Zemřel bývalý šéf Fedu Alan Greenspan

V pondělí ve věku 100 let zemřel Alan Greenspan, dlouholetý předseda Federálního rezervního systému, který se stal jedním z nejvlivnějších tvůrců ekonomické politiky své doby. Podlehl Parkinsonově chorobě, uvedla zahraniční zpravodajka NBC News a jeho manželka Andrea Mitchellová, s níž byl 29 let.
"Byl to velikán, který po celá desetiletí pomáhal formovat americkou ekonomiku za prezidentů obou stran, ale vždy upřímně přiznával chyby, jichž se dopustil. Pro mě to byl můj manžel, který formoval můj život od našeho prvního rande v roce 1984. Měl 'iracionální nadšení' pro baseball, tým Washington Commanders, tenis, golf a hudbu, zejména jazz," citoval server NBC z prohlášení Mitchellové.
Greenspan byl jmenován předsedou Fedu v roce 1987 prezidentem Ronaldem Reaganem a tuto pozici zastával 18 let až do odchodu do důchodu v roce 2006. Jeho funkční období bylo druhé nejdelší, o čtyři měsíce déle byl předsedou Fedu už jen William McChesney Martin, který předsedal centrální bance v letech 1951 až 1970.
Greenspan pomohl definovat moderní americký kapitalismus od posledních let studené války až do úsvitu digitálního věku. Předsedal Fedu během jedné z nejdelších ekonomických expanzí v historii USA, rozmachu trvajícího od roku 1991 do roku 2001. Byl však také obviňován z rozhodnutí, která podle kritiků vytvořila podmínky pro globální finanční krizi v letech 2007 až 2008, například prosazování deregulace finančního sektoru.
Greenspan čelil kritice, že Fed nebezpečí největší ekonomické krize od druhé světové války nepředvídal a neučinil ani odpovídající kroky proti rizikům jejího vzniku. Když již jako bývalý šéf Fedu v dubnu 2010 vypovídal před Komisí pro vyšetřování finanční krize, připustil, že se "staly chyby", odmítl však uznat, že Fed a on sám měli za krizi významnější odpovědnost.
Těžký nástup do funkce
V 50. a 60. letech minulého století se Greenspan prosadil s vlastní konzultantskou firmou, od poloviny 70. let radil americkým prezidentům Geraldu Fordovi a Richardu Nixonovi. Do čela Fedu jej v roce 1987, těsně před finanční krizí, jmenoval republikán Ronald Reagan.
První z jeho pěti funkčních období ve Fedu tak začalo zostra, konkrétně jen 69 dní předtím, než Wall Street zachvátilo 19. října "Černé pondělí". Dow Jones Industrial Average tehdy klesl o 508 bodů neboli o 22,6 procenta, což je největší jednodenní výprodej v historii.
Následující den Greenspan potvrdil připravenost Fedu "sloužit jako zdroj likvidity na podporu ekonomického a finančního systému." Centrální banka snížila krátkodobé úrokové sazby, aby povzbudila banky k půjčování za obvyklých podmínek. Tato strategie pomohla uklidnit nervozitu a předejít recesi a bankovní krizi. Během dvou dnů Dow získal zpět více než 50 procent svých ztrát z „Černého pondělí“, připomíná CNBC.
Greenspan byl také často vyzýván, aby vyjádřil svůj názor i na věci mimo měnovou politiku. Podpořil tak například snížení daní navržené prezidentem Georgem Bushem, zároveň však požehnal Clintonovu návrhu zvýšit daně, a vyrovnat tak rozpočtový deficit.
Zdroj: Patria, ČTK