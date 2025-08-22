Powell naznačil snížení sazeb, akcie poslal nahoru

Předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell v pátek během svého dlouho očekávaného projevu v Jackson Hole ve Wyomingu naznačil možné snížení úrokových sazeb. Akciové trhy reagovaly na holubičí tón projevu výrazným růstem.
Po skončení Powellova projevu rostl index Dow Jones až o 1,7 procenta, S&P 500 přidával 1,4 procenta, technologický Nasdaq 100 pak 1,6 procenta. Naopak výnosy státních dluhopisů a dolar klesly.
„Stabilita míry nezaměstnanosti a dalších ukazatelů trhu práce nám umožňuje postupovat opatrně při zvažování změn v našem politickém postoji,“ uvedl ve svém projevu Powell a dodal: "Nicméně s politikou v restriktivním teritoriu si může základní výhled a měnící se rovnováha rizik vyžádat úpravu našeho politického postoje."
Právě tato věta byla nejblíže tomu, co mohlo naznačovat, že se Fed v září uchýlí ke snížení úrokových sazeb, což Wall Street dlouhodobě očekává.
Jako rizikový vnímá Powell trh práce, který se podle něj nachází v „podivném druhu rovnováhy“, jež je důsledkem výrazného zpomalení nabídky i poptávky po pracovnících. Poukázal na údaje o zaměstnanosti za červenec, které ukazují, že růst pracovních míst v posledních měsících byl podstatně slabší, než se dříve uvádělo.
„Tato neobvyklá situace naznačuje, že rizika poklesu zaměstnanosti rostou. Pokud se tato rizika naplní, může se tak stát rychle v podobě prudce vyššího počtu propouštění a rostoucí nezaměstnanosti," varoval.
Fed aktuálně drží sazby v pásmu 4,25 procenta až 4,5 procenta. Jeho představitelé už delší dobu uvádějí nejistý dopad cel na inflaci jako důvod k opatrnosti a domnívají se, že současné ekonomické podmínky a mírně restriktivní postoj politiky poskytují čas na další rozhodnutí.
Důležitost nezávislosti Fedu
Na Powella vyvíjí v otázce uvolňování měnové politiky soustavný tlak prezident Trump. Předseda Fedu se sice v projevu nezabýval požadavky Bílého domu, zmínil se ale o tom, jak je nezávislost centrální banky důležitá.
„Členové FOMC budou činit tato rozhodnutí pouze na základě svého hodnocení dat a jejich důsledků pro ekonomický výhled a rovnováhu rizik. Od tohoto přístupu se nikdy neodchýlíme," řekl.
Krátkodobý dopad cel?
Co se týče Trumpových cel a jejich možného navyšování inflace, tak Powellův postoj v projevu byl takový, že je možná řada výsledků, přičemž "rozumným základním scénářem" je, že dopady cel budou "krátkodobé – jednorázový posun v cenové hladině", který by pravděpodobně nebyl důvodem pro držení sazeb výše. Dodal však, že v tuto chvíli není nic jisté.
„Bude ještě nějakou dobu trvat, než se zvýšení tarifů projeví v dodavatelských řetězcích a distribučních sítích. Celní sazby se navíc nadále vyvíjejí, což může prodloužit proces úpravy,“ doplnil.
Zdroj: CNBC, Bloomberg