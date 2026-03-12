Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Další energetický šok? Analytici Evropu uklidňují, situace je podle nich jiná než v roce 2022

Další energetický šok? Analytici Evropu uklidňují, situace je podle nich jiná než v roce 2022

12.03.2026 13:25
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Myšlenky na energetický šok, který následoval po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022, se evropským politikům i spotřebitelům vrací jako boomerang v souvislosti s aktuální napjatou situací na Blízkém východě, jež způsobila blokádu kritického Hormuzského průlivu. Analytici ale starý kontinent uklidňují, neboť situace je podle nich tentokrát, díky odlišnému makroekonomickému prostředí, trochu jiná.

V červnu 2022 překročila ropa cenu 120 dolarů za barel, ještě prudší nárůst ale zažily ceny plynu, a tak účty za energie domácností vzrostly několikanásobně a inflace v eurozóně dosáhla rekordních devíti procent.

Nyní ropa (Brent dnes lehce pod 100 USD/barel) i plyn, respektive LNG (TTF pro Evropu dnes na 52,3 EUR/MWh) na trzích v důsledku války v Íránu opět prudce zdražují, což v Evropě vyvolalo nové obavy z dalšího energetického šoku.

James Smith, ekonom rozvinutých trhů v ING zaměřený na Spojené království, ale uklidňuje. Zatímco počáteční reakce na ceny energií se "děsivě podobá" začátku invaze na Ukrajinu, tak globální ekonomický obraz vypadá velmi odlišně od šoku z roku 2022.

„Energetická krize v roce 2022 dopadla na globální ekonomiku, která byla připravena na výbuch inflace. Dodavatelské řetězce byly rozbité, trh práce napjatý a fiskální politika přilévala olej do ohně. To všechno, v různé míře, dnes platí méně,“ uvedl Smith ve svém komentáři.

Analytici se shodují, že dopad na evropskou inflační trajektorii závisí na délce trvání konfliktu. Probíhající zastavení katarské výroby LNG, který tvoří téměř pětinu světových dodávek této komodity, a útoky na lodě v kritickém Hormuzském průlivu a jeho okolí by totiž mohly narušit zásoby ropy a plynu v Evropě na delší dobu.

Větší diverzifikace

Katar se stal klíčovým zdrojem dodávek LNG do Evropy, která od invaze na Ukrajinu významně snížila svou závislost na ruském potrubním plynu. To potvrzuje i Michael Lewis, generální ředitel německého dodavatele energií Uniper, jenž uvedl, že společnost si od invaze na Ukrajinu "odvykala" od ruského plynu a diverzifikovala své zdroje na LNG a ropovody z Norska, USA, Kanady, Austrálie a Ázerbájdžánu. „Nechtěli jsme opakovat problémy minulosti, kdy jsme byli závislí na jediném zdroji, totiž na Gazpromu," řekl Lewis v pořadu CNBC.

Připustil však, že Evropa nevyrábí tolik plynu, kolik potřebuje k pokrytí svých energetických potřeb. „Co potřebujeme, je mít více dlouhodobých smluv. Po vyloučení ruského plynu znašeho portfolia musíme nakupovat více plynu na spotovém trhu... Proto portfolio přestavujeme tak, abychom do něj dostali více dlouhodobých plynárenských kontraktů, což nás chrání před některými změnami cen,“ dodal.

Smith uvedl, že scénář, kdy se dodávky energií po čtyřech týdnech normalizují a ceny energií ve druhém čtvrtletí klesnou, by mohl zvýšit inflaci eurozóny ze současné úrovně 1,9 procenta na 2,5 procenta do druhého čtvrtletí. Mezitím by inflace ve Velké Británii a USA mohla dosáhnout tří procent.

To by bylo "dostatečné k odkladu, ale ne k vykolejení" od dalších snižování sazeb Fedem a Bank of England, a "ne dost na to, aby ECB opustila své 'dobré místo'," dodal Smith.

Geoff Yu, hlavní stratég trhu EMEA v BNY, je rovněž toho názoru, že Evropa je tentokrát mnohem méně vystavena náhlému zpřísnění finančních podmínek. „Za prvé, ceny zůstávají na zlomku svých maxim z roku 2022. Za druhé, evropská energetická odolnost je nyní díky diverzifikaci na nabídkové straně mnohem silnější, takže není potřeba přehnané reakce. Za třetí, stav cyklu je jiný, protože po covidu nedošlo k žádnému nárůstu v poptávce,“ sdělil CNBC.


Čtěte více:

Komisař pro energetiku doporučil zemím EU snížit daně z energií
10.03.2026 17:53
Komisař pro energetiku doporučil zemím EU snížit daně z energií
Snížení daní z energií, zejména z elektřiny, dnes těm členským zemím E...
Von der Leyenová: EU musí modernizovat ETS a snížit ceny energií. Návrat k ruským zdrojům by ale byl chybou
11.03.2026 12:18
Von der Leyenová: EU musí modernizovat ETS a snížit ceny energií. Návrat k ruským zdrojům by ale byl chybou
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová varovala, že návra...
IEA uvolní rekordních 400 milionů barelů ropy z nouzových rezerv
11.03.2026 17:16
IEA uvolní rekordních 400 milionů barelů ropy z nouzových rezerv
Mezinárodní agentura pro energii (IEA) uvolní rekordních 400 milionů b...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
12.03.2026
13:25Další energetický šok? Analytici Evropu uklidňují, situace je podle nich jiná než v roce 2022
11:32Ropa zpět u stovky a akcie pod tlakem. Írán se zaměřil na ropnou infrastrukturu  
11:30IEA: Válka s Íránem způsobila největší narušení dodávek ropy v historii
11:30Zalando expanduje v USA mimo e-shop. Jeho podnikovou platformu adoptuje Levi’s. Akcie rostou o 13 procent
11:19Komentář analytika: Výsledky ČEZ mírně zaostaly za očekávaními, výhled nižší. Dividenda indikována do rozpětí 31 až 42 Kč  
11:01Maloobchodní tržby v lednu meziročně vzrostly o pět procent
11:00Průmyslová výroba v ČR v lednu zpomalila meziroční růst na 2,8 procenta
9:10Rozbřesk: Ceny benzínu v USA letí vzhůru. Jak to Fed vyhodnotí?
8:58ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - Výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za rok 2025
8:54ČEZ zveřejnil opatrný výhled, ropa skočila zpět nad 100 USD a napětí v Íránu udržují neustále se měnící vyjádření Trumpa  
7:25ČEZ dosáhl zisku, který dává prostor dividendě až 42 korun na akcii. S jakými čísly počítá výhled pro letošek?
11.03.2026
21:14Akcie kolísaly kvůli obavám z války, ropa rostla  
17:19Cyklický návrat hodnotových akcií a jejich strukturální úpadek
17:16IEA uvolní rekordních 400 milionů barelů ropy z nouzových rezerv
15:37Groupon zklamal na zisku, tržbách i výhledu pro rok 2026  
14:40KKCG Financing a.s.: Oznámení o sedmé výplatě úrokového výnosu
14:25Forbes: Nejbohatší člověk planety je Musk, Strnad je v první sedmdesátce
14:10Tlak na private credit sílí. JPMorgan snižuje hodnotu úvěrů
14:00Inflace v USA stagnuje, ale rizika narostla  
12:25ČNB může ropný šok přečkat bez zvyšování sazeb, myslí si člen rady Kubíček  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - Maloobchodní tržby, y/y
9:00CZ - Průmyslová výroba, y/y
13:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
13:30USA - Zahraniční obchod, mld. USD
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět