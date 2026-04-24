Rozdělení ČEZ: Dcera pro prodej, distribuci či GasNet vznikne v úvodu 2027 a soustředí polovinu zisku EBITDA

Nová dceřiná společnost ČEZ by měla vzniknout do konce prvního čtvrtletí 2027, pokud bude tento plán schválený na červnové valné hromadě. Následně by vedení podniku začalo hledat investory pro novou firmu, která by letos měla zajišťovat zhruba polovinu provozního zisku EBITDA celé skupiny. Do nové dceřiné společnosti chce vedení ČEZ ze současné struktury vyčlenit například firmy ČEZ Prodej, ČEZ Distribuce, GasNet, ČEZ ESCO, firmy z tradingu nebo telekomunikační Telco Pro Services.
"V případě schválení na valné hromadě (1. 6. 2026) začnou probíhat přípravné práce a následně by mělo dojít ke vzniku dceřiné společnosti a koncem letošního nebo začátkem příštího roku k převodu příslušných aktiv. Dalším krokem by mohl být prodej menšinového podílu nově vzniklé společnosti, který by mohl proběhnout v příštím roce. Závisel by na situaci na trhu s ohledem na optimální podmínky pro maximalizaci výnosů pro naše akcionáře. Dceřiná společnosti se zákaznickým segmentem bude zpočátku stoprocentní dceřinou společností ČEZ a do budoucna si zde chce ČEZ v každý moment zachovat kontrolní majoritu, což by znamenalo minimálně 51 procent," uvedl na páteční tiskové konferenci generální ředitel Daniel Beneš.
Optimalizace struktury ČEzu umožní podle Beneše maximalizaci hodnoty, lepší ocenění jednotlivých částí skupiny a oddělení distribučních a prodejních společností do samostatné dceřiné společnosti. Tento krok také otevře dveře k investici do ČEZ nové skupině investorů, jež by jinak do společnosti kvůli uhelným a jaderným elektrárnám neinvestovala. "Pro ně bude zákaznický segment atraktivní a může se to projevit na výši toho ocenění," míní Beneš.
Šéf energetické skupiny dále uvedl, že to, "co se vyčlení do stoprocentní dceřiné společnosti, je řádově polovina našeho provozního zisku neboli EBITDA".
Možnosti prodeje až 49procentního podílu v novém podniku začne vedení řešit až po vzniku firmy. Preferovaný způsob nesdělilo. "Máme jedinou preferenci, a tou je maximalizace hodnoty pro naše akcionáře," konstatoval Beneš s tím, že ve hře jsou všechny možné varianty a nic zatím není rozhodnuto. "Vybereme tu nejvýhodnější variantu pro ČEZ z principu toho, že hledáme co největší ekonomickou hodnotu," odpověděl Beneš na otázku novinářů.
Ve hře je například veřejná nabídka akcií na burze, přímý prodej nebo i směna akcií se stávajícími minoritními akcionáři ČEZ. Na vybraném způsobu prodeje bude závislý i termín dokončení vstupu nových investorů.
K otázce na to, zda dceřinou společnost povede současný ředitel divize obchod a strategie Pavel Cyrani, Beneš poznamenal, že se jedná o nejlepšího kandidáta. "Už jen z toho pohledu, že zákaznická dceřiná společnost je de facto divize Pavla Cyraniho s jiným IČ, tak kdo jiný by ji měl řídit než Pavel Cyrani," doplnil.