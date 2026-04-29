Ropa letí na maxima od června roku 2022. Trump odmítl íránský návrh, blokáda Hormuzu zůstává

29.04.2026 19:27
Autor: Redakce, Patria.cz

Ropa Brent atakuje hodnoty 120 dolarů za barel, čímž je nejdražší od června roku 2022. Děje se tak poté, co americký prezident Donald Trump odmítl íránský návrh, který měl vést ke zprůchodnění klíčového Hormuzkého průlivu. Trump také uvedl, že neustoupí od americké blokády průlivu a íránských přístavů, dokud nedojde na dohodu ohledně jaderného programu. Podle něj je to zásadněji efektivnější cesta, než bombardování. 

Z dalších zpráv vyplynulo, že zatímco americký prezident na jedné straně tlačí na Írán, na druhé hovořil se zástupci amerických ropných společností o tom, jak zmírnit dopady případné několikaměsíční námořní blokády Íránu ze strany USA, sdělili agenturám Reuters a AFP zástupci Bílého domu. Trump také vyzval Teherán, aby brzy přišel k rozumu a podepsal dohodu.

Účastníci setkání, o němž jako první informoval server Axios, hovořili o krocích přijatých prezidentem Trumpem na uklidnění mezinárodních ropných trhů a o opatřeních, která by mohli přijmout, aby v případě nutnosti udrželi blokádu po několik měsíců a minimalizovali její dopad na americké spotřebitele, uvedly agentury s odkazem na Bílý dům.

"Prezident se často schází s představiteli ropného sektoru, aby získal zpětnou vazbu o domácích a mezinárodních energetických trzích," doplnil podle AFP vysoce postavený zástupce Bílého domu, který si nepřál být jmenován. Setkání podle něj předsedal ministr financí Scott Bessent a účastnil se i viceprezident J.D. Vance.

Spojené státy oznámily námořní blokádu Íránu s cílem donutit Teherán k opětovnému otevření Hormuzského průlivu pro lodní dopravu. Írán uvedl, že bude i nadále narušovat lodní dopravu v průlivu, dokud bude vystaven hrozbám. Dnes také podle Reuters varoval před bezprecedentní vojenskou akcí proti pokračující americké blokádě lodí spojených s Íránem.

Trump na své síti Truth Social uvedl, že Írán neumí uzavřít dohodu o nešíření jaderných zbraní. Právě otázka íránského jaderného programu je spolu s otevřením Hormuzského průlivu hlavním sporným bodem jednání mezi oběma zeměmi, která jsou nyní podle Reuters v patové situaci. K příspěvku přidal obrázek, na němž je zobrazen v černých brýlích a se zbraní před bombardovanou krajinou. Nad obrázkem je napsáno "už žádný hodný chlapík".

Konflikt na Blízkém východě se vyhrotil poslední únorový den, kdy Spojené státy a Izrael zaútočily na Írán. Ten v odvetě zablokoval Hormuzský průliv, což je klíčová námořní cesta pro vývoz ropy ze zemí kolem Perského zálivu. Výsledkem byl prudký růst cen ropy i pohonných hmot, což má dopady na širokou škálu podniků po celém světě.

(Zdroj: Patria, Bloomberg, čtk)

 

MakroMixér: Energetické trhy nejsou v panice, bezemisní zdroje tlačí ceny dolů. Pavel Řežábek o plynu, elektřině a konci uhlí
29.04.2026 10:36
MakroMixér: Energetické trhy nejsou v panice, bezemisní zdroje tlačí ceny dolů. Pavel Řežábek o plynu, elektřině a konci uhlí
Napětí na Blízkém východě, nejistota kolem dodávek plynu, prázdnější e...
Dolar a to, co se děje v USA
29.04.2026 17:25
Dolar a to, co se děje v USA
Kapitál teče tam, kde lze vydělat více. Proto je uvažování ve stylu „n...
Akcie převážně červené. Ropa míří k 115 dolarům, na programu big tech a Fed
29.04.2026 11:57
Akcie převážně červené. Ropa míří k 115 dolarům, na programu big tech a Fed
Na finanční trhy se valí nové důležité informace, které bude třeba zpr...
Neoslnivé výsledky Robinhoodu: téměř všechny divize zaostaly za očekáváním
29.04.2026 14:01
Neoslnivé výsledky Robinhoodu: téměř všechny divize zaostaly za očekáváním
Akcie společnosti Robinhood (watchlist) po zveřejnění výsledků za 1. č...
Geopolitické napětí negativně dopadá i na Booking. Akcie po výsledcích klesají
29.04.2026 15:19
Geopolitické napětí negativně dopadá i na Booking. Akcie po výsledcích klesají
Akcie společnosti Booking Holdings (watchlist) oslabují zhruba o 4 %, ...


