AI investor Leopold Aschenbrenner byl po výrazných ztrátách nucen uzavřít všechny své akciové pozice

CNBC: Hedgeový fond Situational Awareness spravující 24 miliard dolarů, který založil bývalý výzkumník OpenAI Leopold Aschenbrenner, se podle lidí obeznámených se situací zbavil veškerých svých veřejně obchodovaných akciových pozic. Stalo se tak poté, co utrpěl výrazné ztráty na investicích do společností zaměřených na umělou inteligenci a také kvůli neúspěšné sázce proti softwarovým firmám, což fond přimělo rychle shánět likviditu.
Fond ukončil všechny své veřejné investice prakticky jedinou transakcí s jiným významným hedgeovým fondem, uvedly zdroje. Veřejně obchodované akcie držené jak v dlouhých (long), tak krátkých (short) pozicích představovaly přibližně dvě třetiny celkových aktiv firmy.
Podle informovaných osob utrpěl Situational Awareness v posledních týdnech značné ztráty, když klesla hodnota jeho investic do infrastruktury pro AI, například do společnosti SK Hynix, zatímco jeho krátké pozice v softwarových společnostech, jako je , se vyvíjely výrazně proti očekávání fondu.
Několik hlavních brokerů fondu, včetně , a Chase, s fondem spolupracovalo ve snaze splnit požadavky na marži nebo uspořádaně snížit jeho pozice, uvedly osoby obeznámené s jednáními. Tito brokeři před zahájením čtvrtečního obchodování nabízeli k prodeji balík fondových pozic, a to jak dlouhých, tak krátkých.
Nyní se zdá, že se podařilo najít kupce pro celé portfolio. Situational Awareness bude nadále pokračovat jako firma, ale podle zdrojů v současnosti drží už pouze soukromé investice.
Fond se také snažil získat dodatečnou likviditu prodejem podílů v těchto neveřejně obchodovaných společnostech. Mezi nimi je i investice do společnosti Anthropic. Velikost nabízeného podílu nebylo možné zjistit, nicméně lidé obeznámení s procesem uvedli, že potenciální kupci projevili zájem o koupi části nebo i celého podílu.
Společnost Situational Awareness na žádosti o komentář bezprostředně nereagovala.