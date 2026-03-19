Cena plynu pro evropský trh prudce roste kvůli vývoji na Blízkém východě

19.03.2026 10:33
Autor: ČTK

Cena plynu pro evropský trh na začátku dnešního obchodování vzrostla až o 35 procent a dostala se nad hranici 70 eur (zhruba 1700 Kč) za megawatthodinu (MWh). Reagovala tak na zprávy o útocích na energetickou infrastrukturu na Blízkém východě. Později se však její růst zmírnil. Krátce před 09:00 SEČ si cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním příští měsíc ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku připisovala zhruba 24 procent a pohybovala se v blízkosti 68 eur za MWh.

Za zdražováním plynu podle agentury AFP stojí zejména zprávy o íránskému útoku na největší závod na výrobu zkapalněného zemního plynu (LNG) na světě, který se nachází v Kataru. Katarská státní energetická společnost uvedla, že útok způsobil značné škody. Vláda nicméně později oznámila, že všechny požáry jsou pod kontrolou, píše AFP.

Ve středu se stala terčem izraelského útoku íránská infrastruktura pro těžbu plynu v poli Jižní Pars v Perském zálivu. Americký prezident Donald Trump následně uvedl, že Spojené státy o tomto útoku nic nevěděly, a dodal, že Izrael už na toto mimořádně důležité pole útočit nebude.

Trump ale také varoval, že pokud Írán znovu zaútočí na Katar, Spojené státy "s pomocí nebo souhlasem Izraele nebo bez nich vyhodí do povětří celé pole Jižní Pars v takové síle, jakou Írán nikdy předtím neviděl".

Konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán, vedl mimo jiné k ochromení lodní dopravy v Hormuzském průlivu. Tím běžně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu.

Zásobníky plynu v Evropské unii byly v úterý podle údajů organizace Gas Infrastructure Europe (GIE) plné necelých 29 procent. V České republice to bylo necelých 30 procent.


Čtěte více:

Přes Hormuz se od začátku války dostala dvacítka lodí. Polovina byla z Číny
18.03.2026 12:05
Přes Hormuz se od začátku války dostala dvacítka lodí. Polovina byla z Číny
Íránská faktická blokáda Hormuzského průlivu vyvolala obavy z nejvážně...
Komodity zdražují po dalšíeskalaci na Blízkém východě a tlačí evropské futures do záporu
19.03.2026 8:51
Komodity zdražují po dalšíeskalaci na Blízkém východě a tlačí evropské futures do záporu
Evropské akciové trhy zahájí čtvrteční obchodování výrazným poklesem, ...


Aktuální komentáře
19.03.2026
11:40Íránské útoky na energetickou infrastrukturu straší trhy. Katarské LNG může být mimo provoz i několik měsíců
11:10Silné výsledky i výhled Micronu kazí vysoké kapitálové výdaje. Akcie klesají
10:33Cena plynu pro evropský trh prudce roste kvůli vývoji na Blízkém východě
10:00Rozbřesk: Koruna zůstává pod tlakem, ČNB jí dnes nepomůže
8:51Komodity zdražují po dalšíeskalaci na Blízkém východě a tlačí evropské futures do záporu  
6:03Průzkum BofA: Trhy ještě dna nedosáhly, sentiment zůstává opatrný
18.03.2026
21:23Fed zatím přehlíží ropný šok a věří v silnou ekonomiku
21:02Wall Street zasáhly obavy z války, Fed drží sazby beze změny  
19:12Fed ponechal úrokové sazby beze změny
17:31Čínská strategie: Nové technologie a starý ekonomický model?
17:12USA kvůli drahé ropě uvolní pravidla lodní přepravy, povolí obchody s Venezuelou
15:46FX Strategie: Íránský šok a silný dolar poslal korunu do defenzivy, ČNB sazby nezmění  
14:03OpenClaw je další ChatGPT, vychvaluje Huang platformu pro autonomní AI agenty
12:05Přes Hormuz se od začátku války dostala dvacítka lodí. Polovina byla z Číny
11:57Inflace v EU v únoru zrychlila na 2,1 procenta, v Česku zpomalila
11:01Microsoft zvažuje právní kroky kvůli cloudové dohodě mezi Amazonem a OpenAI
10:29AI agenti ženou Tencent nahoru a táhnou růst o desítky miliard dolarů  
10:23Klidná ropa trhům svědčí. Zamíchá kartami Fed nebo Micron?  
10:12MONETA Money Bank, a.s.: Oznámení o uveřejnění Konsolidované výroční finanční zprávy za rok 2025 a dalších dokumentů
9:45J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Konference pro investory

