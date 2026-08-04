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    Palantir zasadil medvědům těžkou ránu. Své tržby meziročně téměř zdvojnásobil

    Palantir zasadil medvědům těžkou ránu. Své tržby meziročně téměř zdvojnásobil

    04.08.2026 13:52
    Autor: Jakub Blaha, Patria Finance

    Výsledky Palantiru patří k nejvýraznějším pozitivním překvapením letošní výsledkové sezony, uvádí analytik Patrie Jakub Blaha. Firma ve druhém čtvrtletí téměř zdvojnásobila tržby, výrazně překonala očekávání analytiků a současně znovu navýšila celoroční výhled.

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