Přes Hormuz se od začátku války dostala dvacítka lodí. Polovina byla z Číny

Íránská faktická blokáda Hormuzského průlivu vyvolala obavy z nejvážnějšího narušení globálních dodávek ropy v historii. Za normálních okolností Hormuzem denně propluje přes 100 tankerů, po začátku konfliktu z konce února jím ale projelo jen naprosté minimum. Podle S&P Global Market Intelligence to je pouze 21 tankerů. Na to, z jakých zemí tato plavidla byla, se zaměřil server CNBC.
Většina lodí zůstává stát před Hormuzem. Některé společnosti tak hledají možnost přesunout lodě do alternativních přístavů. Přibližně 400 plavidel bylo zaznamenáno v Ománském zálivu, uvedla v neděli zpravodajská společnost Windward.
CNBC píše, že ačkoliv Írán nad průlivem udržuje pevnou kontrolu, tak přesto malé množství lodí Hormuzem prošlo, což podle analytiků naznačuje, že Teherán selektivně umožňuje bezpečný průjezd některým neíránským tankerům na základě vyjednaných dohod.
Čína
Írán se obecně vyhýbal cílům s čínskou vazbou. Podle Windward desítky lodí vysílaly v systému AIS (automatický identifikační systém) cílové destinace s odkazem na čínské vlastníky nebo posádku.
„Tento vzorec naznačuje možnost neformálního filtru, kdy se lodě signalizující čínské vlastnictví nebo posádku snaží ukázat neutralitu a vyhnout se útokům v současném konfliktu,“ míní Windward.
Peking údajně vyjednával s Íránem o možnosti nechat proplout tankery s ropou a katarským LNG. Írán ostatně od začátku války nadále vyváží miliony barelů ropy do Číny, informuje CNBC.
Od 1. do 15. března prošlo Hormuzem celkem 11 lodí s čínskou vazbou, většinou nákladních. Tankery vlastněné velkými čínskými společnostmi se však trase stále vyhýbaly. Státní China Cosco Shipping dokonce začátkem března pozastavila všechny nové objednávky do a z přístavů na Blízkém východě.
Řecko
Řečtí rejdaři z firmy Dynacom Tankers Management byli mezi prvními, kdo se trasou pokusili projet.
Tanker Shenlong, plující pod liberijskou vlajkou, se dostal přes průliv kolem 8. března a vezl asi milion barelů saúdské ropy do Bombaje. Další tanker, Smyrni, také vezl saúdskou ropu a rovněž byl puštěn. Není ale zatím jasné, zda dostal zelenou jen kvůli tomu, že mířil do Indie.
Indie
Indický ministr zahraničí Subrahmanjam Džajšankar uvedl, že jednání s Teheránem jsou produktivní. „Mluvím s nimi a přináší to výsledky,“ řekl Financial Times.
Dvě indické lodě s LPG provozované Shipping Corporation of India dostaly povolení k průjezdu, přičemž jedna dorazila do cíle v neděli, ta druhá se očekává v úterý.
V Hormuzu přesto stále čeká asi 22 lodí s ropou, LPG a LNG.
Pákistán a Turecko
V pondělí proplul kritickou oblastí pákistánský tanker Aframax naložený ropou z Abú Zabí, který viditelně vysílal polohu v AIS. Podle analytiků to ukazuje, že některé zásilky mají vyjednaný bezpečný koridor.
Turecko potvrdilo, že jedna jeho loď dostala povolení po zastávce v íránském přístavu, avšak dalších 14 tureckých lodí v regionu stále čeká.
Nahodilé útoky
Útoky Íránu působí nahodile. Jsou bez jasného vzorce, protože hlavním cílem je chaos a narušení provozu než cílení na konkrétní státy či typy lodí.
Podle Mezinárodní námořní organizace bylo zasaženo nejméně 16 lodí poblíž přístavu Fudžajra v SAE a v Ománském zálivu. Mezi zasaženými byly lodě s vazbami na Spojené státy, Spojené arabské emiráty, Spojené království, ale i lodě z Thajska, Vietnamu či Brazílie – tedy široká škála států bez společného jmenovatele. Analytici tvrdí, že právě tato nepředvídatelnost znemožňuje plánování plaveb.
Rejdaři proto masivně hledají náhradní trasy a přístavy, což spustilo kaskádu zácp v sekundárních logistických uzlech regionu. Jedná se hlavně o přístavy Fudžajra a Chór Fakkán (SAE) a Suhár (Omán). Odtud se pak náklad přepravuje kamiony do cílových destinací.