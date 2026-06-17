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Warsh chce změnit Fed. Méně komunikace, více flexibility

Warsh chce změnit Fed. Méně komunikace, více flexibility

17.06.2026 6:00
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Nový šéf Fedu Kevin Warsh chce zásadně změnit způsob, jakým centrální banka komunikuje s trhy – méně slov, více flexibility. Jeho plán ale vyvolává obavy, že menší transparentnost může zvýšit volatilitu na trzích a ztížit investorům orientaci v měnové politice.

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    Bulšit
    17.06.2026 6:41

    https://www.databazeknih.cz/knihy/bulsit-o-zvaneni-v-organizacich-mediich-politice-a-ve-vede-480684. Klasický Bulšit, jen obecné výroky, které se snaží být radikální změnou kurzu, ale s odstupem času se ukáže, že to byl pouhý Bulšit - žvanění. Nečekám žádnou směru kurzu FEDu, ale mediálně ( žvaněním ) se to bude takto prezentovat.
    Věštec z ...
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