Váš názor
  • Přidat názor
     
    29.04.2026 22:18

    https://cnn.iprima.cz/ropa-je-nejdrazsi-od-zacatku-valky-na-ukrajine-trump-kvuli-faktu-jednal-se-zastupci-rafinerii-510818
    Kočičák
  • Přidat názor
    ..Írán neumí uzavřít dohodu..
    29.04.2026 22:13

    "Trump na své síti Truth Social uvedl, že Írán neumí uzavřít dohodu o nešíření jaderných zbraní." : Mysli tu dohodu kterou Iran dodrzoval a od ktere Trump ve svem minulem obdobi jednostrane odstoupil? A spoluagresor v Trumpove valce Izrael ji nekdy uzavrel? Kontroly v Iranskych jadernych zarizenich probihaly dle dohod, a v tech izraelskych? Kde jsou sankce a zbrojni embargo? Jeste v unoru pred zacatkem posledniho vrazdeni a bombardovani mel Trump na stole vyrazne ustupky ze strany Iranu, tak o co mu vlastne slo?
    Ai-kun
  • Přidat názor
    Orlen
    29.04.2026 21:40

    ... výhradní majitel rafinérií v Česku a největší provozovatel čerpacích stanic v ČR, navrhuje vyplatit svým akcionářům historicky rekordní dividendu, 8 zlotých na akcii. Ta je nečekaně vysoká. Orlen se k jejímu návrhu osmělil zjevně i díky dobré hotovostní pozici, kterou mu v březnu, když ještě neplatilo vládní stanovování maximálních přípustných cen, zajistily také mimořádně vysoké marže z českých rafinérií a českých benzínových pump. (https://x.com/LukasKovanda/status/2049458339675840614)
    Kočičák
    • Přidat názor
      Re: Orlen
      29.04.2026 21:55

      No je klika, že pan Bureš nikomu na freefloatu vyplacet dividende nemusi.
      Gyroskop
  • Přidat názor
    Strop na lihovare
    29.04.2026 21:18

    Nevíte, jestli pan Bureš chystá strop marží chemiček na biosložke, etanole a hnojive?
    Gyroskop
    • Přidat názor
      strop na škodule
      29.04.2026 21:51

      prý bude co nevidět, že pry za kodíka chtějí 1,6 mega to bude muset Koba alespon na 2000
      Mike -Green D. is killing Europe
  • Přidat názor
     
    29.04.2026 20:28

    America First......Nejdříve se Amíkům nezamlouval Nord Stream....to se Amíkům povedlo Evropu odstřihnout od Rusů no a nyní opět díky Amíkům nebude Evropa řešit cenu ropy a plynu, ale to zda vůbec nějaká surovina bude.....
    abc1
    • Přidat názor
      proč Spojené arabské emiráty opouštějí kartel OPEC právě v době války v Perském zálivu
      29.04.2026 21:36

      https://x.com/LukasKovanda/status/2049527363348615552
      Kočičák
      • Přidat názor
        Re: proč Spojené arabské emiráty opouštějí kartel OPEC právě v době války v Perském zálivu
        29.04.2026 22:16

        hlavne ten bod 4. Americani drzi sejky za koule, protoze bez sypani dolaru do systemu by se jim brzy zhroutila mena. A nejen Emiratum.
        Ai-kun
