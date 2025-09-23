Hledat v komentářích

Detail - články
Bowmanová z Fedu k rizikům na trhu práce: Hrozí, že budeme jednat pozdě

Bowmanová z Fedu k rizikům na trhu práce: Hrozí, že budeme jednat pozdě

23.09.2025 15:54
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

S podporou trhu práce se možná Federální rezervní systém (Fed) opozdí, přičemž bude potřeba urychlení tempa snižování úrokových sazeb, pokud podmínky na straně poptávky oslabí a podniky začnou propouštět zaměstnance. V úterý to uvedla místopředsedkyně Fedu pro dohled Michelle Bowmanová.

Zpomalení v náboru nových zaměstnanců je takové, že „je čas, aby výbor jednal rozhodně a proaktivně, aby se zabýval klesající dynamikou trhu práce a objevujícími se známkami křehkosti“, řekla Bowmanová v úterý na výroční konferenci Kentucky Bankers Association.

"Hrozí nám vážné riziko, že již budeme pozadu v řešení zhoršujících se podmínek na trhu práce. Pokud by tyto podmínky přetrvávaly, obávám se, že budeme muset do budoucna upravit politiku rychlejším tempem a ve větší míře. Pokud se podmínky poptávky nezlepší, podniky možná budou muset začít propouštět zaměstnance,“ citovala místopředsedkyni agentura Reuters.

Bowmanovou jmenoval do funkce místopředsedkyně pro dohled letos v červnu americký prezident Donald Trump, který ji zároveň zmínil jako možnou kandidátku na nového předsedu Fedu. Minulý týden byl však její hlas při rozhodování o sazbách v rozporu s dalším Trumpem dosazeným guvernérem Stephenem Miranem, jenž jako jediný hlasoval o snížení sazeb o 50 bazických bodů místo 25.

Trump, jak známo, dlouhodobě tlačí na centrální banku a jejího současného šéfa Jeroma Powella, aby výrazně snížil sazby.

I přesto, že hlasovala pro snížení "jen" o čtvrt procentního bodu, tak Bowmanová dodala, že je pro ni důležité, aby doprovodné prohlášení o měnové politice poukázalo na pravděpodobnost dalších škrtů vzhledem k rostoucím rizikům na trhu práce.

Její komentáře přicházejí v týdnu, kdy se k měnové politice vyjadřuje více než tucet představitelů Fedu, a to včetně samotného Powella, který by měl v úterý rovněž promluvit.

Už v pondělí několik představitelů uvedlo, že jsou stále opatrní ohledně dalšího snižování sazeb, zatímco inflace zůstává téměř o procentní bod nad cílem. Pouze zmíněný Miran uvedl, že by sazby snižoval agresivněji.


