout data o spotřebitelské důvěře v zámoří. Vychází také spousta firemních čísel, na programu jsou třeba GM, Seagate nebo Booking.

Koruna dnes mírně slábne k euru na 24,37. Podle komentáře Jana Fraita není ČNB nyní pod tlakem reagovat, což možná utlumilo některé naděje na zvedání sazeb. Také podle nás je ovšem měnová politika nastavena zhruba odpovídajícím způsobem a její utahování není akutní, takže komentář nehodnotíme jako překvapivý.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:57 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.3686 0.0521 24.3801 24.3480
CZK/USD 20.8400 0.2984 20.8575 20.7675
HUF/EUR 365.1895 0.2714 366.2323 363.9860
PLN/EUR 4.2464 0.0023 4.2538 4.2446
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.9944 -0.0467 8.0037 7.9869
JPY/EUR 186.5675 -0.1520 186.9457 186.1276
JPY/USD 159.5635 0.0916 159.6855 158.9600
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8667 0.0987 0.8672 0.8653
CHF/EUR 0.9236 0.3643 0.9239 0.9203
NOK/EUR 10.8708 -0.2272 10.9100 10.8630
SEK/EUR 10.8275 0.1334 10.8381 10.7996
USD/EUR 1.1693 -0.2491 1.1727 1.1686
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.3935 0.1365 1.3961 1.3897
CAD/USD 1.3654 0.1952 1.3659 1.3613
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny


 
 

28.04.2026
15:34OpenAI nesplnila dílčí cíle a stáhla dolů akcie svých partnerů
15:14Preview KB: Očekáváme pokles čistého zisku o 5,7 procenta  
15:09Spojené arabské emiráty opouštějí OPEC
14:43Coca-Cola ve čtvrtletí zvýšila zisk o 18 procent, zlepšila i výhled na celý rok
14:00Spotify zklamala výhledem zisku, akcie míří dolů až o 12 procent
13:42General Motors zvýšil zisk a zlepšil výhled, pomáhá silná poptávka v USA
13:40TOMA, a.s.: Konsolidovaná výroční finanční zpráva společnosti TOMA, a.s. za rok 2025
13:30TESLA KARLÍN, a.s.: Výroční finanční zpráva za rok 2025
12:16Bloomberg: Změny klimatu a extrémní počasí zdražují potraviny i pojištění
11:58Evropské akcie stoupají i přes zdražující ropu a lehce nervózní techy  
11:26KKCG Financing a.s.: Výroční zpráva za rok 2025
11:24Komentář analytika: Výsledky i dividenda Philip Morris ČR zaostaly za očekáváními, oporou pro akcie může být výroba ZYN v Kutné Hoře  
11:15BP více než zdvojnásobila čtvrtletní zisk
11:03KKCG Real Estate Financing a.s. : Zveřejnění výroční zprávy za rok 2025
11:02NET4GAS, s.r.o.: Konsolidovaná výroční zpráva za rok 2025
9:15Rozbřesk: Jay Powell může teoreticky zůstat ve vedení Fedu až do ledna 2028
8:50ČEZ, a.s.: Výroční finanční zpráva za rok 2025
8:48Evropa mírně pozitivní, výsledky zveřejnily BP a Philip Morris ČR  
8:26Philip Morris ČR hlásí mírný nárůst tržeb, čistý zisk ale klesl o 9 procent
6:10Trhy se zase zaměřují na fundament, u AI tématu probíhá strukturální posun od GPU k CPU

