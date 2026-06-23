Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Miran: Současné změny sazeb se projeví až za rok a v tu dobu zmizí vyšší inflační tlaky

Miran: Současné změny sazeb se projeví až za rok a v tu dobu zmizí vyšší inflační tlaky

23.06.2026 13:12
Autor: Redakce, Patria.cz

Změny v monetární politice fungují se zpožděním. Na CNBC to připomněl Stephen Miran, který působil ve vedení americké centrální banky s tím, že aktuální změny sazeb by tak na současném ekonomickém dění také nic nezměnily. Projevily by se až za řadu měsíců. Co to podle ekonoma v praxi znamená a kam by měl Fed se sazbami jít?

Miran si konkrétně myslí, že efekt změn sazeb by se dostavil zhruba za rok. Je tak pravda, že konflikt v Íránu a vyšší ceny ropy zvyšují současné inflační tlaky, ale centrální banka by se podle něj měla při stanovení správné výše sazeb dívat do budoucnosti, a ne do minulosti. Ve druhém případě by totiž podle ekonoma mohl monetární politiku provádět prostě nějaký stroj. Miran si přitom myslí, že Fed se celkově příliš spoléhá na historická data a měl by dávat větší váhu predikcím.

„Nemám důvod se domnívat, že inflace bude ve druhé polovině roku 2027 vyšší,“ řekl ekonom v odpovědi na otázku, zda by tedy nyní hlasoval pro pokles sazeb. Druhou polovinu příštího roku přitom zmínil právě proto, že současné pohyby sazeb by se v ekonomice měly projevovat až zhruba za rok. Současné vedení Fedu má ale podle něj tendenci reagovat „mechanicky“, což přináší zmíněné spoléhání se na historická data. „Měli by se spíše ptát, proč inflace nezůstane na vyšší úrovni v červenci, září a prosinci příštího roku?“

Výrazné dezinflační tlaky nyní v USA podle ekonoma jdou zejména ze strany mezd a nájmů. „Trh práce je zdrojem konzistentní dezinflace a spolu s bydlením většinou představují dlouhodobý efekt, ať už na straně snižování inflace, nebo jejího zvyšování,“ dodal Miran. Ve srovnání se současným ropným šokem, který by měl být krátkodobé povahy, tak podle Mirana tyto dva faktory budou pravděpodobně působit výrazně déle a tentokrát tak, že budou inflaci snižovat. Výsledkem je pak očekávaná nižší inflace v příštím roce, které by už nyní odpovídaly nižší sazby.

Nehraje ale významnou roli důvěra v centrální banku v době, kdy se inflace stále drží znatelně nad jejím inflačním cílem? Miran na to řekl, že tato důvěra je úzce propojena s inflačními očekáváními, na která on klade velký důraz. Stejné je to podle něj u většiny členů vedení Fedu. Pokud by došlo ke znatelné změně v dlouhodobějších očekáváních, „bylo by absolutně nutné jednat, protože by musela být brána v úvahu důvěryhodnost centrální banky.“ Jestliže se ale očekávání ve vztahu k dlouhodobější inflaci výrazně nezmění, pak důvěryhodnost není tématem.“ Konkrétní čísla pak podle ekonoma nyní ukazují, že tak tomu je ve skutečnosti i nyní.

 

Čtěte více:

Eisman: Pozornost se může přesouvat k AI firmám, které nemusí navyšovat kapitál pro své investice
19.06.2026 10:08
Eisman: Pozornost se může přesouvat k AI firmám, které nemusí navyšovat kapitál pro své investice
Steve Eisman, který vešel ve známost zejména díky svým investicím a po...
Premiéru Kevina Warshe zastínil jestřábí obrat vedení Fedu
17.06.2026 22:52
Premiéru Kevina Warshe zastínil jestřábí obrat vedení Fedu
Fed začíná psát zcela novou kapitolu v řízení měnové politiky, která b...
Výhled Invesco na druhé pololetí: AI dál podpoří trhy, slabší dolar může nahrát akciím mimo USA
19.06.2026 15:53
Výhled Invesco na druhé pololetí: AI dál podpoří trhy, slabší dolar může nahrát akciím mimo USA
Globální ekonomika podle Benjamina Jonese, globálního vedoucího výzkum...


Váš názor
  • Přidat názor
    Proč?
    23.06.2026 13:58

    FED právě očekává, že v současném volebním období (prezidenta) bude neustále docházet k výrazným inflačním tlakům. Proto naznačuje zvyšování sazeb. Současná politika USA neukončuje žádné krizové situace (ozbrojené konflikty, obchodní války, politické boje,...), ale naopak desítky nových vytváří a není předpoklad ke zlepšení (Trump nemládne).
    pmx
Aktuální komentáře
23.06.2026
13:12Miran: Současné změny sazeb se projeví až za rok a v tu dobu zmizí vyšší inflační tlaky
11:23Vzniká ČEZ Energy. Prodej až 49% podílu může financovat odkup minorit
10:51Korekce na techu zrychlila v Koreji a pokračuje dál na západních trzích  
10:49Aktivita v eurozóně dál klesá, tempo se ale zmírňuje
9:23Rozbřesk: Maestro Greenspan položil základ nezávislého centrálního bankovnictví
8:56ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - Skupina ČEZ uzavřela dodatečné financování ve výši 8,9 mld. Kč k existující úvěrové smlouvě
8:52ČEZ založil ČEZ Energy, ETF lákají rekordní miliardy a Lucid propouští  
6:06Šéf JP Morgan je překvapen výkonem akciových trhů. Na ekonomiku se podle něj valí „malá tsunami“
22.06.2026
17:34Tři „ziskové“ zajímavosti
16:03PODCAST Týdenní výhled: Chaos kolem Íránu, rezignace britského premiéra a Micron v centru pozornosti  
15:16Politický otřes v Británii: Starmer odstupuje z čela, o vedení se hlásí Burnham
14:18Zemřel bývalý šéf Fedu Alan Greenspan
14:12AbbVie převezme Apogee za téměř 11 miliard dolarů. Chce držet krok s rostoucí konkurencí
12:08Trump staví novou celní zeď. Některé země získají výhodu, jiné si pohorší
10:58Zmatečné zprávy kolem Íránu ani pád další britské vlády na trhy vzrušení nepřinesly  
10:43Německo kupuje podíl ve výrobci tanků KNDS před jeho vstupem na burzu
8:56USA a Írán hlásí pokrok, Starmer pod tlakem a ČNB chce zůstat flexibilní  
8:53Rozbřesk: Co mírová jednání na Blízkém východě mohou udělat s českou inflací?
6:02MakroMixér: Wichterle sází na vodu, Ameriku i českou značku. „Bez vývoje skončíte jako subdodavatel“
21.06.2026
9:07Víkendář: Podle Krugmana „Muskovo Ponzi schéma“ jednou padne, ARK Invest to vidí jinak

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:30DE - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
14:00HU - Jednání MNB, základní sazba
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět