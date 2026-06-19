Výhled Invesco na druhé pololetí: AI dál podpoří trhy, slabší dolar může nahrát akciím mimo USA

Globální ekonomika podle Benjamina Jonese, globálního vedoucího výzkumu u společnosti Invesco, navzdory sérii šoků zůstává překvapivě odolná a má potenciál ve druhé polovině roku zrychlit, pokud se stabilizuje situace na energetických trzích. Klíčovou roli nadále hraje boom umělé inteligence, který posiluje zisky především v oblasti polovodičů a infrastruktury, zatímco investoři čím dál více zvažují i příležitosti mimo USA, zejména na rozvíjejících se trzích a v alternativních aktivech.
Očekáváme, že globální ekonomika ve druhé polovině roku opět zrychlí. Tento vývoj však závisí na tom, jestli a kdy nastane obnovení energetických toků přes Hormuzský průliv. V našem výhledu na rok 2026 jsme argumentovali tím, že pevnější globální růst by měl letos nahrávat akciím mimo Spojené státy a zároveň vytvářet tlak na oslabení amerického dolaru. Nedávné události toto podle našeho názoru oddálily, nikoliv ukončily. Ve světě, který prochází rozsáhlými změnami, věříme, že odolnost přetrvává a nadále vytváří příznivé investiční prostředí.
Zdroj: Invesco Strategy & Insights, Bloomberg L.P., k 31. květnu 2026
Náš výhled do poloviny roku stojí na dvou klíčových tématech. Tím prvním je svět plný narušení. V první polovině roku čelila globální ekonomika celé řadě destabilizačních faktorů, včetně rozvoje umělé inteligence, geopolitických rozporů, uzavření Hormuzského průlivu a narušení dodávek energií a komodit.
Druhým tématem je odolnost, která trvá. Podle našich analýz se zadlužení soukromého sektoru od globální finanční krize v roce 2008 snížilo. Předchozí snižování úrokových sazeb ve Spojených státech a ve Spojeném království spolu s uvolněnější fiskální politikou v Evropě a Japonsku současně vytváří podmínky pro postupné obnovení růstu zadlužení prostřednictvím silnějších investic a vyšších výdajů.
Odolnost trhů
Většina hlavních tříd aktiv dosud v roce 2026 dosáhla kladných výnosů, a to navzdory turbulentnímu březnu. Vnímáme to jako připomínku hodnoty setrvání na trhu i v obdobích, kdy investory zaplavuje nepříznivý tok zpráv. Od února se však struktura výnosů změnila. Americké akcie si vedou lépe, než jsme předpokládali v našem výročním investičním výhledu pro rok 2026. Domníváme se, že výkonnost finančních trhů ve zbývající části roku bude ve značné míře záviset na vývoji situace na Blízkém východě. Obnovení lodní dopravy přes Hormuzský průliv by podle našeho názoru mohlo vyvolat silné cyklické oživení, v jehož čele by stály rozvíjející se a evropské trhy.
Zároveň věříme, že dobrých výsledků by měly dosahovat také americké akcie a dluhopisy. Ve více cyklických segmentech trhu, jako jsou materiály a průmysl, by však pravděpodobně zaostávaly za ostatními regiony.
Investiční témata, která stojí za pozornost
Globální ekonomika se vyvíjí a spolu s ní i investiční prostředí. Témata, která podle našeho názoru budou pro investory nejdůležitější ve druhé polovině roku 2026, se soustředí na odolnost trhů, vývoj amerického dolaru, rozvíjející se trhy, umělou inteligenci a alternativní zdroje příjmu a diverzifikace.
Domníváme se, že vývoj trhů ve zbývající části roku bude ve značné míře záviset na situaci na Blízkém východě. Obnovení provozu v Hormuzském průlivu by podle našeho názoru mohlo vést k výraznému cyklickému oživení, v jehož čele by stály rozvíjející se a evropské trhy. Dobře by si podle nás vedly také americké akcie a dluhopisy, avšak zaostávaly by v cyklických segmentech, jako jsou materiály a průmysl.
Americký dolar pravděpodobně zůstane pod tlakem
Jedním ze základních pilířů našeho výročního investičního výhledu pro rok 2026 bylo přesvědčení, že americký dolar v průběhu letošního roku oslabí. Tento názor nadále zastáváme. Podle našich analýz zůstává dolar podle většiny používaných ukazatelů jednou z více nadhodnocených měn. Vypovídající je i skutečnost, že navzdory nedávnému energetickému šoku výrazněji neposílil.
Pokud se naše očekávání naplní a americký dolar letos skutečně oslabí, předpokládáme, že akcie na trzích mimo Spojené státy, zejména na rozvíjejících se trzích, budou podávat silné výkony.
Rozvíjející se trhy jsou v dobré pozici
Slabší americký dolar a zlepšující se dynamika hospodářského růstu podporují naši preferenci pro rozvíjející se trhy. Podle našich analýz některé rozvíjející se ekonomiky, například Tchajwan a Jižní Korea, těží z nedostatku hardwaru souvisejícího s umělou inteligencí.
Aktiva rozvíjejících se trhů by měla profitovat z opětovného zrychlení globální ekonomiky. Některé země budou těžit z růstu cen komodit, jiné z expozice vůči tématu umělé inteligence. Mnohé z těchto trhů navíc podle našeho názoru stále nabízejí atraktivní ocenění. Z investičního pohledu proto zůstáváme pozitivně naladěni na aktiva rozvíjejících se trhů napříč třídami aktiv – ať už jde o akcie, dluhopisy nebo měny.
Umělá inteligence zůstává významnou silou trhu
Příběh umělé inteligence zůstává dominantním tématem nejen pro finanční trhy, ale i pro řadu ekonomik po celém světě. Nevidíme důvod, proč by se to mělo v dohledné době změnit. Domníváme se však, že se postupně mění způsob, jakým se tento trend promítá do investičních příležitostí a jakým způsobem lze získat expozici vůči tomuto tématu. Nadále preferujeme společnosti působící v oblasti polovodičů a hardwaru, zatímco k softwarovým firmám přistupujeme obezřetněji.
I nadále vidíme nové investiční příležitosti vyplývající z rozvoje umělé inteligence a očekáváme, že tento trend bude podporovat výnosy rozvíjejících se trhů i pokračující růst zisků v sektorech, které jsou na AI nejvíce navázány. Patří mezi ně zejména polovodiče, infrastruktura datových center, energetika a komodity.
Hledejte alternativní zdroje příjmů a diverzifikace
Přestože si myslíme, že současný růst inflace bude omezený a pouze přechodný, jsme přesvědčeni, že inflace se ve většině vyspělých ekonomik v dohledné době nevrátí pod cílové úrovně centrálních bank. Proto preferujeme držení aktiv, jako jsou nemovitosti a private credit, které v prostředí vyšší inflace nabízejí jak pravidelný příjem, tak diverzifikační výhody.
Za smysluplné považujeme zejména investice do nemovitostí a soukromých úvěrových strategií, jako jsou přímé úvěry (direct lending), bankovní úvěry nebo zajištěné úvěrové obligace (CLO) s ratingem AAA.
Zdroj: Invesco