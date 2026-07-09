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Existují skutečně důvody pro zvedání sazeb?

Existují skutečně důvody pro zvedání sazeb?

09.07.2026 16:06
Autor: Redakce, Patria.cz

Jan Hatzius jako hlavní ekonom Goldman Sachs na CNBC řekl, že poslední čísla z amerického trhu práce naznačují, že Fed nebude měnit sazby. Rozhodující pro centrální banku je přitom v této oblasti celkový vývoj nezaměstnanosti, ačkoliv její krátkodobé meziměsíční změny nemusí být tak směrodatné. Současná míra nezaměstnanosti je přitom blízko úrovním odpovídajícím plné zaměstnanosti.

Hatzius si tedy myslí, že v současné době nemá americká centrální banka pádné důvody pro zvedání sazeb, o kterém se na trhu již nějakou dobu hovoří. Podle ekonoma tyto důvody nenalezneme ani na straně trhu práce, ale ani na straně inflace, přestože ta se stále drží nad cílem centrální banky ve výši 2 %. Nyní se do ní totiž znatelně promítají faktory, jako jsou cla, jejichž efekt by měl postupně slábnout. Podobné je to s „ropným šokem, který už se ale do značné míry obrátil… Náš pohled tedy je, že není třeba zvedat sazby a domníváme se, že většina FOMC bude stejného názoru.“

Stejnému tématu se na Bloombergu věnoval Rick Rieder z investiční společnosti BlackRock. Podle něj americká ekonomika znatelně roste, tvorba pracovních míst je stabilní, ale ne moc silná. A nezdá se, že by firemní sektor čelil nějakému vážnému nedostatku zaměstnanců. Rieder si myslí, že ke konci roku nelze vyloučit snižování sazeb. Poukázal v této souvislosti i na to, že Kevin Warsh jako nový šéf Fedu zmiňoval klesající inflační tlaky ze strany cen energií včetně ropy.

Rieder řekl, že „Fed má čas“ a také jiné nástroje než sazby. K tomu dodal, že nemá problém s tím, že Warsh nedává a podle svých slov v budoucnu ani nehodlá dávat takový objem informací, jako tomu bylo doposud zvykem. „Jestliže chcete dosáhnout nějaké změny, a to zejména během snižování sazeb, chcete vytvořit nějakou energii, nějaké překvapení,“ řekl k tomu investor. Taková překvapení mohou přechodně zvednout volatilitu na trzích, ale celkově je to podle experta dobrý přístup. Na dotaz týkající se dalšího vývoje výnosů dluhopisů Rieder odpověděl, že podle něj nyní nejde o atraktivní část finančních trhů. Dodal ale, že „zajímavá je Evropa, kde dochází k ochlazení ekonomického růstu.“ Zde by podle něj stálo za to pouvažovat o zvýšení váhy dluhopisů v investičních portfoliích.

Za slabý považuje americký trh práce Paul Krugman, který také moc nechválí Kevina Warshe. Ekonom na Bloombergu zmínil informační šum, který je podle něj v datech znát. Stejně tak je ale zřejmé, že klesá tvorba pracovních míst. Vývoj na trhu práce přitom se zpožděním reaguje na situaci v celém hospodářství. I proto by Fed neměl reagovat citlivě na aktuální data přicházející z celé ekonomiky. „Nepotěšilo by mě, kdyby je Fed nyní bral do úvahy ještě více než doposud,“ dodal ekonom v souvislosti s některými komentáři Kevina Warshe.

Krugman odpovídal také na dotaz týkající se umělé inteligence a trhu práce. Podle jeho názoru je to stále otevřené téma s ohledem na to, jak dlouho je tato technologie používána. V minulosti zaměstnanost kvůli novým technologiím dlouhodobě netrpěla, ale nyní „prostě nevíme“. Do ekonomiky dnes také promlouvá řada dalších faktorů včetně konfliktu na Blízkém východě a je proto těžké izolovat vliv jednotlivých faktorů. K tomu Krugman dodal, že znát jsou určitě investice do umělé inteligence.

 
 

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