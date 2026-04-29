Ropa letí na maxima od června roku 2022. Trump odmítl íránský návrh, blokáda Hormuzu zůstává

Ropa Brent atakuje hodnoty 120 dolarů za barel, čímž je nejdražší od června roku 2022. Děje se tak poté, co americký prezident Donald Trump odmítl íránský návrh, který měl vést ke zprůchodnění klíčového Hormuzkého průlivu. Trump také uvedl, že neustoupí od americké blokády průlivu a íránských přístavů, dokud nedojde na dohodu ohledně jaderného programu. Podle něj je to zásadněji efektivnější cesta, než bombardování.
Z dalších zpráv vyplynulo, že zatímco americký prezident na jedné straně tlačí na Írán, na druhé hovořil se zástupci amerických ropných společností o tom, jak zmírnit dopady případné několikaměsíční námořní blokády Íránu ze strany USA, sdělili agenturám Reuters a AFP zástupci Bílého domu. Trump také vyzval Teherán, aby brzy přišel k rozumu a podepsal dohodu.
Účastníci setkání, o němž jako první informoval server Axios, hovořili o krocích přijatých prezidentem Trumpem na uklidnění mezinárodních ropných trhů a o opatřeních, která by mohli přijmout, aby v případě nutnosti udrželi blokádu po několik měsíců a minimalizovali její dopad na americké spotřebitele, uvedly agentury s odkazem na Bílý dům.
"Prezident se často schází s představiteli ropného sektoru, aby získal zpětnou vazbu o domácích a mezinárodních energetických trzích," doplnil podle AFP vysoce postavený zástupce Bílého domu, který si nepřál být jmenován. Setkání podle něj předsedal ministr financí Scott Bessent a účastnil se i viceprezident J.D. Vance.
Spojené státy oznámily námořní blokádu Íránu s cílem donutit Teherán k opětovnému otevření Hormuzského průlivu pro lodní dopravu. Írán uvedl, že bude i nadále narušovat lodní dopravu v průlivu, dokud bude vystaven hrozbám. Dnes také podle Reuters varoval před bezprecedentní vojenskou akcí proti pokračující americké blokádě lodí spojených s Íránem.
Trump na své síti Truth Social uvedl, že Írán neumí uzavřít dohodu o nešíření jaderných zbraní. Právě otázka íránského jaderného programu je spolu s otevřením Hormuzského průlivu hlavním sporným bodem jednání mezi oběma zeměmi, která jsou nyní podle Reuters v patové situaci. K příspěvku přidal obrázek, na němž je zobrazen v černých brýlích a se zbraní před bombardovanou krajinou. Nad obrázkem je napsáno "už žádný hodný chlapík".
Konflikt na Blízkém východě se vyhrotil poslední únorový den, kdy Spojené státy a Izrael zaútočily na Írán. Ten v odvetě zablokoval Hormuzský průliv, což je klíčová námořní cesta pro vývoz ropy ze zemí kolem Perského zálivu. Výsledkem byl prudký růst cen ropy i pohonných hmot, což má dopady na širokou škálu podniků po celém světě.
