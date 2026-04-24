Rozdělení ČEZ: Dcera pro prodej, distribuci či GasNet vznikne v úvodu 2027 a soustředí polovinu zisku EBITDA

24.04.2026 12:22, aktualizováno: 24.4. 17:07
Autor: Redakce, Patria.cz

Aktualizováno

Nová dceřiná společnost ČEZ by měla vzniknout do konce prvního čtvrtletí 2027, pokud bude tento plán schválený na červnové valné hromadě. Následně by vedení podniku začalo hledat investory pro novou firmu, která by letos měla zajišťovat zhruba polovinu provozního zisku EBITDA celé skupiny. Do nové dceřiné společnosti chce vedení ČEZ ze současné struktury vyčlenit například firmy ČEZ Prodej, ČEZ Distribuce, GasNet, ČEZ ESCO, firmy z tradingu nebo telekomunikační Telco Pro Services.

"V případě schválení na valné hromadě (1. 6. 2026) začnou probíhat přípravné práce a následně by mělo dojít ke vzniku dceřiné společnosti a koncem letošního nebo začátkem příštího roku k převodu příslušných aktiv. Dalším krokem by mohl být prodej menšinového podílu nově vzniklé společnosti, který by mohl proběhnout v příštím roce. Závisel by na situaci na trhu s ohledem na optimální podmínky pro maximalizaci výnosů pro naše akcionáře. Dceřiná společnosti se zákaznickým segmentem bude zpočátku stoprocentní dceřinou společností ČEZ a do budoucna si zde chce ČEZ v každý moment zachovat kontrolní majoritu, což by znamenalo minimálně 51 procent," uvedl na páteční tiskové konferenci generální ředitel Daniel Beneš.

Optimalizace struktury ČEzu umožní podle Beneše maximalizaci hodnoty, lepší ocenění jednotlivých částí skupiny a oddělení distribučních a prodejních společností do samostatné dceřiné společnosti. Tento krok také otevře dveře k investici do ČEZ nové skupině investorů, jež by jinak do společnosti kvůli uhelným a jaderným elektrárnám neinvestovala. "Pro ně bude zákaznický segment atraktivní a může se to projevit na výši toho ocenění," míní Beneš.

Šéf energetické skupiny dále uvedl, že to, "co se vyčlení do stoprocentní dceřiné společnosti, je řádově polovina našeho provozního zisku neboli EBITDA".

Možnosti prodeje až 49procentního podílu v novém podniku začne vedení řešit až po vzniku firmy. Preferovaný způsob nesdělilo. "Máme jedinou preferenci, a tou je maximalizace hodnoty pro naše akcionáře," konstatoval Beneš s tím, že ve hře jsou všechny možné varianty a nic zatím není rozhodnuto. "Vybereme tu nejvýhodnější variantu pro ČEZ z principu toho, že hledáme co největší ekonomickou hodnotu," odpověděl Beneš na otázku novinářů.

Ve hře je například veřejná nabídka akcií na burze, přímý prodej nebo i směna akcií se stávajícími minoritními akcionáři ČEZ. Na vybraném způsobu prodeje bude závislý i termín dokončení vstupu nových investorů.

K otázce na to, zda dceřinou společnost povede současný ředitel divize obchod a strategie Pavel Cyrani, Beneš poznamenal, že se jedná o nejlepšího kandidáta. "Už jen z toho pohledu, že zákaznická dceřiná společnost je de facto divize Pavla Cyraniho s jiným IČ, tak kdo jiný by ji měl řídit než Pavel Cyrani," doplnil.

 
 
 
 

Vedení ČEZ navrhlo vyčlenění nové dceřiné firmy, jde o první krok k zestátnění
23.04.2026 13:48
Vedení ČEZ navrhlo vyčlenění nové dceřiné firmy, jde o první krok k zestátnění
Vedení energetické skupiny ČEZ navrhlo vznik nové dceřiné společnosti,...


Váš názor
  24.04.2026 14:21
     
    24.04.2026 14:21

    "Každý velký projekt podle něj už de facto bude pod plnou kontrolou státu a nevznikne, pokud se stát nezaváže vykupovat elektřinu za předem domluvenou cenu."..... A kam tu elektřinu pak dá? Bude ji prodávat v té nové dceřiné firmě?když tam bude mít rozhodovací většinu a šéfovat tomu bude ten jejich poskok?
    kočák
  24.04.2026 14:16
    ???
    24.04.2026 14:16

    Tohle bude zajímavé sledovat. Naštěstí v tomto "nejedu". Kdysi jsem měl akcie ČEZu a to za Martina Romana, ten "výtah" byl skvělý. V 1H2007 jsem naštěstí vše "vyklopil" a dál jsem si dal doživotní předsevzetí - s českým státem zásadně neinvestovat!
    Věštec z ...
  24.04.2026 14:10
    Zjišťoval někdo,
    24.04.2026 14:10

    kolik procent na valné hromadě stačí k prosazení stažení akcií z burzy? A jaká musí být minimální účast na valné hromadě?
    Josef Anděl
  24.04.2026 13:03
    kde se bevou ?
    24.04.2026 13:03

    asi z nového jaru, jinak at počítám jak počítam, tak za 19% menší části společnosti získat takový balík aby se pal vykoupil 30% z celku to budou nějaké japonskočobolské počty ne ? nebo pěkná ojebávka minorit
    Mike -Green D. is killing Europe
  24.04.2026 12:55
     
    24.04.2026 12:55

    Jednoduše řečeno, hlavní akcionář chce získat od minorit 30% ČEZu za to, že se vzdá 25% aktiv ČEZu. Takto si Beneš představuje maximalizaci výnosu pro akcionáře? Asi když mluví o akcionářích, tak myslí jen na jednoho, na stát...
    Richard Fuld
  24.04.2026 12:51
     
    24.04.2026 12:51

    Jestli tomu dobře rozumím, tak ČEZ chce půlku aktiv převést do dceřiné společnosti a cca půlku této dceřiné společnosti, která generuje půlku celé EBITDA prodat a za utržené peníze chce vykoupit cca 30% akcionářů ČEZ. Z toho mi plyne, že chtějí prodejem 25% aktiv ČEZu financovat nákup 30% ČEZu. To nějak nesedí, že? Těch 5% tady nějak hapruje/chybí...
    Richard Fuld
  24.04.2026 12:50
     
    24.04.2026 12:50

    Ze všeho co bylo napsáno a řečeno mi není jasné jakým způsobem bude řešeno získání 100 % vlastnictví státu v tom zamotanci . Jak bude "odstraněno" těch zbývajících 30 % minoritních akcionářů
    juniper
